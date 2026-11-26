Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, în contextul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Nicușor Dan la Bruxelles Foto: AFP

Șeful statului susține că România are nevoie de o alocare cât mai consistentă pentru prioritățile sale de dezvoltare și se opune unor reduceri substanțiale ale bugetului european.

Potrivit agendei oficiale, programul începe la ora 10.15, în Clădirea Europa, cu reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care Nicușor Dan o coprezidează alături de premierul Italiei, Giorgia Meloni. De la ora 11.00 este programată participarea la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Agenda mai include un summit al zonei euro în format incluziv, reuniunea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și un dejun de lucru în format UE-27.

Poziția României, discutată cu reprezentanții a patru ministere

În pregătirea reuniunii, președintele a anunțat că a discutat miercuri cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii. Potrivit acestuia, participanții au analizat și au agreat poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Pregătirea poziției naționale a inclus și o consultare publică la Administrația Prezidențială, cu reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, mediului academic și ai altor părți interesate, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că, împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți, face demersuri pentru ca România să obțină resursele necesare susținerii priorităților sale de dezvoltare. El a pledat pentru un buget european ambițios și a spus că sunt analizate propunerile privind noi resurse proprii ale Uniunii Europene.

„Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european. Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că negocierile de la Consiliul European vor fi dificile și a subliniat nevoia de solidaritate și de o viziune comună în interiorul Uniunii.