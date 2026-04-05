Epurări la vârful Armatei SUA. Secretarul de Război Pete Hegseth, acuzat că își elimină rivalii din teama de a nu-și pierde funcția

Secretarul american de Război al SUA, Pete Hegseth, se află în centrul unui nou scandal la Washington, după ce a decis înlăturarea mai multor generali de rang înalt, inclusiv a șefului Statului Major al Armatei, Randy George. Potrivit unor surse citate de presa americană, deciziile ar fi motivate nu de considerente strategice, ci de o teamă tot mai accentuată a lui Hegseth că ar putea fi înlocuit din funcție.

Rivalități și jocuri de culise la Pentagon

Mai multe surse susțin că epurările vizează, în realitate, slăbirea poziției secretarului Armatei, Dan Driscoll, considerat un posibil succesor al lui Hegseth. Deși Casa Albă i-ar fi interzis, cel puțin pentru moment, să-l demită direct pe Driscoll, șeful Pentagonului ar fi ales să-i îndepărteze apropiații, notează The New York Post.

În acest context, plecarea generalului George — unul dintre cei mai influenți oameni din armată — este considerată cea mai vizibilă mutare din această serie. Alături de el, au mai fost forțați să plece și alți ofițeri superiori, inclusiv generalii David Hodne și William Green Jr.

Surse apropiate administrației Donald Trump susțin că relația dintre Hegseth și Driscoll este tensionată de mai mult timp, iar implicarea lui Driscoll în negocierile de pace privind Ucraina ar fi amplificat conflictul.

Decizii controversate în plin război

Momentul ales pentru aceste schimbări ridică semne de întrebare serioase. Statele Unite sunt implicate în continuare în conflictul din Iran, iar analiștii avertizează că înlocuirea conducerii militare în plin război poate afecta coordonarea operațiunilor și eficiența armatei.

Reacțiile nu au întârziat să apară nici pe plan internațional. Oficialii iranieni au ironizat situația, comparând haosul de la Washington cu o „schimbare de regim”, într-o încercare evidentă de a exploata propagandistic tensiunile interne din SUA.

„Paranoia” după scandalul Signalgate

Potrivit unor surse citate de New York Post, actualele decizii ale lui Hegseth ar avea rădăcini în scandalul cunoscut drept „Signalgate”, izbucnit în 2025, când un jurnalist a fost inclus accidental într-un grup de discuții securizat.

Deși și-a păstrat funcția la acel moment, episodul ar fi lăsat urme adânci. Apropiatii săi ar fi alimentat temerile privind o eventuală înlocuire, ceea ce ar fi dus la o atitudine tot mai defensivă și agresivă față de potențialii rivali.

„Totul este alimentat de nesiguranța și paranoia dezvoltate după Signalgate”, a declarat un oficial pentru presa americană.

Reacții oficiale și poziții prudente

Într-un răspuns oficial, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins speculațiile privind tensiunile, afirmând că Hegseth „menține relații excelente” cu conducerea tuturor ramurilor militare, inclusiv cu Dan Driscoll.

Cu toate acestea, în culise se discută deja despre posibili înlocuitori. Numele lui Parnell este vehiculat ca o variantă pentru viitor, deși oficialii susțin că atât el, cât și Driscoll sunt concentrați pe atribuțiile actuale.

Un tipar politic mai larg

Schimbările de la vârful armatei nu sunt un caz izolat. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, mai mulți lideri militari de rang înalt au fost înlăturați, printre care și fostul șef al Statului Major Reunit, Charles Q. Brown Jr..

Analiștii văd în aceste mișcări un tipar: înlocuirea liderilor militari de carieră cu persoane percepute ca fiind mai aliniate viziunii politice a administrației.

Reacții politice: elogii pentru generalul George

În contrast cu controversa de la Pentagon, reacțiile din Congres au fost, în mare parte, favorabile generalului Randy George. Lideri republicani i-au lăudat cariera și contribuția.

Congresmanul Mike Rogers a vorbit despre „devotamentul și curajul” acestuia, subliniind progresele realizate în recrutare și modernizarea armatei în timpul mandatului său.

La rândul său, Austin Scott l-a descris drept „un atu pentru țară”, evidențiind caracterul și experiența sa.

Un climat tensionat, cu implicații majore

În timp ce administrația încearcă să minimizeze impactul acestor decizii, întrebările rămân. Sunt aceste schimbări rezultatul unei strategii militare sau al unor lupte interne pentru putere?

Într-un moment în care SUA sunt implicate într-un conflict extern major, stabilitatea conducerii militare devine esențială. Iar orice semn de fragilitate la vârful Pentagonului riscă să aibă consecințe dincolo de granițele politice de la Washington.