Centrul Kennedy, în pragul falimentului. Adăugarea numelui lui Trump pe fațada clădirii, prezentată drept soluție

Conducerea Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului avertizează că instituția este în pragul falimentului și s-ar putea închide chiar de marți, 15 septembrie.

Kennedy Center, înainte să elimine numele lui Trump de pe fațadă Foto: Captură video Youtube/AP și Wikipedia

Aceștia consideră că adăugarea numelui președintelui SUA, Donald Trump, pe fațada clădirii ar fi singura modalitate de a evita un „colaps fiscal” iminent și „sigur”, potrivit unor documente obținute de Washington Post.

Acest lucru ar garanta implicarea sa în eforturile de strângere de fonduri, susțin liderii instituției.

Evaluarea, prezentată într-un dosar de 57 de pagini, avertizează că Centrul Kennedy ar putea rămâne fără bani pentru salarii și întreținere în câteva săptămâni. Oficialii recomandă închiderea imediată a clădirii principale, invocând riscuri pentru siguranța publicului.

Sprijinul financiar al lui Trump ar depinde de recunoașterea publică a implicării sale.

Rezoluția financiară precizează că Trump s-a oferit să „strângă fondurile necesare pentru a împiedica Centrul să intre în faliment”, în timp ce clădirea va fi supusă unei renovări de amploare.

Totuși, documentul precizează că este puțin probabil ca Trump să asigure „supravegherea fundamentală” a proiectului sau să conducă eforturile de salvare financiară fără o „recunoaștere corespunzătoare” a rolului său.

Împreună, cele două propuneri reprezintă o nouă etapă remarcabilă în preluarea Centrului Kennedy de către Trump, instituție care s-a confruntat cu turbulențe financiare, schimbări repetate în conducere și litigii de când acesta s-a instalat în funcția de președinte al centrului, anul trecut.

Administratorii sunt invitați să aleagă dintre 10 variante de text care ar putea fi amplasate pe exteriorul clădirii, sub numele acesteia. Una dintre variante spune: „Renovarea, restaurarea și dotarea financiară, supervizate de președintele Donald J. Trump și Fondul Trump Kennedy Center”.

În plus, problemele structurale s-au agravat: o bucată de tavan s-a desprins în timpul unei furtuni, iar inspectorii au identificat alte zone deteriorate.

Inginerii au găsit, de asemenea, coroziuni severe la zeci de panouri și au concluzionat că aproximativ o treime necesită înlocuire imediată. Conducerea consideră clădirea „nesigură pentru continuarea ocupării” și recomandă închiderea imediată.

Judecătorii ceruseră eliminarea numelui lui Trump de pe clădire

În iunie, o instanță de apel a menținut decizia care obligă Centrul Kennedy să elimine numele lui Donald Trump de pe clădire, respingând cererea instituției de suspendare a ordinului.

Panoul cu numele lui Trump a fost instalat în decembrie, după ce consiliul de administrație a votat includerea numelui președintelui pentru a-l onora pe acesta, în contextul schimbărilor ample pe care le-a făcut în conducerea și programarea instituției.

Decizia a fost criticată de familia Kennedy și contestată în instanță.

În pofida disputei juridice, conducerea Centrului Kennedy a aprobat o rezoluție care îl laudă pe Trump și a creat un fond ce îi poartă numele, destinat atragerii de donații private suplimentare pentru instituție.