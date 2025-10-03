Directorul unui muzeu din SUA, forțat de Trump să demisioneze după ce a refuzat să-i dea o sabie pentru Regele Charles

Directorul unui prestigios muzeu din SUA a demisionat după ce s-a opus cererii lui Donald Trump de a-i oferi regelui Charles al III-lea o sabie din colecţia instituţiei, cu ocazia vizitei recente a preşedintelui american în Regatul Unit.

Todd Arrington, până la începutul săptămânii director al Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum, şi-a părăsit funcţia luni, după ce a primit un ultimatum de „a demisiona sau de a fi concediat", a declarat el pentru postul CBS News, care nu a precizat cine s-a aflat la originea acelui ordin, scrie AFP, citată de Agerpres.

Muzeul, consacrat fostului preşedinte american Eisenhower, se află în oraşul în care acesta şi-a petrecut copilăria, Abilene, în statul Kansas. Deopotrivă bibliotecă şi muzeu, instituţia face parte din structurile Arhivelor Naţionale.

Fostul său director a refuzat cererea guvernului american de a-i oferi regelui Charles una dintre săbiile lui Eisenhower în timpul vizitei de stat întreprinse de Donald Trump la jumătatea lunii septembrie în Regatul Unit, un cadou menit să simbolizeze relaţia privilegiată dintre cele două ţări.

Înainte să devină preşedinte în 1953, Eisenhower a condus forţele aliate împotriva Germaniei naziste.

În cele din urmă, administraţia Trump i-a oferit regelui Charles al III-lea o replică a acelei săbii.

Contactat de AFP, biroul de presă de la Casa Albă nu a dat curs deocamdată invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.