Polonia intenționează să găzduiască 15.000 de soldați americani pe teritoriul său

Polonia își dorește o creștere semnificativă a prezenței militare americană pe teritoriul său, în contextul în care războiul declanșat de Rusia în Ucraina se apropie de a cincea iarnă. Ministrul adjunct al apărării, Stanislaw Wziatek, a declarat luni, pentru postul de radio RMF FM, că țara sa vizează un contingent extins de trupe americane.

Polonia vrea să crească semnificativ prezența militară americană pe teritoriul său Foto: arhivă Inquam Photos

.„Vorbim despre o țintă de 15.000 de soldați”, a afirmat Wziatek, explicând că planul include aproximativ 10.000 de militari rotați periodic și 3.500 până la 5.000 staționați permanent, notează Agerpres, care citează AFP.

În prezent, Polonia găzduiește „între 6.500 şi 7.000 de soldați americani prin rotație”, a precizat oficialul.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a salutat săptămâna trecută „progrese majore” în direcția înființării unei baze militare americane permanente în Polonia, în contextul revizuirii prezenței SUA în Europa.

Potrivit ministrului adjunct, extinderea prezenței americane ar urma să fie implementată gradual, până în anul 2039.

Amenințările „hibride” ale Rusiei, în centrul preocupărilor Varșoviei

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat recent asupra intensificării amenințărilor „hibride” din partea Rusiei, menționând inclusiv atacuri „accidentale” cu drone și rachete care ar viza statele ce sprijină Ucraina.

Polonia, membră NATO și UE situată pe flancul estic al Alianței, a acuzat în repetate rânduri Rusia de „sabotaj” începând din 2022.

În prezent, țara este unul dintre statele NATO cu cele mai mari cheltuieli de apărare raportate la PIB, alocând aproape 5% pentru acest sector.

Amintim că Donald Trump a anunțat, pe 17 septembrie, că se fac „progrese majore” în direcția înființării unei baze militare americane în Polonia, lăudând „conducerea fermă” a președintelui polonez Karol Nawrocki.