 Marile televiziuni americane boicotează acoperirea evenimentelor lui Trump la Casa Albă. Posibile dificultăți în transmiterea imaginilor de la ONU | adevarul.ro
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Marile televiziuni americane boicotează acoperirea evenimentelor lui Trump la Casa Albă. Posibile dificultăți în transmiterea imaginilor de la ONU

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Marile rețele de televiziune din Statele Unite au decis să suspende participarea la acoperirea comună a evenimentelor la care ia parte președintele Donald Trump, după ce administrația de la Casa Albă a restricționat accesul CNN, MS NOW și POLITICO.

Donald Trump, în război cu CNN
Donald Trump, în război cu CNN/FOTO:AFP

Decizia a fost comunicată printr-un e-mail transmis abonaților serviciului de tip „TV pool” de Brian Broughton, șeful biroului Fox News din Washington.

„Vă informăm că, începând de astăzi, TV pool nu va mai acoperi evenimentele președintelui desemnate pentru acoperire comună”, a scris Broughton.

El a explicat că decizia vine după ce Casa Albă a împiedicat CNN să își îndeplinească responsabilitățile în cadrul sistemului de acoperire comună și a precizat că nu va fi desemnat un înlocuitor pentru rețeaua de televiziune.

Termenul „TV pool” desemnează grupul de jurnaliști și echipe de televiziune care însoțesc președintele și furnizează imagini celorlalte organizații media. Sistemul este folosit în special la evenimente unde spațiul disponibil nu permite prezența tuturor televiziunilor.

Posibile dificultăți în transmiterea imaginilor de la ONU

Decizia ar putea complica accesul televiziunilor americane la imagini de la activitățile lui Donald Trump în timpul Adunării Generale a ONU din această săptămână.

În cadrul sistemului de tip pool, o singură echipă de televiziune filmează evenimentele la care accesul este limitat, iar imaginile sunt apoi puse la dispoziția celorlalte organizații de presă.

CNN urma să asigure luni această acoperire în numele TV pool.

În schimb, în programul zilnic transmis jurnaliștilor de Casa Albă duminică seara nu era menționat serviciul comun de televiziune.

TV pool-ul este format, în mod tradițional, din cele cinci mari rețele americane: ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News.

Casa Albă a indicat în schimb compania Hearst, care deține posturi locale de televiziune în mai multe regiuni ale SUA, drept echipă de rezervă pentru activitățile de la Washington.

Pentru deplasarea lui Trump la New York, Casa Albă a desemnat drept echipă secundară postul Real America's Voice, cunoscut pentru pozițiile sale favorabile președintelui.

Nu era clar imediat în ce măsură aceste organizații, care nu fac parte din structura tradițională a TV pool, vor distribui imaginile către alte instituții de presă.

Decizia intervine și înaintea unor evenimente importante din agenda președintelui, inclusiv participarea sa la Adunarea Generală a ONU și o posibilă întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.

Cum a început disputa

Donald Trump a anunțat vineri că interzice „cu efect imediat” accesul CNN, MS NOW și POLITICO la Casa Albă, acuzând cele trei organizații că difuzează „fake news” – informații pe care el le consideră false.

Președintele american a avertizat, de asemenea, că restricțiile ar putea fi extinse și asupra altor organizații de presă, inclusiv New York Times și Washington Post.

Administrația a început să aplice măsurile sâmbătă, când jurnaliștilor celor trei organizații nu li s-a mai permis accesul în incinta Casei Albe.

POLITICO, CNN și MS NOW au intentat luni un proces prin care solicită restabilirea imediată a accesului jurnaliștilor lor. Potrivit relatărilor despre dispută, Serviciul Secret le confiscase acestora legitimațiile de acces.

Trump a reacționat luni dimineață printr-o postare pe platforma sa Truth Social, descriind decizia drept o „luptă împotriva fake news”.

El a acuzat organizațiile de presă vizate că s-au extins „ca un cancer” în Statele Unite și a susținut că acestea sunt „corupte, deliberate, omniprezente, complet coordonate și scăpate de sub control”.

„Reprezintă o amenințare pentru securitatea noastră națională și trebuie să se oprească, ACUM!”, a scris Trump.

Conflictul privind accesul presei la Casa Albă are loc într-un moment în care administrația americană își reevaluează relația cu organizațiile de presă care acoperă activitatea președintelui, iar decizia privind TV pool ar putea afecta modul în care imaginile de la unele dintre cele mai importante evenimente prezidențiale sunt distribuite către publicul american.

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