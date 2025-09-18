Video Fast impresionant la banchetul regal organizat la castelul Windsor pentru Donald Trump. Președintele american și Regele Charles s-au lăudat reciproc GALERIE FOTO

Regele Charles al III-lea a fost, miercuri seara, gazda unui banchet de stat fastuos în onoarea lui Donald Trump, reunind 160 de invitaţi şi familia regală la castelul Windsor.

Această vizită de stat este „o mare onoare”, a declarat președintele american, așezat lângă rege, subliniind că este singurul președinte american care a fost invitat vreodată de două ori pentru o astfel de vizită, potrivit AFP, citată de Agerpres.

→ Imaginea 1/4: banchet regele charles trump FOTO GettyImages 2235418299 jpg

Donald Trump s-a aflat în centrul mesei lungi de 47,3 metri, aşezată în imensa sală de recepţie a castelului, St George's Hall.

Președintele american a stat între regele Charles al III-lea şi nora acestuia, prinţesa Catherine îmbrăcată într-o rochie aurie, a cărei frumuseţe a lăudat-o încă o dată.





Îmbrăcată într-o rochie galbenă cu centură roz, Melania Trump a stat lângă regina Camilla, care a purtat o ținută albastră.

Publicația ucraineană Kyiv Post a interpretat alegerea acestor culori ca o expresie subtilă de sprijin pentru Ucraina.

Charles a lăudat „angajamentul personal” al lui Trump de a opri războaiele

Regele Charles al III-lea a lăudat, într-un discurs sobru şi scurt, „angajamentul personal” al lui Donald Trump pentru a încerca să pună capăt conflictelor din întreaga lume.

Suveranul a abordat subiectul său preferat: conservarea mediului pentru generaţiile viitoare.

Deşi este un apărător al combustibililor fosili, Donald Trump a lăudat angajamentul regelui de a „restaura viaţa râurilor (...) şi de a planta copaci".

Magnatul media Rupert Murdoch, 94 de ani, s-a numărat printre invitaţi, în ciuda procesului pe care i l-a intentat recent Donald Trump, de care a fost aşezat departe.

La banchet, lumea tehnologiei a fost larg reprezentată, în special cu CEO-ul Apple, Tim Cook, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang şi Steve Schwarzman de la Blackstone.

Invitaţii, printre care secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul trezoreriei Scott Bessent şi trimisul special Steve Witkoff, au putut savura panna cotta cu năsturel de Hampshire, biscuiţi cu parmezan şi salată din ouă de prepeliţă, ballotine de pui de Norfolk, învelit în dovlecei, cu sos infuzat cu cimbru, iar la desert bule de îngheţată de vanilie cu sorbet de zmeură de Kent şi prune coapte Victoria. Meniul a fost în franceză, cu traducere în engleză.

Coniacul servit după cină era din 1912, anul în care s-a născut în Scoţia mama lui Donald Trump, iar pentru această ocazie a fost creat un cocktail "Transatlantic Whisky Sour".

Printre invitaţi s-au numărat şi fostul jucător profesionist de golf englez de şase ori câştigător unor turnee de Grand Slam Nick Faldo, precum şi jucătoarea de golf engleză Charley Hull, în onoarea unui preşedinte american care era un mare fan al acestui sport.

Fiica lui Donald Trump Tiffany a fost singura dintre cei cinci copii ai săi care a participat.

Puţini invitaţi au fost, însă, din lumea culturii şi a filmului.

Charles al III-lea este cunoscut pentru pasiunea sa pentru horticultură, iar unele dintre aranjamentele florale decorând masa, pe lângă 139 de lumânări, au fost compuse cu flori din grădinile Palatului Buckingham şi de la Windsor.

O sută de persoane au servit o cină a cărei pregătire a mesei a durat o săptămână. Cele 1.452 de tacâmuri a fost aranjate încă de luni.

Lista de vinuri a inclus un vin roşu din California Ridge Vineyards, Monte Bello, din 2000, un vin alb spumant englezesc Wiston Estate din 2016 şi şampanie Pol Roger Extra Cuvée de Réserve din 1998. Donald Trump nu consumă însă alcool.