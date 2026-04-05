Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Epurări la vârful Armatei SUA. Secretarul de Război Pete Hegseth, acuzat că își elimină rivalii din teama de a nu-și pierde funcția

Secretarul american de Război al SUA, Pete Hegseth, se află în centrul unui nou scandal la Washington, după ce a decis înlăturarea mai multor generali de rang înalt, inclusiv a șefului Statului Major al Armatei, Randy George. Potrivit unor surse citate de presa americană, deciziile ar fi motivate nu de considerente strategice, ci de o teamă tot mai accentuată a lui Hegseth că ar putea fi înlocuit din funcție.

Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth/FOTO:EPA/EFE
Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth/FOTO:EPA/EFE

Rivalități și jocuri de culise la Pentagon

Mai multe surse susțin că epurările vizează, în realitate, slăbirea poziției secretarului Armatei, Dan Driscoll, considerat un posibil succesor al lui Hegseth. Deși Casa Albă i-ar fi interzis, cel puțin pentru moment, să-l demită direct pe Driscoll, șeful Pentagonului ar fi ales să-i îndepărteze apropiații, notează The New York Post.

În acest context, plecarea generalului George — unul dintre cei mai influenți oameni din armată — este considerată cea mai vizibilă mutare din această serie. Alături de el, au mai fost forțați să plece și alți ofițeri superiori, inclusiv generalii David Hodne și William Green Jr.

Surse apropiate administrației Donald Trump susțin că relația dintre Hegseth și Driscoll este tensionată de mai mult timp, iar implicarea lui Driscoll în negocierile de pace privind Ucraina ar fi amplificat conflictul.

Decizii controversate în plin război

Momentul ales pentru aceste schimbări ridică semne de întrebare serioase. Statele Unite sunt implicate în continuare în conflictul din Iran, iar analiștii avertizează că înlocuirea conducerii militare în plin război poate afecta coordonarea operațiunilor și eficiența armatei.

Reacțiile nu au întârziat să apară nici pe plan internațional. Oficialii iranieni au ironizat situația, comparând haosul de la Washington cu o „schimbare de regim”, într-o încercare evidentă de a exploata propagandistic tensiunile interne din SUA.

„Paranoia” după scandalul Signalgate

Potrivit unor surse citate de New York Post, actualele decizii ale lui Hegseth ar avea rădăcini în scandalul cunoscut drept „Signalgate”, izbucnit în 2025, când un jurnalist a fost inclus accidental într-un grup de discuții securizat.

Deși și-a păstrat funcția la acel moment, episodul ar fi lăsat urme adânci. Apropiatii săi ar fi alimentat temerile privind o eventuală înlocuire, ceea ce ar fi dus la o atitudine tot mai defensivă și agresivă față de potențialii rivali.

„Totul este alimentat de nesiguranța și paranoia dezvoltate după Signalgate”, a declarat un oficial pentru presa americană.

Reacții oficiale și poziții prudente

Într-un răspuns oficial, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins speculațiile privind tensiunile, afirmând că Hegseth „menține relații excelente” cu conducerea tuturor ramurilor militare, inclusiv cu Dan Driscoll.

Cu toate acestea, în culise se discută deja despre posibili înlocuitori. Numele lui Parnell este vehiculat ca o variantă pentru viitor, deși oficialii susțin că atât el, cât și Driscoll sunt concentrați pe atribuțiile actuale.

Un tipar politic mai larg

Schimbările de la vârful armatei nu sunt un caz izolat. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, mai mulți lideri militari de rang înalt au fost înlăturați, printre care și fostul șef al Statului Major Reunit, Charles Q. Brown Jr..

Analiștii văd în aceste mișcări un tipar: înlocuirea liderilor militari de carieră cu persoane percepute ca fiind mai aliniate viziunii politice a administrației.

Reacții politice: elogii pentru generalul George

În contrast cu controversa de la Pentagon, reacțiile din Congres au fost, în mare parte, favorabile generalului Randy George. Lideri republicani i-au lăudat cariera și contribuția.

Congresmanul Mike Rogers a vorbit despre „devotamentul și curajul” acestuia, subliniind progresele realizate în recrutare și modernizarea armatei în timpul mandatului său.

La rândul său, Austin Scott l-a descris drept „un atu pentru țară”, evidențiind caracterul și experiența sa.

Un climat tensionat, cu implicații majore

În timp ce administrația încearcă să minimizeze impactul acestor decizii, întrebările rămân. Sunt aceste schimbări rezultatul unei strategii militare sau al unor lupte interne pentru putere?

Într-un moment în care SUA sunt implicate într-un conflict extern major, stabilitatea conducerii militare devine esențială. Iar orice semn de fragilitate la vârful Pentagonului riscă să aibă consecințe dincolo de granițele politice de la Washington.

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?