Relațiile personale, afacerile de miliarde de dolari și suspiciunile privind transferul ilegal de cipuri Nvidia către China se intersectează într-o poveste care implică unul dintre cei mai influenți oameni din industria tehnologiei. În centrul ei se află omul de afaceri chinez Kang Wei și soția sa, Alice Huang, femeia care l-ar fi apropiat pe Jensen Huang de o rețea de afaceri ajunsă acum în atenția autorităților din Statele Unite, Singapore și Taiwan.

Jensen Huang și Alice Huang Foto: TVBS

Kang Wei ar fi acceptat relația extraconjugală dintre soția sa, Alice Huang, și directorul Nvidia. Potrivit unor persoane apropiate cuplului, acesta vorbea deschis despre apropierea dintre cei doi și glumea uneori că soția sa era asistenta personală a șefului companiei americane.

Înainte ca presupusa relație extraconjugală să îi pună în pericol poziția de director executiv al Nvidia, Jensen Huang a cunoscut-o pe Alice Huang, femeia cu care avea să fie implicat sentimental, prin intermediul unui om de afaceri chinez pe care îl cunoștea de aproximativ zece ani: Kang Wei.

Potrivit unor persoane familiarizate cu relația celor doi, Kang Wei era soțul lui Alice Huang, scrie The Wall Street Journal.

Timp de aproximativ doi ani, acesta ar fi părut să accepte relația soției sale cu directorul Nvidia și vorbea deschis despre apropierea dintre ei. Uneori, le spunea colaboratorilor, pe un ton care îmbina gluma cu seriozitatea, că Alice era asistenta personală a lui Jensen Huang.

Legătura cu directorul companiei aflate în centrul exploziei globale a inteligenței artificiale este unul dintre cele mai clare exemple ale modului în care Kang Wei și Alice Huang și-au folosit relațiile personale pentru a dezvolta afaceri în China, Singapore, Taiwan și în alte regiuni.

În ultimul deceniu, cei doi au trecut de la o oportunitate de afaceri la alta, implicându-se în companii de jocuri video, achiziții din industria farmaceutică și, ulterior, în sectorul serviciilor de cloud computing.

De fiecare dată, au construit rețele de companii afiliate, au transferat participații de la o societate la alta și au valorificat relațiile de afaceri pe care le aveau, potrivit unor surse familiarizate cu activitățile lor.

Cipurile de inteligență artificială produse de Nvidia au reprezentat cea mai recentă investiție importantă a unui cuplu care a pariat în repetate rânduri pe industrii aflate în plină expansiune și care, uneori, a intrat în conflict cu autoritățile de reglementare.

În prezent, cei doi se află în centrul mai multor investigații, iar consecințele relației lor cu Jensen Huang continuă să se extindă.

Oficiali americani suspectează că serviciile de informații chineze ar fi recrutat-o pe Alice Huang pentru a exploata accesul acesteia la conducătorul companiei care proiectează cipuri. Jensen Huang a fost îndepărtat din funcția de director executiv după ce, miercuri, au apărut informații despre o altă presupusă relație extraconjugală.

Într-o scrisoare adresată angajaților duminică, Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze pentru că a afectat încrederea familiei și a angajaților săi.

Investigații în Statele Unite, Singapore și Taiwan

Autoritățile americane și cele din Singapore investighează compania Megaspeed, un furnizor de servicii de cloud computing cu sediul în Singapore, în legătură cu suspiciuni că ar fi transferat către China cipuri Nvidia pentru inteligență artificială, în valoare de miliarde de dolari, care fac obiectul unor restricții la export.

Potrivit unor persoane familiarizate cu ancheta, Megaspeed ar fi trimis în China unele dintre cipurile Nvidia, deși legislația americană interzicea astfel de exporturi.

Autoritățile din Taiwan au anunțat că au revocat dreptul de intrare al lui Alice Huang pe insulă și i-au interzis să revină. Femeia îl întâlnise de mai multe ori pe directorul Nvidia în timpul vizitelor sale.

Oficialii taiwanezi investighează dacă aceasta ar fi colectat informații în numele unor servicii de informații străine sau dacă a încălcat legislația locală privind prevenirea infiltrării de către puteri străine.

Într-un comunicat publicat joi, Ministerul de Interne din Singapore a precizat că Alice Huang a fost audiată în cadrul investigației privind Megaspeed și că i s-a interzis să părăsească țara pe durata verificărilor.

În februarie anul trecut, autoritățile au stabilit că nu existau suficiente dovezi pentru a demonstra că Alice Huang comisese infracțiuni în legătură cu presupusele încălcări ale legislației de către Megaspeed.

Cu toate acestea, anchetatorii au concluzionat că femeia oferise informații false în timpul investigației și i-au interzis ulterior să revină în Singapore.

Potrivit unor surse apropiate cazului, Alice Huang s-ar fi aflat în China la începutul acestui an. Autoritățile singaporeze au precizat că nu au investigat-o pentru spionaj.

Kang Wei a fost reținut la Shanghai la începutul acestui an, în cadrul unor investigații privind manipularea pieței bursiere și tranzacții legate de companii listate. El a fost eliberat recent și le-a trimis unor prieteni o fotografie realizată la Universitatea Stanford, potrivit unor persoane care cunosc situația cuplului.

Încercările de a lua legătura cu Kang Wei și Alice Huang nu au avut succes. Nvidia a refuzat să comenteze.

Beijingul a respins informațiile potrivit cărora China ar fi pus la punct o operațiune de spionaj care îl viza pe Jensen Huang.

„Narațiunea despre presupuși spioni chinezi se bazează în întregime pe speculații nefondate și reprezintă calomnie și defăimare”, a declarat la începutul săptămânii Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„Prosperitate armonioasă”

Kang Wei, care are puțin peste 50 de ani, s-a remarcat în China ca administrator de fonduri de investiții înainte de a-și înființa propria companie, Shanghai Hexi, în 2010.

Alice Huang, care se apropie de 50 de ani, a urmat, spre sfârșitul anilor 2000, un program de masterat în managementul industriei media la Universitatea Baptistă din Hong Kong, potrivit unui fost student al instituției.

Nu se știe exact când s-au cunoscut cei doi.

Shanghai Hexi, al cărei nume poate fi tradus prin „prosperitate armonioasă”, a devenit centrul relației lor de afaceri. Datele din registrul companiilor arată că cei doi au preluat împreună conducerea societății în 2016.

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Shanghai Hexi a investit în mai multe companii din sectorul tehnologic, inclusiv în industria jocurilor video. Aceste investiții i-au oferit lui Kang Wei ocazia de a-l cunoaște, în anii 2010, pe Jensen Huang, pe atunci un director executiv în ascensiune din Silicon Valley.

În acea perioadă, Nvidia se concentra în principal pe producția de cipuri pentru jocuri video.

Cei doi oameni de afaceri s-au întâlnit în Asia, potrivit unui fost angajat al uneia dintre companiile din portofoliul lui Kang, care a declarat că a contribuit la organizarea întâlnirii.

În 2018, autoritatea chineză de supraveghere a pieței de capital i-a amendat pe Kang Wei și compania cu care acesta era implicat împreună cu Alice Huang. Sancțiunile au fost aplicate pentru nedeclararea participației într-o companie farmaceutică din China și pentru alte încălcări ale reglementărilor, în cadrul unei tentative de preluare a acesteia.

Kang și Shanghai Hexi au contestat concluziile autorității în cadrul unor audieri oficiale, însă argumentele lor au fost respinse.

De la jocuri video la centre de date pentru inteligența artificială

La începutul anilor 2020, Kang Wei și Alice Huang și-au îndreptat atenția către cloud computing, un sector care permite companiilor să acceseze de la distanță resurse de calcul și capacitate de procesare.

Prin intermediul unei companii în care deținea participații un fond de investiții administrat de ei, cei doi au început să dezvolte relații cu mari companii tehnologice chineze.

În 2023, au identificat o nouă oportunitate de afaceri: centrele de date destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Potrivit documentelor din registrul companiilor și unor surse familiarizate cu tranzacția, cei doi au preluat divizia din Singapore a unei companii de jocuri video în care investiseră anterior.

Divizia a fost redenumită Megaspeed International în martie 2023, iar Alice Huang a fost înregistrată în conducerea companiei. Kang Wei a colaborat cu aceasta la dezvoltarea afacerii, potrivit acelorași surse.

Un rol important în primele etape de dezvoltare a Megaspeed l-ar fi avut Alibaba, gigantul chinez din comerțul electronic, care își extinsese rapid activitățile și în domeniul inteligenței artificiale.

Statele Unite începuseră să impună restricții asupra exporturilor de cipuri avansate la sfârșitul anului 2022. Măsurile au împiedicat Nvidia să vândă direct în China cele mai performante produse ale sale, din cauza temerilor că acestea ar putea contribui la dezvoltarea capacităților militare și de supraveghere ale Beijingului.

Potrivit unor persoane implicate în discuțiile de la acea vreme, Alibaba căuta un partener care să îi ofere acces la puterea de calcul a unor centre de date din afara Chinei, echipate cu un număr mare de cipuri Nvidia.

Megaspeed, partener al Nvidia

Megaspeed a informat Nvidia că Alibaba urma să fie unul dintre principalii săi clienți.

Dimensiunea afacerii cu Alibaba ar fi ajutat compania fondată de Kang Wei și Alice Huang să obțină, în noiembrie 2023, prioritate la aprovizionarea cu cipuri, în calitate de partener Nvidia în domeniul serviciilor de cloud computing, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile.

La scurt timp după aceea, Alice Huang i-ar fi spus unui colaborator că discutase cu Jensen Huang și că Megaspeed urma să înceapă să funcționeze fără probleme.

Compania a transferat numeroși serveri echipați cu cipuri Nvidia către centre de date din Malaysia, de unde furniza servicii de calcul pentru Alibaba, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunile sale.

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Megaspeed ar fi trimis însă o parte dintre servere și în China, inclusiv către Century Litong, un furnizor de servicii de cloud computing cu sediul la Shanghai.

Potrivit surselor citate, Century Litong aparține unei companii listate la Bursa din Shanghai, cu care Kang Wei avusese anterior relații de afaceri.

Restricțiile americane privind exportul către China al cipurilor avansate Nvidia pentru inteligență artificială erau în vigoare și la momentul respectiv și continuă să se aplice.

Legătura dintre Megaspeed și Century Litong a fost relatată anterior de publicația The Information.

Megaspeed a declarat că își desfășoară activitatea „în deplină conformitate cu toate reglementările aplicabile privind controlul exporturilor” și că respectă cele mai înalte standarde de conformitate juridică.

Century Litong nu a răspuns solicitării de a comenta informațiile.

Promisiuni de câștiguri de trei ori mai mari

Kang Wei și Alice Huang și-au extins în continuare activitățile.

Investitori contactați de cei doi la Shanghai și Singapore au declarat că, între sfârșitul anului 2024 și iunie 2025, aceștia le-au prezentat mai multe proiecte de dezvoltare a unor centre de date.

Printre proiecte se numărau două centre în Asia de Sud-Est și unul la Shanghai.

Potrivit potențialilor investitori, Kang și Alice Huang le-ar fi promis că își pot tripla investițiile în decurs de trei ani. Cei doi ar fi afirmat, de asemenea, că aveau modalități de a introduce cipuri Nvidia în China.

Alice Huang s-a întâlnit în repetate rânduri cu Jensen Huang în 2024 și 2025, potrivit unor fotografii și mărturii ale unor persoane care au fost prezente la aceste întâlniri.

În mai 2025, presa locală din Taiwan a publicat imagini în care fiica directorului Nvidia îi fotografia zâmbind pe cei doi în timpul unei cine.

Relațiile de afaceri și personale ale lui Kang Wei și Alice Huang se află acum în centrul unor investigații care implică mai multe jurisdicții, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească dacă cipuri Nvidia supuse restricțiilor americane au ajuns în China și dacă au fost încălcate legile privind exporturile și securitatea națională.