 Centrul Kennedy, în pragul falimentului. Adăugarea numelui lui Trump pe fațada clădirii, prezentată drept soluție | adevarul.ro
search
Luni, 14 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Centrul Kennedy, în pragul falimentului. Adăugarea numelui lui Trump pe fațada clădirii, prezentată drept soluție

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Conducerea Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului avertizează că instituția este în pragul falimentului și s-ar putea închide chiar de marți, 15 septembrie.

Kennedy Center, înainte să elimine numele lui Trump de pe fațadă
Kennedy Center, înainte să elimine numele lui Trump de pe fațadă Foto: Captură video Youtube/AP și Wikipedia

Aceștia consideră că adăugarea numelui președintelui SUA, Donald Trump, pe fațada clădirii ar fi singura modalitate de a evita un „colaps fiscal” iminent și „sigur”, potrivit unor documente obținute de Washington Post.

Acest lucru ar garanta implicarea sa în eforturile de strângere de fonduri, susțin liderii instituției.

Evaluarea, prezentată într-un dosar de 57 de pagini, avertizează că Centrul Kennedy ar putea rămâne fără bani pentru salarii și întreținere în câteva săptămâni. Oficialii recomandă închiderea imediată a clădirii principale, invocând riscuri pentru siguranța publicului.

Sprijinul financiar al lui Trump ar depinde de recunoașterea publică a implicării sale.

Rezoluția financiară precizează că Trump s-a oferit să „strângă fondurile necesare pentru a împiedica Centrul să intre în faliment”, în timp ce clădirea va fi supusă unei renovări de amploare.

Totuși, documentul precizează că este puțin probabil ca Trump să asigure „supravegherea fundamentală” a proiectului sau să conducă eforturile de salvare financiară fără o „recunoaștere corespunzătoare” a rolului său.

Împreună, cele două propuneri reprezintă o nouă etapă remarcabilă în preluarea Centrului Kennedy de către Trump, instituție care s-a confruntat cu turbulențe financiare, schimbări repetate în conducere și litigii de când acesta s-a instalat în funcția de președinte al centrului, anul trecut. 

Administratorii sunt invitați să aleagă dintre 10 variante de text care ar putea fi amplasate pe exteriorul clădirii, sub numele acesteia. Una dintre variante spune: „Renovarea, restaurarea și dotarea financiară, supervizate de președintele Donald J. Trump și Fondul Trump Kennedy Center”.

În plus, problemele structurale s-au agravat: o bucată de tavan s-a desprins în timpul unei furtuni, iar inspectorii au identificat alte zone deteriorate.

Inginerii au găsit, de asemenea, coroziuni severe la zeci de panouri și au concluzionat că aproximativ o treime necesită înlocuire imediată. Conducerea consideră clădirea „nesigură pentru continuarea ocupării” și recomandă închiderea imediată.

Judecătorii ceruseră eliminarea numelui lui Trump de pe clădire

În iunie, o instanță de apel a menținut decizia care obligă Centrul Kennedy să elimine numele lui Donald Trump de pe clădire, respingând cererea instituției de suspendare a ordinului.  

Panoul cu numele lui Trump a fost instalat în decembrie, după ce consiliul de administrație a votat includerea numelui președintelui pentru a-l onora pe acesta, în contextul schimbărilor ample pe care le-a făcut în conducerea și programarea instituției.

Decizia a fost criticată de familia Kennedy și contestată în instanță.

În pofida disputei juridice, conducerea Centrului Kennedy a aprobat o rezoluție care îl laudă pe Trump și a creat un fond ce îi poartă numele, destinat atragerii de donații private suplimentare pentru instituție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
digi24.ro
image
Un șofer și-a distrus mașina după ce a lovit un limitator de viteză prost semnalizat, în Spania. Ce despăgubiri va primi
stirileprotv.ro
image
Băsescu susține că măsurile lui Bolojan au afundat România, în loc să o salveze
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Tavi Popescu i-a scos peri albi lui Giovanni Becali: „ Are IQ 0, e crescut în junglă!”. Episodul cu șeful Benficăi care l-a șocat
fanatik.ro
image
Mercedes le arată angajaților cât de scumpă e Germania: costul unei ore de muncă la Cugir este cu 81,7% mai mic
libertatea.ro
image
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
digisport.ro
image
Prințesa italiană care își deschide palatul pentru turiști! Cât costă o cameră
click.ro
image
Alexandru Nazare s-a căsătorit. La nuntă au participat și președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Imagini de la petrecere
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
A dat lovitura cu un fruct tot mai căutat. Recolta ajunge direct în Italia
observatornews.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
cancan.ro
image
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că ai prea multă umiditate în casă. Semnele care apar înaintea mucegaiului
playtech.ro
image
Ce i-a spus Ovidiu Burcă lui Marius Șumudică la pauză. „Șumi” a refuzat să dea mâna cu oponentul său la final: „Bă, băiatule, tu cu cine vorbești?”
fanatik.ro
image
Scoarța terestră de sub Italia ”se desface ca un fermoar”, potrivit unui studiu
ziare.com
image
OUT după 22 de ani la același post TV, n-a stat pe gânduri: decizie radicală și anunț categoric! ”Nu mă apreciau”
digisport.ro
image
Lucruri despre care românii cred că nu își merită banii: „Un preț mai mare nu înseamnă calitate”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Culise de la nunta anului în politică! Avem meniul, video cu dansul mirilor şi detalii despre darul dat de Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Asigurare de sănătate 2026. Cât costă pe un an și cum o poți cumpăra dacă nu ai venituri
mediaflux.ro
image
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, reacție după ce toți au crezut că s-a luat de Carmen Tănase: „A picat victimă colaterală”
click.ro
image
Și-a înjunghiat partenerul sub privirile vecinilor. Ce a dus la gestul extrem al unei femei din Timișoara
click.ro
image
Casa în care a copilărit Donald Trump a fost vândută. Cât a costat după renovare
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Coloană de prizonieri sovietici capturați în încercuirea de la Kiev, în septembrie 1941
Armata Roșie, între înaintea Wehrmachtului și teroarea NKVD
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Cum au arătat ultimele zile din viața
image
Mihai Bendeac, reacție după ce toți au crezut că s-a luat de Carmen Tănase: „A picat victimă colaterală”

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana