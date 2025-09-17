Cadouri simbolice la Windsor: schimb de daruri între soții Trump și cuplul regal britanic

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți cu fast la castelul Windsor, unde au avut parte de un schimb de daruri plin de simboluri cu regele Charles și regina Camilla.

Soții Trump au sosit cu elicopterul prezidențial în jurul prânzului și au fost întâmpinați mai întâi de prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, apoi de regele Charles și regina Camilla, în fața Casei Victoria de pe domeniul Windsor.

Regele și regina au pregătit daruri cu semnificații istorice și artistice. Donald Trump va primi o carte legată manual în piele, realizată de Legătoria regală din castelul Windsor, pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență adoptată la 4 iulie 1776, la Philadelphia. În plus, acesta va primi și drapelul britanic arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii sale pentru al doilea mandat, potrivit Sky News.

Pentru Melania Trump, cuplul regal a ales un bol emailat din argint, decorat cu monograma reginei, creat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, cunoscută pentru lucrările sale deosebite pentru biroul premierului și pentru celebra cursă hipică Grand National. Prima Doamnă va primi și o poșetă personalizată marca Anya Hindmarch.

De asemenea, soții Trump vor primi împreună un cadru foto din argint, gravat cu monogramele regelui Charles și reginei Camilla.

Darurile oferite de soții Trump

În semn de respect și prietenie, președintele american îi va dărui regelui o replică a sabiei fostului președinte Dwight Eisenhower. Potrivit Palatului Buckingham, acest cadou reprezintă „un profund respect” și „un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esențial pentru câștigarea celui de-Al Doilea Război Mondial”.

„Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată și spiritul de cooperare care continuă să definească relația dintre SUA și Marea Britanie”, a transmis palatul.

Regina Camilla va primi la rândul său o broșă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co, din aur de 18 carate, decorată cu diamante și rubine. Bijuteria, care reprezintă diplomația, prietenia și respectul, include pietre prețioase asociate atât cu ziua de naștere a Camillei (rubine), cât și cu cea a Melaniei Trump (diamante).

Tradiția cadourilor regale

Regele Charles a primit, de-a lungul anilor, daruri importante de la lideri din întreaga lume. La încoronarea sa, a primit un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa. Tot atunci, fostul președinte american Joe Biden și soția sa, Jill, i-au oferit un dosar din piele cu copii ale scrisorilor schimbate între regina Elisabeta a II-a și Dwight Eisenhower, prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum și o fotografie de la acea vizită istorică.