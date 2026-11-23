O femeie de afaceri chineză care a avut o relație apropiată cu șeful Nvidia, Jensen Huang, ar fi fost conectată la o amplă rețea de contrabandă cu cipuri de inteligență artificială către China, din care făcea parte și o presupusă grupare infracțională din Cambodgia, potrivit unei investigații Financial Times. Alice Huang ar fi menținut contacte cu un ofițer al serviciilor secrete chineze timp de peste un an, scrie The New York Times.

Alice Huang și Jensen Huang, fostul CEO Nvidia Foto: X@classcnbc

Alice Huang, fostă membră a conducerii Megaspeed, se află în centrul unor anchete americane privind măsura în care cel mai mare client al Nvidia din Asia de Sud-Est a fost implicat în comerțul ilicit cu semiconductori. Unii oficiali americani o suspectează că ar fi fost agentă a Chinei — acuzație pe care Beijingul a respins-o drept „calomnioasă”.

Investigația Financial Times, bazată pe discuții cu peste o duzină de persoane familiarizate cu mecanismele rețelei și pe analiza a sute de documente corporative, arată că în jurul lui Alice Huang gravita o rețea complexă de companii interpuse între Nvidia și utilizatorii finali din China. Din acest angrenaj făceau parte furnizori de servicii cloud, nume mari din industria jocurilor video online, intermediari din Cambodgia și sute de firme-paravan.

Firme aparent fără legătură între ele ar fi contribuit, nu neapărat cunoscând tabloul complet, la generarea unor venituri de miliarde de dolari dintr-una dintre cele mai profitabile activități ilicite la nivel global: introducerea ilegală a cipurilor Nvidia în China.

Cipurile avansate Nvidia sunt esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială de ultimă generație și au devenit o miză strategică majoră în competiția geopolitică dintre Washington și Beijing. Restricțiile americane la export, menite să împiedice China să obțină cele mai performante procesoare, au alimentat o piață neagră de miliarde de dolari, construită pentru a ocoli controalele și a răspunde cererii ridicate din China.

„Contraba­nda cu cipuri nu diferă de traficul de droguri sau de arme“

„Contraba­nda cu cipuri nu diferă de traficul de droguri sau de arme în ceea ce privește structura lanțului de aprovizionare. Însă industria semiconductorilor are o importanță strategică aparte, deoarece reprezintă principalul instrument prin care SUA încearcă să frâneze China în cursa inteligenței artificiale”, a declarat Chris Clagg, cercetător asociat la Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS), care analizează de un deceniu rețelele comerciale ilegale.

„Un istoric impecabil”

Introducerea cipurilor avansate în China presupune, de regulă, trei verigi corporative esențiale: o entitate autorizată să cumpere și să distribuie semiconductoare, clienți care nu încalcă restricțiile americane la export și o rețea ilegală care transportă fizic produsele în China și scoate banii din țară.

Rețeaua asociată cu Alice Huang avea acces la piața americană prin Inspur, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia din China pentru integrarea cipurilor în servere gata de livrare. În martie 2023, Inspur a fost inclusă pe lista americană a entităților supuse restricțiilor la export, pe fondul presupusului sprijin acordat armatei chineze. Deși pe listă au intrat și unele companii afiliate, nu a fost inclusă și subsidiara sa americană din San Jose, California, în care Inspur deținea o participație.

Inspur a redenumit firma americană Aivres. Întrucât aceasta nu figura pe lista de restricții, a putut continua tranzacțiile cu Nvidia. Potrivit unei surse apropiate situației, în interiorul Nvidia au existat întrebări dacă Aivres mai îndeplinește criteriile pentru a fi considerată partener OEM (producător de echipamente originale), având în vedere legăturile cu Inspur, însă compania a concluzionat că respectă cerințele de conformitate și regulile de control al exporturilor.

A doua verigă a fost identificarea unui cumpărător eligibil pentru volume mari de cipuri Nvidia. Parteneri precum Aivres, autorizați să integreze procesoare grafice în sisteme complete și să le revândă, trebuiau să demonstreze că beneficiarii finali nu sunt companii chineze. Pentru a fi acceptat drept client final aprobat, Nvidia cerea un istoric de cel puțin trei ani și dovezi că firma nu este controlată majoritar de interese chinezești.

Potrivit mai multor surse, unii clienți chinezi ai Inspur au apelat la Century Huatong, un grup de gaming online transformat în peste două decenii din producător de piese auto în companie de jocuri video și, ulterior, investitor în centre de date.

Foști directori ai Century Huatong au discutat cu parteneri despre obținerea accesului la cipuri, conturând ideea unei firme-paravan offshore care să nu declanșeze restricțiile americane și să se prezinte drept furnizor de cloud de nouă generație („neocloud”). Astfel a apărut Megaspeed, iar Alice Huang a fost aleasă ca interfață externă de încredere, având un profil profesional considerat fără cusur.

Soțul ei, Kang Wei, a fost unul dintre primii investitori în Century Huatong, potrivit documentelor corporative chineze. Fondul său de investiții, Hexi Investment, finanțase în 2020 un proiect de centru de date al Century Huatong alături de 7Road, companie de gaming din Shenzhen în care investiseră atât Huang, cât și Century Huatong.

Subsidiara din Singapore a 7Road International, activă de mai mulți ani fără probleme de conformitate, a stat la baza Megaspeed; în 2023, Huang a preluat entitatea locală și i-a schimbat numele.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat: „Am inclus Megaspeed și o subsidiară a acesteia pe lista companiilor restricționate în 2025. Nu le vindem direct, iar dacă vreun partener OEM indică această firmă ca destinatar al unei livrări planificate, nu aprobăm vânzarea.”

Nvidia a precizat că a limitat și vânzările către Aivres. Megaspeed nu a răspuns solicitării de a comenta, dar a afirmat anterior că desfășoară „activități comerciale legale și conforme”.

Alice Huang și Kang Wei nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Surse care o cunoșteau au arătat că fluența în limba engleză, reședința din Hong Kong și reputația în construirea de parteneriate o făceau potrivită pentru relația cu firmele occidentale, în timp ce ea și soțul ei căutau deja oportunități în domeniul centrelor de date din Asia de Sud-Est pentru a închiria putere de calcul companiilor tech chineze.

A treia componentă esențială era asigurarea transportului cipurilor în China. Potrivit unor surse, acest rol i-a revenit, cel puțin parțial, lui Hu Xiaowei, descris de autoritățile americane drept figură de rang înalt într-o rețea infracțională din Cambodgia, sancționată pentru fraude online și spălare de bani.

Hu, arestat în Japonia în cursul verii, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Autoritățile americane îl acuză că ar fi coordonat rețele de contrabandă și jocuri de noroc ilegale ca „numărul doi” în Prince Group. Un purtător de cuvânt al Prince Group a respins acuzațiile, afirmând că Hu nu a lucrat niciodată pentru companie și că nu există dovezi care să susțină afirmațiile guvernului SUA.

Documente corporative analizate de Financial Times indică legături între Hu și Century Huatong prin participații și acorduri de proprietate intelectuală — inclusiv prin președintele și principalul acționar individual al Century Huatong, Wang Ji, care a deținut majoritatea într-o firmă din Ningxia (acum dizolvată) în al cărei consiliu de administrație figura și Hu. Un alt membru al consiliului deținea o firmă din Chongqing legată de companii de gaming asociate cu Fang Jizhen, sancționat de SUA pentru presupusă spălare de bani în favoarea Prince Group (grupul a negat existența vreunei legături cu Fang).

Legăturile Century Huatong cu presupusa conducere a Prince Group datează din jurul anului 2015, odată cu demersurile care au dus la preluarea Shanda Games, deținătoarea drepturilor pentru jocul Legend of Mir în China, într-o tranzacție de 4,2 miliarde de dolari. Hu și asociații săi au operat servere private pentru jocuri Legend of Mir, o activitate foarte profitabilă urmată de arestări în 2016 pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; potrivit presei de stat chineze, dosarul a fost anulat recent din cauza corupției din timpul anchetei.

Cine este misteriosul om de afaceri care l-a prezentat pe Jensen Huang amantei sale?

Surse din industria jocurilor video spun că Hu s-a mutat în Cambodgia în jurul acelei perioade. Sectorul gamingului a fost folosit frecvent pentru spălarea banilor — prin achiziția de monede sau obiecte virtuale cu fonduri ilicite și revânzarea lor — și avea deja legături vechi cu ecosistemul Nvidia, înainte ca accentul companiei să se mute spre inteligența artificială în 2022.

Rețeaua ilicită se baza pe structuri complexe de firme-paravan

Potrivit unor surse, rețeaua ilicită atribuită Prince Group se baza pe structuri complexe de firme-paravan, canale financiare informale prin gaming și criptomonede, precum și pe aeronave private și de afaceri achiziționate prin firme de leasing din Hong Kong înființate de Hu. Reprezentantul Prince Group a respins categoric aceste acuzații, calificându-le drept nefondate și pline de inconsecvențe.

Ruta cipurilor către China

Până la mijlocul anului 2023, Megaspeed s-a poziționat oficial ca furnizor de cloud de nouă generație, cu centre de date în Malaezia și un contract de închiriere a capacității de calcul cu Alibaba. Sub conducerea lui Huang, compania a trecut verificările de conformitate ale Nvidia și a devenit rapid unul dintre cei mai mari clienți ai săi din Asia de Sud-Est.

Potrivit mai multor surse din industrie, Alice Huang a dezvoltat o relație apropiată cu directorul general al Nvidia, Jensen Huang, fiind cunoscută în cercurile centrelor de date chineze drept „asistenta personală a lui Jensen”.

Datele comerciale ImportGenius arată că valoarea declarată a produselor importate de la Aivres de către Speedmatrix, o subsidiară din Malaezia a Megaspeed, a ajuns la aproximativ 4,6 miliarde de dolari între decembrie 2024 și decembrie 2025.

Mai multe surse susțin că o mare parte din aceste cipuri a ajuns în China. La începutul lui 2026, în urma unei percheziții a poliției indoneziene la o subsidiară locală a Megaspeed, au fost găsite rack-uri de servere goale, fără procesoare grafice, potrivit publicației Straits Times din Singapore.

Persoane implicate în rețelele de distribuție au relatat că transporturile parcurgeau rute de contrabandă din Asia de Sud-Est — uneori prin mai multe țări, pe parcursul mai multor săptămâni, înainte de a ajunge pe piața neagră din China la prețuri de câteva ori mai mari decât cele inițiale.

Odată intrate în China, un distribuitor-cheie era Shanghai Century Litong, înființată de o subsidiară a Century Huatong — aspect semnalat inițial de The Information. Documentele corporative sugerează că și Alice Huang era legată de această structură: împreună cu sora ei, Huang Yu, controla o firmă de investiții care formase o societate mixtă cu Century Huatong, numită Shanghai Century Longteng, cea care a creat ulterior Century Litong. Bloomberg a relatat anterior că cipuri Nvidia restricționate la export au fost identificate în centre de date din Shanghai asociate cu Longteng.

Financial Times a dezvăluit anul trecut că cipuri Nvidia introduse ilegal în China în valoare de cel puțin un miliard de dolari au fost vândute în doar trei luni după ce administrația Trump a înăsprit restricțiile pentru modelul H20, conceput pentru piața chineză în conformitate cu regulile americane de export.

Potrivit surselor familiarizate cu operațiunile de contrabandă, straturile succesive de companii aveau rolul atât de a ascunde traseul cipurilor, cât și de a crea un tampon între rețelele de trafic și utilizatorii finali, printre care se numără giganți tehnologici chinezi.

Tencent și Alibaba au legături comerciale cu Century Huatong: Tencent deține 10,1% din Century Huatong, iar o subsidiară deținută integral de Century Huatong a investit în platforma de transport T3 Travel, unde investitori sunt și Tencent și Alibaba, iar Alice Huang face parte din consiliul de administrație al T3. Financial Times nu a găsit indicii că Tencent sau Alibaba ar fi participat la contrabanda cu cipuri.

Tencent a transmis: „Suntem investitori minoritari în diverse companii de internet și jocuri video. Nu avem nicio legătură cu celelalte activități descrise în articol și nu cunoaștem detalii despre acestea.”

Alibaba nu a comentat, iar solicitările adresate Inspur, Aivres, Century Huatong, 7Road, Shanghai Century Litong și Shanghai Century Longteng au rămas fără răspuns.

Două administrații americane succesive au încercat să protejeze avantajul tehnologic al SUA în domeniul inteligenței artificiale prin limitarea accesului Chinei la cele mai avansate cipuri Nvidia, iar administrația Trump a anunțat săptămâna aceasta noi restricții privind accesul companiilor chineze la aceste cipuri prin Asia de Sud-Est.

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Totuși, Hannah Dohmen, cercetătoare principală la Centrul pentru Securitate și Tehnologii Emergente (CSET) al Universității Georgetown, a subliniat că însăși existența restricțiilor creează oportunități lucrative pentru cei dispuși să încalce regulile: „Atunci când există o cerere mare care nu poate fi satisfăcută, apare contrabanda. Trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce pot realiza controalele la export. Asta nu înseamnă că niciun cip american nu va ajunge în China. Dacă închizi ruta prin Asia de Sud-Est, nu se vor orienta pur și simplu spre alte țări?”

Alice Huang ar fi avut contacte cu spionajul chinez timp de peste un an

Contactele dintre Alice Huang și un reprezentant al Ministerului Securității Statului din China ar fi început în primăvara anului 2025 și ar fi continuat până în toamna lui 2026, potrivit Reuters, care citează ancheta publicată duminică de The NYT. În această perioadă, femeia avea o relație extraconjugală cu Jensen Huang, unul dintre cei mai influenți oameni din industria inteligenței artificiale. Noile informații provin de la persoane care cunosc conținutul unor rapoarte de informații americane. Nu este clar ce date ar fi transmis Alice Huang oficialului chinez sau dacă aceste contacte au implicat activități de spionaj.

Washingtonul nu confirmă acuzațiile de spionaj

În ciuda noilor dezvăluiri, oficialii americani evită să declare că Alice Huang ar fi lucrat pentru serviciile secrete chineze. Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a precizat în noiembrie că Departamentul Justiției nu a ajuns la o concluzie privind presupusele activități de spionaj. Aceeași poziție a fost exprimată duminică de directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, într-un interviu pentru CNN.

„Este o chestiune aflată în curs de investigare, atât în privința doamnei Huang, cât și a companiei sale, sub mai multe aspecte”, a declarat Clayton. Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze noile informații. Reuters nu a reușit să obțină un punct de vedere de la Alice Huang, iar Nvidia și Ambasada Chinei la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor agenției.

Cazul a ajuns și în Congresul american, unde parlamentari republicani și democrați cer o analiză mai strictă a controalelor asupra exporturilor de cipuri către China. Senatorul republican John Kennedy a declarat că relația extraconjugală în sine prezintă un interes redus pentru anchetă. „Sper că s-a distrat. A fost cel mai scump sex de la Elena din Troia încoace”, a comentat el duminică, la NBC.

Alice Huang, femeia aflată în centrul scandalului care a provocat demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, ar fi menținut contacte cu un ofițer al serviciilor secrete chineze timp de peste un an. Informația apare într-o nouă investigație The New York Times, bazată pe surse familiarizate cu rapoarte ale serviciilor americane de informații.