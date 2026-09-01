 Time a publicat lista celor mai influente 100 de persoane din domeniul Inteligenței Artificiale. Șeful Nvidia lipsește. Revista i-a inclus însă pe Ben Affleck și Paris Hilton în clasament | adevarul.ro
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Time a publicat lista celor mai influente 100 de persoane din domeniul Inteligenței Artificiale. Șeful Nvidia lipsește. Revista i-a inclus însă pe Ben Affleck și Paris Hilton în clasament

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Revista Time a publicat lista celor mai influente 100 de persoane din domeniul inteligenței artificiale, însă Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, compania ale cărei procesoare au devenit esențiale pentru actualul boom al AI, nu se regăsește printre cei selectați.

Jensen Huang, șeful Nvidia
Jensen Huang, șeful Nvidia/FOTO:X

Absența lui Huang a atras atenția și a generat discuții cu privire la criteriile folosite pentru stabilirea celor mai influente figuri din industria inteligenței artificiale, relatează Gizmodo.

Nvidia, în centrul boomului AI

Procesoarele grafice dezvoltate de Nvidia au fost concepute inițial în principal pentru industria jocurilor video. Ulterior, acestea au devenit o componentă esențială a infrastructurii utilizate pentru antrenarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT, Claude și alte modele.

Creșterea rapidă a cererii pentru aceste cipuri a transformat Nvidia într-una dintre cele mai valoroase companii din lume și, la un moment dat, în cea mai valoroasă companie din istorie în funcție de capitalizarea bursieră.

Importanța procesoarelor Nvidia depășește însă industria tehnologică. Cipurile companiei au ajuns în centrul rivalității strategice dintre Statele Unite și China.

Atât administrația Biden, cât și administrația Trump au impus restricții privind exportul către China al anumitor procesoare avansate dezvoltate de Nvidia.

Cu toate acestea, TIME nu l-a inclus pe Huang în categoria „Lideri”, unde apar nume precum Sam Altman, Elon Musk și Dario Amodei.

De asemenea, din listă lipsesc Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, și Demis Hassabis, laureat al Premiului Nobel și fondator al DeepMind.

Ben Affleck și Paris Hilton, printre cei selectați

TIME a inclus în schimb în clasament figuri din afara industriei tehnologice tradiționale.

Actorul și regizorul Ben Affleck a fost selectat după ce, în 2022, a fondat compania InterPositive, care dezvoltă instrumente bazate pe inteligență artificială pentru industria cinematografică.

Potrivit informațiilor citate de publicație, Netflix ar fi achiziționat compania în acest an pentru aproximativ 587 de milioane de dolari.

În listă se află și Paris Hilton, fotomodel și actriță, remarcată pentru campaniile sale împotriva creării fără consimțământ a unor materiale pornografice de tip deepfake.

Astfel de imagini și videoclipuri, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pot reproduce chipul sau aspectul unei persoane fără acordul acesteia.

Cum a fost alcătuită lista

Selecția a fost coordonată de Ayesha Javed, editor senior al Time.

Potrivit redactorului-șef al revistei, Sam Jacobs, Javed a lucrat timp de mai multe luni împreună cu jurnaliști și colaboratori ai publicației pentru a identifica persoanele care „întruchipează cel mai bine principalele evenimente și tendințe ale anului”.

Clasamentul nu se limitează, astfel, la directorii companiilor care dezvoltă tehnologii AI, ci include cercetători, oameni de afaceri, artiști, activiști și alte persoane considerate influente în evoluția domeniului.

Huang a fost anterior nominalizat pentru „Omul anului”

Deși Jensen Huang nu se regăsește în lista celor 100 de persoane influente din AI publicată în acest an, el a fost anterior inclus, alături de Mark Zuckerberg și Demis Hassabis, printre candidații la titlul de „Persoana anului” acordat de Time în 2025.

În acel an, revista a acordat în mod colectiv distincția unui grup pe care l-a descris drept „arhitecții AI”, recunoscând astfel rolul central al industriei inteligenței artificiale în transformarea tehnologică și economică globală.

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