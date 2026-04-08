Tensiuni la vârful Pentagonului. Șeful Armatei îl înfruntă pe Pete Hegseth: „Nu am intenţia să plec sau să demisionez”

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat că nu are intenţia să demisioneze din funcţia de secretar al armatei, după ce conflictele interne cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, au generat speculații privind posibila sa plecare sau demitere.

Dan Driscoll este ferm şi spune că nu intenționează să părăsească funcția de secretar al armatei, în contextul tensiunilor cu secretarul Apărării, Pete Hegseth. Declarația sa survine după o serie de conflicte interne și după demiterea generalului Randy George, cel mai înalt ofițer al armatei, și a altor doi lideri militari de rang înalt, evenimente care au accentuat speculațiile privind stabilitatea conducerii Pentagonului.

Potrivit unor surse anonime, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al lui Pete Hegseth, le-ar fi mărturisit colegilor că ar putea fi interesat de funcția lui Dan Driscoll în cazul în care aceasta ar deveni vacantă, ceea ce sugerează legături directe între tensiunile dintre cei doi și presiunile asupra secretarului armatei.

Conflictul dintre Driscoll și Pete Hegseth, şeful Pentagonului, se extinde la mai multe domenii, inclusiv blocarea promovării unor ofițeri ai armatei, potrivit surselor citate de The Washington Post. Într-o declarație, Driscoll a subliniat:

„A fi în serviciul preşedintelui Trump a fost onoarea vieţii mele și rămân concentrat pe a oferi Americii cea mai puternică forță de luptă terestră pe care lumea a văzut-o vreodată”.

El a completat ferm: „Nu am intenţia să plec sau să demisionez din funcţia de secretar al armatei”.

Casa Albă pare să susțină poziția lui Dan Driscoll, dată fiind și relația sa strânsă cu vicepreședintele JD Vance, și a lăudat rolul armatei în acțiunile recente ale administrației Trump.

De partea cealaltă, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al lui Pete Hegseth, a negat că ar exista tensiuni între Dan Driscoll şi şeful Pentagonului, care „menţine relații de lucru excelente cu secretarii fiecărei ramuri a serviciului militar, inclusiv cu secretarul armatei, Dan Driscoll”.

Cu toate acestea, mai mulți oficiali au considerat această evaluare inexactă, menționând că tensiunile dintre cei doi datează de cel puțin un an, de când Dan Driscoll a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Pete Hegseth, în perioada de început a mandatului său de şef la Pentagon.

Demiteri controversate

Demiterea generalului Randy George și a altor doi generali, David Hodne și William Green Jr., a fost parte a eforturilor lui Pete Hegseth de a-și consolida autoritatea la Pentagon, consideră o parte dintre oficialii americani, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit oficialilor familiarizați cu situația, şeful Pentagonului a vizat în special lideri militari percepuți ca apropiați ai fostei administrații Biden sau critici ai unor inițiative promovate de Trump, precum programele de diversitate sau loialitatea față de liderul executiv.

În plus, demiterile au fost adesea efectuate fără explicații publice, ceea ce a generat neliniște în rândul oficialilor și a accentuat percepția de instabilitate.

Relația dintre Dan Driscoll, vizat acum de Pete Hegseth, și generalul demis Randy George era strânsă, cei doi având obiective comune de reformare și adaptare a armatei la conflicte viitoare. Driscoll a susținut că eforturile lui Randy George pentru adoptarea tehnologiilor emergente, inclusiv a dronelor, erau vitale pentru modernizarea armatei şi au călătorit împreună în Ucraina pentru a analiza lecții învățate din război, ceea ce evidențiază diferența de viziune dintre Dan Driscoll și Pete Hegseth în privința conducerii și priorităților militare.