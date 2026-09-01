 Atac sângeros în Times Square: o femeie a înjunghiat doi trecători la întâmplare. Una dintre victime a murit. Agresoarea, împușcată mortal de poliție | adevarul.ro
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Video Atac sângeros în Times Square: o femeie a înjunghiat doi trecători la întâmplare. Una dintre victime a murit. Agresoarea, împușcată mortal de poliție

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O femeie în vârstă de 49 de ani a atacat la întâmplare două persoane în zona Times Square din New York, SUA, unul dintre cele mai populare locuri turistice din lume, provocând moartea unei femei și rănirea unui bărbat, înainte de a fi împușcată mortal de polițiști, au anunțat autoritățile americane.

Atacul a avut loc pe Seventh Avenue, o zonă aglomerată, și a durat aproximativ 20 de secunde, relatează CNN.

Prima victimă, o femeie de 32 de ani, a fost înjunghiată în abdomen și a murit ulterior la spital, potrivit comisarului Poliției din New York (NYPD), Jessica Tisch.

A doua victimă, un bărbat de 68 de ani, a suferit răni similare, însă se află în stare stabilă.

Anchetatorii  spun că ar fi vorba despre un atac aleatoriu și neprovocat.

După agresiune, polițiștii au intervenit și au încercat timp de aproximativ patru minute să o determine pe suspectă să renunțe la arme.

Potrivit autorităților, femeia, identificată drept Pamela Cisneros, în vârstă de 49 de ani, a ignorat ordinele repetate ale agenților și a refuzat să lase cuțitele din mâini.

„Polițiștii noștri au făcut exact ceea ce au fost instruiți să facă”

Ofițerii au folosit inițial dispozitive cu electroșocuri (Taser), însă acestea nu au avut efect. În momentul în care suspecta a continuat să reprezinte o amenințare, polițiștii au deschis focul.

Atacatoarea a fost împușcată
Atacatoarea a fost împușcată Foto: captură YouTube @abc7NY Jorge Disla

„Polițiștii noștri au făcut exact ceea ce au fost instruiți să facă: să se protejeze atunci când o persoană înarmată cu două cuțite se îndreaptă spre ei”, a declarat comisarul Jessica Tisch.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a precizat că toate persoanele implicate au fost transportate la Bellevue Hospital și că incidentul va face obiectul unei anchete interne.

Imaginile surprinse de camerele corporale ale polițiștilor urmează să fie făcute publice.

Potrivit NYPD, suspecta avea un istoric documentat de probleme de sănătate mintală. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Amintim că, pe 9 august, trei persoane au fost rănite într-un schimb de focuri în Times Square.

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