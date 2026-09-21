 Stenograme din ședința PSD: „Nu îl votăm! Să-și găsească majoritate”. Firea îl numește pe Mureșan „politician-cameleon” | adevarul.ro
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Stenograme din ședința PSD: „Nu îl votăm! Să-și găsească majoritate”. Firea îl numește pe Mureșan „politician-cameleon”

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Nu îl votăm”, „n-are program” și „să-și găsească majoritate” sunt câteva dintre replicile consemnate în stenogramele ședinței în care conducerea PSD a decis, în unanimitate, să nu susțină Guvernul Mureșan. Liderii social-democrați au respins continuarea politicilor lui Ilie Bolojan, iar Gabriela Firea a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa premierului desemnat.

Sorin Grindeanu, liderul PSD
Sorin Grindeanu, liderul PSD Foto: Inquam Photos

„PSD votează doar un guvern din care face parte (...). PSD nu îl poate vota pe Siegfried Mureșan”, a declarat Sorin Grindeanu după ședință.

Potrivit stenogramelor din ședința BPN, liderul PSD le-a transmis colegilor că partidul trebuie să se concentreze pe problemele care afectează viața românilor. 

„Trebuie să continuăm să fim maturul din încăpere și să venim în continuare cu argumente despre viața românilor, nu legate de o persoană sau alta. Nu ne interesează numele unei persoane, ci ceea ce propune. PSD nu poate susține măsuri aberante precum creșterea TVA sau să se pună CASS la pensiile sub 3 mii de lei. În plus, nu am văzut la domnul Mureșan nimic din propunerile PSD pe economie”, a afirmat Grindeanu.

Acesta le-a propus colegilor ca Biroul Permanent Național să recomande Consiliului Politic Național să nu susțină Guvernul Mureșan.

„În aceste condiții, vă propun ca BPN să recomande CPN să nu susțină acest Guvern. Nu putem continua pe linia guvernării Bolojan”, a spus liderul PSD.

Vasile Dâncu: „N-are program, nu avem ce să votăm”

În timpul discuțiilor, europarlamentarul PSD Vasile Dâncu a susținut că Siegfried Mureșan nu a prezentat un program propriu care să poată fi supus analizei partidului.

„N-are program, nu avem ce să votăm, pur și simplu continuă programul lui Bolojan. Să spunem care este programul nostru alternativ”, a afirmat Dâncu.

Europarlamentarul Victor Negrescu a vorbit, la rândul său, despre o „fereastră de oportunitate” pentru PSD.

„Este o fereastră de oportunitate să ne prezentăm planul nostru. Ei vin cu aceleași măsuri de tăiere, nu au măsuri și soluții reale”, a spus Negrescu.

Bogdan Ivan a avut o intervenție scurtă în timpul ședinței: „Ei trebuie să caute voturi acum”.

Gabriela Firea, atac la adresa lui Mureșan: „Politician-cameleon”

Una dintre cele mai dure intervenții i-a aparținut europarlamentarei Gabriela Firea, care l-a criticat direct pe Siegfried Mureșan.

„Mureșan va face lucruri și mai grele pentru români decât domnul Bolojan. Doar a spus că este un big fan al lui. A ajuns PSD să salveze și antreprenorii. Am văzut și caracterul lui Mureșan. Ne întâlnim cu el la comisii, în plen la Bruxelles și Strasbourg. Și acum să zică că îi este rușine că a fost pe liste cu noi?!”, a spus Firea.

Europarlamentara l-a calificat pe Mureșan drept un „politician-cameleon”.

„Arată câtă credibilitate are acest politician-cameleon care înghite broasca râioasă doar pentru interes! Asta arată ce s-ar întâmpla dacă ar fi susținut”, a afirmat Gabriela Firea.

Corneliu Ștefan: „Poziția noastră este foarte clară – nu îl votăm”

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a susținut că PSD trebuie să rămână în opoziție atât timp cât nu există o propunere de guvernare în care partidul să fie implicat.

„Poziția noastră este foarte clară, că nu îl votăm! Să își găsească majoritate. Și nu intrăm în acest joc și în nicio negociere. Noi suntem în opoziție. Dacă avem prim-ministru, mergem într-o negociere! Dacă nu, nu. Oamenii au mari așteptări de la noi”, a afirmat liderul social-democrat.

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Gabriel Zetea: „Ei vor să mintă și să arate parlamentarilor PSD că jumătate rămân fără mandate”

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a vorbit despre presiunile exercitate asupra parlamentarilor social-democrați în contextul discuțiilor privind posibilitatea unor alegeri anticipate.

„Ei vor să mintă și să arate parlamentarilor PSD că jumătate rămân fără mandate. Fals! Alea sunt niște minciuni. Ei cred că prin frică reușesc să obțină voturi! Nu le vor obține. PSD are legitimitate mai mare decât un partid de pe locul 3”, a afirmat Gabriel Zetea.

Aladin Georgescu: „Să nu mai votăm un guvern de dreapta”

Aladin Georgescu a susținut în ședință că Siegfried Mureșan nu ar mai trebui să vină la PSD pentru negocieri, acuzând lipsa unui program de guvernare.

„Eu nu cred că are sens ca domnul Mureșan să mai vină la PSD. De 3 luni e desemnat ca PM de liberali și nu a fost în stare să își pregătească un program! Oamenii vor să fim foarte tranșanți: Să nu mai votăm un guvern de dreapta. Deci nu mai votăm un guvern de dreapta!”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a intervenit și a susținut această poziție.

„Noi am spus clar la Sinaia. Ne interesează lucruri legate de viața românilor. Gabi Zetea are dreptate!”, a afirmat liderul PSD.

Claudiu Manda: „Vom formula 10 întrebări pentru dl Mureșan”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat că partidul vrea să formuleze zece întrebări pentru premierul desemnat, pentru a clarifica direcția economică a viitorului Executiv.

„Vom formula 10 întrebări pentru dl Mureșan ca să ne lămurim despre viziunea lui socio-economică. Ce va face el cu pensiile, cu numărul de locuri pierdute, cu salariul minim, cu energia, cu benzina. Acestea sunt lucrurile care contează pentru oameni”, a afirmat Claudiu Manda.

Gheorghe Șoldan: „Nu este nevoie să facem sondaje în teritoriu”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a susținut că PSD nu ar trebui să facă sondaje în teritoriu pentru a afla poziția alegătorilor față de o eventuală guvernare formată în jurul lui Siegfried Mureșan.

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„E clar că domnul Mureșan nu își dorește să fie votat. Nu e nevoie să facem sondaje în teritoriu -oamenii spun clar că nu vor un guvern cu USR și cu Mureșan. Aș dori însă să punem accentul pe eșecul PNRR, pe dezastrul lăsat de acești oameni! A fost cel mai cumplit an pentru administrație! Bolojan a lăsat comunitățile fără bani, școli neterminate, investiții nefinalizate. Oamenii vor să vadă soluții pentru țara asta”, a spus președintele CJ Suceava.

PSD nu susține Guvernul Mureșan

În urma discuțiilor, conducerea PSD a decis în unanimitate să recomande ca parlamentarii partidului să nu voteze învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Decizia urmează să fie transmisă Consiliului Politic Național, forul statutar care va formaliza poziția partidului.

Sorin Grindeanu a susținut după ședință că PSD nu poate „gira prin vot continuarea acestui model economic” și a reafirmat că partidul va susține un guvern doar dacă face parte din formula de guvernare.

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