Ce au discutat regele Charles și Donald Trump. Dezvăluirile unui cititor pe buze

Regele Charles al III-lea și președintele american Donald Trump au fost surprinși într-o discuție discretă la Castelul Windsor, iar o cititoare pe buze susține că monarhul britanic l-ar fi complimentat pe liderul de la Casa Albă.

Întâlnirea a avut loc la finalul vizitei oficiale de 24 de ore a lui Donald Trump în Marea Britanie. Programul a inclus o plimbare cu trăsura, un spectacol aerian al echipei Red Arrows, ceremonia militară Beating Retreat și un fastuos banchet de stat.

La despărțire, înainte ca Trump să plece spre Chequers pentru o întrevedere cu premierul Keir Starmer, cei doi au schimbat câteva cuvinte.

Ce au surprins cititorii pe buze

Nicola Hickling, expertă în citirea pe buze, a declarat pentru Metro că regele Charles pare să-l fi lăudat pe Donald Trump. Potrivit interpretării sale, conversația ar fi decurs astfel: Charles: „Da. Da.” Trump: (neinteligibil) Charles: „Ești foarte deștept în ultima vreme”. Trump: „Spui că ești cu mine?”. Charles: „Bine”. Trump: „Hai să ne strângem mâna”.

Cei doi și-au strâns mâna, iar Trump a adăugat: „Mulțumesc foarte mult. Este destul de fermecător. Mi-a arătat atât de multe”. Apoi, întorcându-se către rege, președintele american a spus: „Mulțumesc pentru tot”. Charles i-a răspuns simplu: „Cu plăcere”.

Nu este clar însă la ce anume se refereau cei doi în această discuție.

Discursuri cu mesaje puternice

În cadrul cinei de stat, regele Charles l-a îndemnat pe Trump să acorde atenție protejării mediului și a reafirmat importanța sprijinului pentru Ucraina în fața invaziei ruse.

La rândul său, Trump a elogiat monarhul britanic: „El întruchipează tăria de caracter, noblețea și spiritul monarhiei britanice și al poporului britanic”.

Adresându-se celor 160 de invitați, liderul republican a mai declarat: „Trebuie să apărăm moștenirea excepțională care ne face ceea ce suntem și trebuie să continuăm să apărăm valorile și popoarele lumii vorbitoare de limbă engleză”.

Nicola Hickling nu se află la prima interpretare a conversațiilor regale. Ea a relatat anterior gluma cu care regele Charles a spart gheața atunci când a discutat cu Melania Trump.