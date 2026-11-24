Președintele american Donald Trump era tot mai nemulțumit de declinul accentuat al pieței bursiere din Statele Unite, iar după mai multe zile de scăderi a ajuns la concluzia că există o singură soluție pentru a opri această tendință: revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia, relatează CNN.

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance Foto: AFP

Decizia lui Trump, conturată spre sfârșitul săptămânii trecute, a declanșat o campanie fără precedent de presiuni din partea Casei Albe, coordonată chiar de președinte, pentru a convinge conducerea gigantului tehnologic să îl reinstaleze pe Huang, la doar 11 zile după ce acesta demisionase în urma presiunilor, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu situația.

Într-o serie de convorbiri telefonice desfășurate în weekend, oficiali de rang înalt ai administrației, coordonați de vicepreședintele JD Vance, au făcut presiuni în culise asupra consiliului de administrație al Nvidia pentru a-l readuce pe Huang la conducerea companiei.

Potrivit mai multor surse citate de CNN, oficialii au asigurat compania că acesta nu reprezintă un risc pentru securitatea națională, în pofida întrebărilor persistente, atât în interiorul administrației, cât și în afara acesteia, privind legăturile sale cu o femeie suspectată de conexiuni cu serviciile de informații chineze.

Trump a intervenit direct și în procesul decizional al companiei, contactând personal membrii consiliului de administrație pentru a-și exprima încrederea în Huang, un apropiat al președintelui pe care acesta ajunsese să îl considere esențial pentru stabilitatea economiei americane.

„Am discutat direct și indirect cu membrii consiliului de administrație și am avut o poziție foarte fermă în această privință”, a declarat Trump luni, într-un interviu acordat CNBC, la scurt timp după ce Nvidia a anunțat că îl reinstalează pe Huang în funcția de director general, în urma unor „consultări la nivelurile superioare” ale administrației americane.

„Cred că una dintre marile noastre vedete revine în joc”, a adăugat președintele.

Decizia reprezintă o schimbare spectaculoasă de direcție într-o controversă care a dominat, timp de mai multe săptămâni, atât Washingtonul, cât și Wall Street-ul. Scandalul a izbucnit după dezvăluirile privind relația extraconjugală a lui Huang cu o femeie despre care serviciile de informații americane suspectau că ar putea fi un agent al guvernului chinez.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, intervenția Casei Albe pentru reinstalarea lui Huang a fost atât de discretă, încât unii dintre angajații de rang înalt ai Nvidia au aflat despre decizie abia cu puțin timp înainte ca aceasta să fie anunțată oficial, luni dimineață.

Episodul oferă, de asemenea, o perspectivă asupra preocupării lui Trump de a susține economia americană, pe care o consideră un element esențial al moștenirii sale politice. Președintele și mai mulți oficiali de rang înalt din administrația sa consideră tot mai mult că evoluția economiei Statelor Unite depinde în mare măsură de performanțele Nvidia și ale unui număr restrâns de companii importante din domeniul inteligenței artificiale.

Scandalul Jensen Huang și întrebările privind securitatea națională

După ce Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală, Congresul american a lansat investigații bipartizane privind comportamentul său și posibilele implicații pentru securitatea națională.

Scandalul a intensificat, de asemenea, criticile la adresa lui Trump și a colaboratorilor săi de la Casa Albă, în legătură cu modul în care au gestionat avertismentele anterioare privind relația lui Huang cu Alice Huang, o femeie de origine chineză suspectată că ar fi lucrat pentru guvernul de la Beijing.

În paralel, au reapărut tensiunile în interiorul administrației Trump privind refuzul unor oficiali de a impune restricții mai stricte asupra exporturilor către China ale procesoarelor avansate pentru inteligență artificială produse de Nvidia.

Alice Huang ocupa o funcție de conducere la Megaspeed, o companie care achiziționa procesoare Nvidia. Oficialii americani au exprimat temeri că aceste cipuri ar fi putut ajunge ulterior în China.

Pentru Trump, însă, scăderea puternică a acțiunilor Nvidia a devenit, în cele din urmă, o preocupare prioritară.

Titlurile companiei pierduseră considerabil din valoare după plecarea lui Jensen Huang, contribuind la declinul pieței bursiere și alimentând temerile că boomul american din domeniul inteligenței artificiale ar putea ajunge la final.

Inițial, Trump a sugerat că fostul director general al Apple, Tim Cook, o personalitate cunoscută în industria tehnologică, ar putea prelua conducerea Nvidia pentru a reda încrederea investitorilor. Propunerea nu a avut însă efect.

În schimb, compania a promovat-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de director general. Trump a declarat luni că nu a fost impresionat de interviul acordat de aceasta săptămâna trecută postului CNBC.

Presiunile Casei Albe și rolul lui JD Vance

Trump s-a întors vineri dintr-o vizită de patru zile în Asia, în timpul căreia a afirmat că liderul chinez Xi Jinping l-a lăudat pe Jensen Huang. La acel moment, piața bursieră americană traversa deja o serie istorică de cinci zile consecutive de pierderi.

Steve Bannon, fost consilier al lui Trump și unul dintre apropiații săi, a explicat pentru CNN că președintele este preocupat de lecțiile istoriei economice, în special de Marea Criză Economică din anii 1930 și de prăbușirea bursieră din 1929.

„Președintele studiază istoria și, la fel ca mulți alții, este marcat de imaginea lui Herbert Hoover și a Marii Crize Economice. Prăbușirea din 1929 i-a influențat această perspectivă”, a spus Bannon.

„Prin urmare, o piață în creștere înseamnă ceva bun, iar o piață bursieră în cădere înseamnă ceva rău”, a adăugat acesta.

Trump, care sugerase deja public posibilitatea revenirii lui Huang și îl descrisese drept „o legendă”, le-a transmis consilierilor și oficialilor că reinstalarea acestuia este necesară pentru stabilizarea pieței, potrivit unei surse citate de CNN.

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Președintele i-a încredințat vicepreședintelui JD Vance coordonarea demersurilor. Alegerea sa a fost determinată, în parte, de relațiile strânse pe care Vance le păstrează cu personalități influente din Silicon Valley, care susțineau, la rândul lor, revenirea lui Huang la conducerea Nvidia.

În următoarele 72 de ore, Vance a colaborat direct cu Huang pentru a convinge consiliul de administrație să îl reinstaleze.

Printre demersurile sale s-a numărat și asigurarea conducerii Nvidia că autoritățile americane nu au identificat dovezi potrivit cărora Huang ar fi comis ilegalități sau ar fi avut un comportament care să pună în pericol securitatea națională, au declarat sursele citate.

În această operațiune au fost implicați și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, precum și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Cei doi oficiali ar fi avut divergențe în culise, pe fondul nemulțumirii lui Bessent că Departamentul Comerțului nu a acționat mai ferm pentru limitarea vânzărilor de cipuri către China.

Pe lângă minimalizarea avertismentelor serviciilor de informații privind relația extraconjugală a lui Huang, Vance și alți oficiali de rang înalt au susținut argumentul lui Trump potrivit căruia directorul Nvidia este un talent excepțional, esențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială și menținerea avantajului Statelor Unite în competiția cu China.

Cu doar patru zile înainte, consiliul de administrație al Nvidia respinsese public posibilitatea reinstalării lui Huang, în cadrul unei discuții cu investitorii. Membrii consiliului afirmaseră atunci că comportamentul acestuia era „incompatibil cu codul de conduită, standardele și normele culturale ale companiei”.

După intervenția administrației Trump, consiliul de administrație a informat însă oficialii americani, duminică seara, că și-a schimbat poziția și că va anunța revenirea lui Huang în funcție în dimineața următoare.

Reacții împărțite în administrația Trump și în Congres

Anunțul-surpriză făcut luni a fost întâmpinat cu entuziasm în unele cercuri ale Casei Albe și în Silicon Valley. Pentru mulți reprezentanți ai industriei tehnologice, episodul a devenit un nou exemplu al influenței politice exercitate de un grup restrâns de miliardari din domeniul tehnologiei, printre care se numără și Huang, care au acces direct la președintele american.

„Greșeala a fost corectată”, a scris Elon Musk pe platforma X. Trump declarase anterior, în interviul acordat CNBC, că discutase cu Musk despre situația lui Huang.

În alte cercuri apropiate președintelui, intervenția directă a acestuia în deciziile Nvidia a provocat însă nemulțumire și a amplificat temerile privind investigațiile la care administrația ar putea fi supusă după ce democrații vor prelua controlul Congresului, în ianuarie.

Senatorul republican Pete Ricketts, din Nebraska, a criticat public decizia.

„Jensen Huang a avut mai multe relații extraconjugale, inclusiv cu subordonate, și ar fi avut o relație cu o presupusă spioană chineză. Comportamentul său nu justifică reinstalarea în funcție”, a scris acesta pe X.

Huang a coordonat anterior eforturile industriei tehnologice de a convinge Casa Albă să permită exportul către China al unora dintre cele mai avansate procesoare Nvidia.

Această campanie provocase deja îngrijorări în rândul republicanilor care susțin o politică mai dură față de Beijing. Acum, ea se află în centrul unor investigații mai ample privind posibilitatea ca relația lui Huang cu Alice Huang să fi facilitat transferul ilegal de cipuri către China.

Natura exactă a legăturilor dintre Alice Huang și serviciile de informații chineze nu este cunoscută. Legislația chineză privind securitatea națională obligă însă cetățenii țării să coopereze cu autoritățile în activitățile de colectare a informațiilor, atunci când li se solicită acest lucru.

Șeful Nvidia revine în funcție la 11 zile după demisie. Decizia, luată după consultări cu oficiali ai guvernului american

Pentru unii oficiali americani, această prevedere este suficientă pentru a considera relația dintre cei doi un potențial risc de contrainformații, cu atât mai grav cu cât Alice Huang ar fi avut acces indirect la președintele Statelor Unite.

Printre republicanii care au susținut în mod constant o abordare mai fermă față de China se numără secretarul de stat Marco Rubio. Acesta i-ar fi avertizat în repetate rânduri, la începutul acestui an, pe Trump și pe alți oficiali în legătură cu relația lui Jensen Huang.

Rubio a refuzat să comenteze public scandalul Nvidia pe parcursul întregii controverse. Luni, acesta nu a răspuns nici întrebărilor adresate de jurnaliști privind reinstalarea lui Huang.

Consecințele dezvăluirilor inițiale au atras și mai mult atenția asupra secretarului Comerțului, Howard Lutnick. Unii oficiali din administrația Trump l-au criticat pentru că s-ar fi opus inițial includerii companiei Megaspeed, condusă de Alice Huang, pe lista neagră a Statelor Unite.

Departamentul Comerțului urmează acum să adauge Megaspeed pe lista entităților comerciale restricționate a SUA (Entity List), ceea ce ar limita accesul companiei la exporturile americane. Decizia urma să fie publicată miercuri în Registrul Federal.

Revenirea lui Huang la conducerea Nvidia, în urma intervenției Casei Albe, ar putea oferi democraților noi motive pentru declanșarea unor investigații parlamentare după preluarea controlului asupra Congresului, au declarat pentru CNN unii consilieri ai lui Trump.

Aceștia și-au exprimat în privat îngrijorarea că ar putea apărea noi dezvăluiri compromițătoare despre comportamentul directorului Nvidia.

Huang urmează să depună mărturie publică pentru prima dată joia viitoare, în fața Comisiei pentru afaceri bancare a Senatului american. Astfel, atât comportamentul său, cât și decizia lui Trump de a-i susține revenirea în funcție vor rămâne în atenția opiniei publice.

În ciuda posibilelor consecințe politice pe termen lung, președintele american nu a părut preocupat de controversele care ar putea urma.

În interviul acordat CNBC, Trump a insistat că acțiunile Nvidia erau în scădere înainte de intervenția sa, dar că acum au început să crească.

„Este ca o rachetă care se îndreaptă în direcția corectă și trage întreaga piață după ea. Este posibil să nu mai fi existat niciodată ceva asemănător”, a declarat Trump.