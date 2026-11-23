Jensen Huang revine la conducerea Nvidia la doar 11 zile după ce a demisionat, în urma unui scandal legat de presupuse conexiuni cu serviciile de informații chineze și de transferuri ilegale de cipuri către China. Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, după consultări cu oficiali de rang înalt ai guvernului american, care au evaluat riscurile pentru securitatea națională.

Jansen Huang revine la conducerea Nvidia Foto: DW News

Jensen Huang revine la conducerea Nvidia, la numai 11 zile după ce a demisionat în urma unui scandal care a atras atenția autorităților americane și a provocat turbulențe în industria tehnologiei. Consiliul de administrație al producătorului de cipuri a votat în unanimitate reinstalarea sa în funcțiile de președinte și director general, cu efect imediat, potrivit unui comunicat publicat luni, 23 noiembrie.

Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât, cu doar șase zile înainte, conducerea Nvidia anunțase că nu intenționează să îl readucă pe Huang în funcție. Între timp, însă, președintele american Donald Trump și mai mulți investitori, angajați și lideri din industria tehnologiei au susținut public revenirea cofondatorului companiei.

Un detaliu important din comunicatul Nvidia este că boardul a primit informații de la oficiali de rang înalt ai guvernului Statelor Unite înainte de a lua decizia. Pe baza acestora, consiliul a concluzionat că reinstalarea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

„Consiliul consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce Nvidia”, a transmis Harvey C. Jones, președintele boardului. Compania a precizat că decizia a venit după mai multe discuții cu Huang, în urma cărora membrii consiliului s-au declarat mulțumiți de sinceritatea și capacitatea acestuia de a conduce.

De la demisie la revenire în mai puțin de două săptămâni

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția unor informații despre relațiile sale extraconjugale, inclusiv despre o presupusă relație cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Cei doi nu sunt rude.

Cu câteva zile înainte de demisie, Nvidia anunțase că Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de informații străine și că boardul va deschide o investigație independentă. Ulterior, Huang le-a transmis angajaților că a fost infidel soției sale și că regretă că și-a rănit familia.

Demisia a fost acceptată în unanimitate de consiliul de administrație, iar funcția de director general interimar a fost preluată de Colette Kress, directorul financiar al companiei.

La 17 noiembrie, Huang a transmis că ar fi onorat să revină dacă membrii boardului consideră că acest lucru este în interesul companiei. În aceeași zi, președintele consiliului anunțase însă că Nvidia nu intenționează să îl reinstaleze.

Situația s-a schimbat în zilele următoare. Trump a susținut public posibilitatea revenirii lui Huang, iar o scrisoare adresată boardului, semnată de angajați, acționari și persoane influente din industria tehnologiei, a cerut reanalizarea deciziei. Printre susținătorii revenirii s-au numărat Elon Musk și Tim Sweeney, directorul general al Epic Games.

Femeia din centrul scandalului și suspiciunile privind legăturile cu China

Alice Huang, femeia aflată în centrul relatărilor despre presupusa operațiune de influență, a fost asociată cu Megaspeed International, o companie de infrastructură cloud cu sediul în Singapore. Firma a fost investigată de autoritățile americane în legătură cu suspiciuni că ar fi facilitat transferul către China al unor cipuri Nvidia supuse restricțiilor de export.

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Potrivit unor informații publicate de presa americană, serviciile de informații din SUA au analizat posibilele legături ale lui Alice Huang cu Ministerul Securității Statului din China. Unele relatări susțin că aceasta ar fi păstrat legătura cu un oficial al serviciilor chineze în perioada 2025-2026.

Nu există însă o confirmare publică potrivit căreia Alice Huang ar fi transmis efectiv informații confidențiale către Beijing. Autoritățile chineze au respins acuzațiile, calificând informațiile despre presupusa legătură cu spionajul drept nefondate și defăimătoare.

Nici Jensen Huang nu a recunoscut că ar fi avut o relație cu o persoană implicată într-o operațiune de spionaj. El a admis doar că a fost infidel soției sale.

Alice Huang a părăsit Megaspeed în august 2025, potrivit companiei. Firma a anunțat, la rândul său, că desfășoară o investigație internă cu ajutorul unor avocați externi.

Investigațiile continuă, deși Huang revine la șefia companiei

Reinstalarea lui Jensen Huang nu înseamnă închiderea investigațiilor. Nvidia a precizat că ancheta independentă privind presupusa operațiune de informații străine va continua până la finalizare, iar Huang s-a angajat să coopereze.

Compania a creat și un comitet special, format exclusiv din membri independenți ai consiliului de administrație, care va supraveghea riscurile legate de securitatea națională și respectarea restricțiilor comerciale și de export. Nvidia a anunțat, de asemenea, că va recruta un director pentru conformitate, care va raporta comitetului de guvernanță al boardului.

În paralel, autoritățile americane investighează Megaspeed în legătură cu posibile încălcări ale restricțiilor de export. Suspiciunile vizează inclusiv transferul unor procesoare avansate Nvidia către companii chineze, într-un moment în care Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologiile esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Miza depășește astfel situația personală a directorului Nvidia. Compania este unul dintre principalii furnizori mondiali de procesoare folosite pentru antrenarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială, iar accesul Chinei la aceste cipuri reprezintă un subiect major de securitate pentru administrația americană.

Potrivit Reuters, investigațiile autorităților americane vizează și alte aspecte ale activității Nvidia, inclusiv posibile probleme de raportare financiară și suspiciuni privind eludarea restricțiilor de export.

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Acțiunile Nvidia au crescut după anunțul revenirii

Piața a reacționat puternic la vestea reinstalării lui Huang. Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 33% după anunț, potrivit Reuters.

Reacția reflectă importanța pe care investitorii o acordă rolului lui Huang în conducerea companiei. Cofondatorul Nvidia este asociat direct cu strategia care a transformat producătorul de cipuri într-unul dintre principalii beneficiari ai boomului inteligenței artificiale.

În perioada în care Huang a lipsit de la conducere, Nvidia a continuat să fie una dintre cele mai importante companii din industria tehnologiei, dar scandalul a adăugat incertitudine într-un moment în care investitorii urmăresc atent evaluările ridicate ale companiilor din sectorul AI și relația acestora cu piața chineză.

Huang, în vârstă de 63 de ani, a cofondat Nvidia în 1993 și a condus compania timp de peste trei decenii. Revenirea sa pune capăt unei crize de conducere care a durat mai puțin de două săptămâni, dar nu și controversei privind relațiile sale personale, securitatea informațiilor companiei și posibilele încălcări ale restricțiilor americane la export.

Pentru moment, mesajul boardului este că Huang poate conduce din nou Nvidia fără să reprezinte un risc pentru securitatea națională. Investigațiile care trebuie să stabilească dacă a existat o operațiune de influență străină și dacă au fost transferate ilegal cipuri către China sunt însă în continuare în desfășurare.