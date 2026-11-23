Bursele din Statele Unite au înregistrat creșteri importante în ședința de luni, după ce Nvidia a anunțat că Jensen Huang revine în funcția de director general. Vestea a impulsionat titlurile companiilor din industria inteligenței artificiale, iar principalii indici americani au recuperat o parte din pierderile acumulate în ultima săptămână, relatează CNBC.

Wall Street revine puternic după anunțul Nvidia privind întoarcerea lui Jensen Huang la conducere. Foto: X/@RadioTaiwan_Eng

Nasdaq Composite a încheiat sesiunea cu un avans de 6,7%, în timp ce S&P 500 a crescut cu 5%. Dow Jones Industrial Average a câștigat 1.582 de puncte, ceea ce reprezintă o apreciere de 3,3%. Evoluția celor trei indici se contura drept cea mai bună zi de tranzacționare din aprilie 2025.

Acțiunile Nvidia au înregistrat un salt de 31%, după ce consiliul de administrație a decis ca Jensen Huang să revină imediat la conducerea companiei. Acesta renunțase la funcție la începutul lunii noiembrie, în urma unor controverse legate de presupuse relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Președintele american Donald Trump a reacționat favorabil la decizie. Într-un interviu acordat CNBC, acesta a declarat că Huang „nu a făcut nimic greșit”. Trump a susținut, totodată, că a discutat cu membrii consiliului de administrație al Nvidia și că a reușit să îi convingă să îl readucă pe fostul director general în funcție.

Anunțul a avut efecte pozitive și asupra altor companii din sectorul tehnologic, în special asupra celor implicate în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială. Micron Technology a consemnat o creștere de 19%, CoreWeave a avansat cu 20%, iar acțiunile Advanced Micro Devices (AMD) s-au apreciat cu 6%.

În aceeași ședință, Alphabet și Meta Platforms au câștigat aproximativ 6% fiecare, în timp ce Microsoft a înregistrat un avans de 2%.

Hendi Susanto, administrator de portofoliu la Gabelli Funds, apreciază că revenirea lui Jensen Huang ar putea contribui la refacerea încrederii în industria inteligenței artificiale. Efectele s-ar putea extinde de la producătorii de componente și echipamente până la companiile care mizează pe dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor avansate.

Specialistul a atras însă atenția că sectorul se confruntă în continuare cu provocări. Printre acestea se numără dificultățile legate de finanțarea investițiilor, tensiunile geopolitice și incertitudinile privind menținerea cererii pentru tehnologiile AI. Aceste riscuri persistă chiar dacă multe dintre companiile din domeniu continuă să raporteze rezultate financiare solide.

Revenirea de luni vine după o săptămână marcată de scăderi importante pe piețele americane. Investitorii au devenit tot mai preocupați de evaluările ridicate ale companiilor tehnologice și de amploarea cheltuielilor pentru construirea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Aceste temeri au determinat vânzări extinse, chiar și în contextul listării record a companiei Anthropic.

În săptămâna precedentă, Nasdaq și Dow Jones au consemnat cele mai severe pierderi săptămânale din ultimii peste șase ani. S&P 500 a avut cel mai mare declin din aprilie 2025. Toți cei trei indici au ajuns în zona de corecție, după ce au coborât cu peste 10% față de maximele recente.

Nasdaq-100 a încheiat ședința de vineri la o distanță redusă de pragul asociat unei piețe descendente, după o scădere de aproximativ 20% față de maximul anterior. În același timp, Nasdaq Composite a trecut pe minus de la începutul anului.