search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cadouri simbolice la Windsor: schimb de daruri între soții Trump și cuplul regal britanic

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți cu fast la castelul Windsor, unde au avut parte de un schimb de daruri plin de simboluri cu regele Charles și regina Camilla.

Soții Trump au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales FOTO: X
Soții Trump au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales FOTO: X

Soții Trump au sosit cu elicopterul prezidențial în jurul prânzului și au fost întâmpinați mai întâi de prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, apoi de regele Charles și regina Camilla, în fața Casei Victoria de pe domeniul Windsor.

Regele și regina au pregătit daruri cu semnificații istorice și artistice. Donald Trump va primi o carte legată manual în piele, realizată de Legătoria regală din castelul Windsor, pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență adoptată la 4 iulie 1776, la Philadelphia. În plus, acesta va primi și drapelul britanic arborat deasupra Palatului Buckingham în ziua învestirii sale pentru al doilea mandat, potrivit Sky News.

Pentru Melania Trump, cuplul regal a ales un bol emailat din argint, decorat cu monograma reginei, creat de artista nord-irlandeză Cara Murphy, cunoscută pentru lucrările sale deosebite pentru biroul premierului și pentru celebra cursă hipică Grand National. Prima Doamnă va primi și o poșetă personalizată marca Anya Hindmarch.

De asemenea, soții Trump vor primi împreună un cadru foto din argint, gravat cu monogramele regelui Charles și reginei Camilla.

Darurile oferite de soții Trump

În semn de respect și prietenie, președintele american îi va dărui regelui o replică a sabiei fostului președinte Dwight Eisenhower. Potrivit Palatului Buckingham, acest cadou reprezintă „un profund respect” și „un semn de aducere aminte a parteneriatului istoric care a fost esențial pentru câștigarea celui de-Al Doilea Război Mondial”.

„Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată și spiritul de cooperare care continuă să definească relația dintre SUA și Marea Britanie”, a transmis palatul.

Regina Camilla va primi la rândul său o broșă vintage în formă de floare de la Tiffany&Co, din aur de 18 carate, decorată cu diamante și rubine. Bijuteria, care reprezintă diplomația, prietenia și respectul, include pietre prețioase asociate atât cu ziua de naștere a Camillei (rubine), cât și cu cea a Melaniei Trump (diamante).

Tradiția cadourilor regale

Regele Charles a primit, de-a lungul anilor, daruri importante de la lideri din întreaga lume. La încoronarea sa, a primit un Rolls-Royce de la regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al Khalifa. Tot atunci, fostul președinte american Joe Biden și soția sa, Jill, i-au oferit un dosar din piele cu copii ale scrisorilor schimbate între regina Elisabeta a II-a și Dwight Eisenhower, prin care acesta era invitat în Regatul Unit, precum și o fotografie de la acea vizită istorică.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
fanatik.ro
image
„A țipat de durere”. Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare, arată analizele de laborator
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus prințesei când a coborât din elicopter
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte libere legale se vor bucura angajații în...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
BNR avertizează românii. Va fi criză și anul viitor. Noul șoc din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Trump Melania Kate și William GettyImages 2235355308 jpg
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime