Nici AUR nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. George Simion: „Nu ne doborâți!” Formațiunea cere din nou alegeri anticipate

AUR anunță că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru depășirea actualei crize politice. Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni că parlamentarii formațiunii nu vor susține viitorul Executiv, „în ciuda tuturor presiunilor”. Mesajul a fost transmis pe Facebook, după ce PSD a decis, la rândul său, să nu susțină Guvernul Mureșan.

George Simion. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți!”, a transmis George Simion.

Liderul AUR a mai afirmat că formațiunea va continua să fie alături de Călin Georgescu: „Am părăsit sala de plen și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român.”

Poziția fusese anunțată anterior și de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea și deputatul Ștefăniță Avrămescu. Piperea a declarat că alegerile anticipate reprezintă, în opinia sa, „singura soluție” pentru ieșirea din blocajul politic.

„Ne îndreptăm cu pași repezi către alegerile anticipate. Singura problemă de care ne mai izbim este decizia domnului președinte dacă organizează sau nu aceste alegeri anticipate”, a declarat Gheorghe Piperea, luni, la Parlament, potrivit Agerpres.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, a precizat că partidul are o decizie internă potrivit căreia nu va vota un guvern din care nu face parte și la al cărui program de guvernare nu a contribuit.

„Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare. Lucrurile sunt cât să pot de clare. Orice altă opinie personală a unor persoane care se prezintă ca fiind membri fondatori, dar care nu mai au nicio calitate în partid, sunt declarații strict personale. Cine vine cu asemenea declarații nu face altceva decât să încerce să dividă mișcarea suveranistă, să împartă acest electorat”, a afirmat deputatul, conform sursei citate.

Avrămescu a mai spus că AUR nu intenționează să participe la discuții cu Siegfried Mureșan, invocând declarațiile critice făcute în trecut de acesta la adresa formațiunii. Deputatul a susținut, de asemenea, că AUR nu vede motive pentru o colaborare cu premierul desemnat.

În ceea ce privește soluția pentru criza politică, reprezentanții AUR susțin organizarea de alegeri anticipate. Formațiunea consideră că un nou scrutin parlamentar ar putea reprezenta o modalitate de ieșire din actualul blocaj.

Poziția AUR vine în aceeași zi în care conducerea PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat urmează să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament, pentru votul de învestitură.