X-BAT, o nouă generație de drone de luptă autonome, capabile să decoleze și să aterizeze vertical fără a avea nevoie de pistă, se apropie de etapa testelor de zbor.

Dezvoltată de compania americană Shield AI în parteneriat cu GE Aerospace, aeronava X-BAT utilizează un motor de avion de vânătoare și o tehnologie de vectorizare a tracțiunii readusă în actualitate după mai bine de 30 de ani, potrivit Mediafax.

Sistemul de propulsie al dronei a fost deja testat la sol în Statele Unite. La baza conceptului se află o duză specială care poate modifica direcția jetului motorului, permițând astfel decolarea și aterizarea pe verticală. Integrarea și pornirea motorului au fost realizate la centrul GE Aerospace din Ohio, iar testele continuă înainte ca sistemul să fie instalat pe prototipul final.

Concepută pentru operațiuni fără infrastructură

Spre deosebire de avioanele de luptă clasice, X-BAT este proiectată să opereze din locații unde nu există piste de aviație. Potrivit dezvoltatorilor, drona va putea fi lansată de pe nave, insule, baze temporare sau din zone izolate, reducând dependența de infrastructura militară convențională.

Caracteristica este considerată un avantaj strategic, în condițiile în care bazele aeriene și pistele pot deveni ținte prioritare în timpul conflictelor.

X-BAT Foto: captură YouTube Shield AI

Tehnologie inspirată din programele F-16

Sistemul de vectorizare a tracțiunii utilizat de X-BAT își are originea într-un program experimental din anii ’90, când a fost testat pe avioane F-16 pentru îmbunătățirea manevrabilității în zbor. Pentru noua dronă, tehnologia a fost modernizată și adaptată unui rol diferit. Dacă pe F-16 era folosită pentru performanțe aeriene superioare, în cazul X-BAT aceasta devine elementul-cheie care permite decolarea și aterizarea verticală prin ajustări permanente ale jetului motorului.

Operată de inteligența artificială

X-BAT este proiectată să funcționeze autonom, folosind sisteme avansate de inteligență artificială. Producătorul susține că aeronava va putea executa misiuni aer-aer, aer-sol și operațiuni de război electronic, atât independent, cât și în cooperare cu alte platforme militare.

Conform specificațiilor anunțate, drona ar urma să aibă o rază de acțiune de peste 3.700 de kilometri și să opereze la altitudini de aproximativ 15.000 de metri. De asemenea, va putea transporta armament atât în compartimente interne, cât și pe puncte externe de acroșare.

Drona X-BAT deolează vertical Foto: Shield AI

Testele de zbor, etapa decisivă

Următorul pas pentru programul X-BAT îl reprezintă testele de zbor, care vor demonstra dacă tehnologia validată până acum la sol poate funcționa în condiții reale de operare.

Dacă sistemul va confirma capacitatea de decolare și aterizare verticală conform proiectului, X-BAT ar putea deschide calea unei noi generații de drone de luptă, capabile să desfășoare misiuni fără infrastructura necesară aviației militare tradiționale.