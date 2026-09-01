Demisie la vârful Armatei SUA pleacă după luni de tensiuni cu secretarul Apărării. Dan Driscoll era un apropiat al lui JD Vance

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și-a înaintat demisia după aproximativ 18 luni de mandat. Presa americană spune că demisia survine după luni de tensiuni între Driscoll și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și-a înaintat demisia Foto: military.com

Cel mai tânăr secretar al Armatei din istoria SUA a fost adesea numit „omul lui Trump în materie de drone”. Driscoll, în vârstă de 41 de ani, a fost „foarte eficient” în promovarea agendei președintelui Donald Trump de a „face America din nou puternică” și a asigurat o „conducere remarcabilă” în timpul operațiunilor militare, a transmis Casa Albă într-un comunicat oferit CBS.

BBC a contactat Casa Albă, Pentagonul și Armata SUA pentru a solicita un punct de vedere.

Driscoll este cel mai recent dintr-un șir de lideri militari de rang înalt care au părăsit funcțiile în ultima perioadă. Printre aceștia se numără secretarul Marinei, John Phelan, care a demisionat brusc în aprilie.

Alte plecări importante îi includ pe șeful Statului Major al Armatei, Randy George, generalul David Hodne și generalul-maior William Green.

De la preluarea mandatului la Pentagon, Hegseth a demis peste o duzină de ofițeri militari de rang înalt, inclusiv șeful operațiunilor navale și adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.

Detaliile tensiunilor dintre Driscoll și Hegseth nu sunt clare, însă CBS notează că secretarul Armatei este un bun prieten al lui George, căruia, potrivit informațiilor apărute în presă, Hegseth i-ar fi cerut să demisioneze.

Funcția de secretar al Armatei este cea mai înaltă poziție civilă de conducere din cadrul Armatei SUA. Persoana care ocupă această funcție coordonează trupele aflate în serviciul activ, precum și forțele Gărzii Naționale și militarii din rezervă.

Driscoll a servit anterior în Armata SUA și a fost ofițer începând din 2007, înainte de a conduce un pluton de cavalerie și de a fi trimis în Irak pentru câteva luni, în 2009.

În calitate de secretar al Armatei, Driscoll a devenit cunoscut drept „omul lui Trump în materie de drone” datorită sprijinului său pentru tehnologiile emergente utilizate pe câmpul de luptă.

Anul trecut, el a avut un rol important în negocierile menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, efectuând vizite în străinătate și întâlnindu-se cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Driscoll este, de asemenea, un apropiat și prieten al vicepreședintelui JD Vance, pe care l-a cunoscut la Facultatea de Drept a Universității Yale.

În timpul mandatului său la conducerea Armatei SUA, Driscoll a fost o figură-cheie în decizia administrației Trump de a desfășura Garda Națională în orașele americane.

De asemenea, el a preluat temporar funcția de director al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF).