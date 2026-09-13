Alegerile din SUA 2026: Un nou „val albastru” amenință republicanii pe fondul degradării imaginii lui Trump

Alegerile legislative din SUA din 2026 ar putea aduce un nou „val albastru”, alimentat de nemulțumirea față de Donald Trump și de mobilizarea alegătorilor democrați. Republicanii încearcă însă să limiteze pierderile printr-o hartă electorală favorabilă și un avantaj financiar.

Nemulțumirea față de Trump poate decide alegerile Foto: Facebook / Donald J. Trump

Cele mai noi sondaje arată că se conturează tot mai clar posibilitatea unui „val albastru” la alegerile legislative americane din 2026, care ar putea fi chiar mai puternic decât cel din 2018, când reacția față de primul mandat al lui Donald Trump a ajutat democrații să recâștige controlul Camerei Reprezentanților, relatează CNN.

Pentru democrați, principalele avantaje sunt mobilizarea alegătorilor și nemulțumirea față de Trump, alimentată în special de economie și de războiul din Iran. Pentru republicani, avantajele sunt harta electorală, banii și schimbările recente ale regulilor electorale.

Nemulțumirea față de Trump alimentează valul

Mai mulți indicatori arată că mediul electoral este mai dificil pentru republicani decât în 2018. Americanii sunt mult mai pesimiști în privința economiei decât în urmă cu opt ani. În cel mai recent sondaj CNBC, doar 27% au descris economia drept „excelentă” sau „bună”, față de 58% în octombrie 2018.

Sondatorul republican Micah Roberts spune că diferența este vizibilă inclusiv în rândul republicanilor și independenților. Mai mulți americani nu doar că sunt nemulțumiți de situația actuală, ci sunt și pesimiști în privința viitorului.

Inflația este una dintre principalele surse de nemulțumire. Prețul mediu al benzinei a ajuns săptămâna trecută la 4,28 dolari pe galon, față de 2,75 dolari în ziua alegerilor din 2018, echivalentul a 3,65 dolari în banii de astăzi, după ajustarea la inflație.

Nemulțumirea se reflectă și în evaluarea președintelui. Potrivit celui mai recent agregator de sondaje CNN, 35% dintre americani aprobă activitatea lui Trump, iar 63% o dezaprobă. În 2018, raportul era de 45% la 54%.

Sondatorul democrat Nick Gourevitch subliniază diferența dintre cele două perioade: în 2018, alegătorii puteau considera că Trump este problematic, dar economia funcționa bine. Acum, nemulțumirea față de președinte este însoțită de percepția că economia merge prost.

Războiul din Iran reprezintă un alt punct vulnerabil. Textul compară opoziția actuală față de război cu dezamăgirea provocată de războiul din Irak în 2006, care a contribuit atunci la victoria democraților. Unele politici ale lui Trump, precum controlul frontierei sudice sau anumite reduceri temporare de taxe, rămân populare, dar tarifele vamale și reducerile Medicaid au generat opoziție.

Declinul popularității lui Trump este cu atât mai important cu cât alegătorii care îl dezaprobă au votat masiv pentru democrați la alegerile precedente. În 2018, candidații democrați pentru Camera Reprezentanților au primit 90% dintre voturile alegătorilor care dezaprobau activitatea lui Trump, iar în 2020, 93%.

Trump își păstrează influența asupra nucleului MAGA, însă aproximativ jumătate dintre republicani nu se identifică drept MAGA, iar în acest grup a pierdut teren. Strategii republicani consideră că principala amenințare este absenteismul.

Democrații au avantaj la mobilizare

Entuziasmul democraților este în prezent mai mare decât cel al republicanilor. Datele privind alegerile primare susțin această impresie: până la scrutinul din New Hampshire de săptămâna trecută, 56% din voturile exprimate în alegerile primare din acest an au fost în competiții democrate, față de 54% în 2018.

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Și alegerile speciale indică un avantaj pentru democrați. The Downballot estimează că, în 110 alegeri speciale federale și statale organizate din 2024, candidații democrați au obținut în medie rezultate cu 12,5 puncte procentuale mai bune decât Kamala Harris în aceleași circumscripții. În 2017 și 2018, avantajul față de rezultatul lui Hillary Clinton fusese de 10,6 puncte.

Structura electoratului poate contribui și ea la avantajul democraților. În mai multe state-cheie, minoritățile rasiale și absolvenții albi de facultate, categorii care tind să favorizeze democrații, reprezintă o pondere mai mare a alegătorilor eligibili decât în 2018. În schimb, ponderea albilor fără studii universitare de patru ani, nucleu important al electoratului lui Trump, a scăzut.

Republicanii încearcă să limiteze pierderile

Republicanii beneficiază însă de o hartă electorală mult mai favorabilă decât în 2018. Înaintea alegerilor din acel an, partidul controla 23 de mandate în Camera Reprezentanților din districte câștigate de Hillary Clinton în 2016 și a pierdut 20 dintre ele. În 2026, înaintea redesenării circumscripțiilor, republicanii apărau doar trei mandate din districte câștigate de Harris.

În total, republicanii trebuie să apere 30 de mandate câștigate la limită în 2024, fie de Trump, fie de adversarii săi, față de 36 în 2018. Redesenarea circumscripțiilor a lăsat, de asemenea, 13 democrați să apere districte în care Trump a depășit cu cel puțin cinci puncte scorul său național.

Harta Senatului este și mai dificilă pentru democrați. Dintre mandatele republicane pe care le vizează, Maine este singurul dintr-un stat câștigat de Harris. În Carolina de Nord, Trump a avut un avantaj mai mic. În schimb, în Alaska, Ohio, Texas și Iowa, dar și în Kansas și Nebraska, Trump a câștigat cu diferențe de două cifre.

Banii reprezintă un alt avantaj republican. În 2018, democrații au strâns mai mulți bani pentru cursele din Camera Reprezentanților și Senat. Între timp, două decizii ale majorității republicane a Curții Supreme au eliminat restricții care limitau coordonarea dintre comitete și grupurile externe, permițând republicanilor să valorifice avantajul financiar acumulat.

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Popularitatea lui Trump poate decide alegerile

Imaginea Partidului Democrat este, la rândul ei, slabă. În sondajele Pew Research, opiniile favorabile față de partid s-au menținut în jurul valorii de 30% în ultimii trei ani, sub nivelurile din 2018. Totuși, istoricul alegerilor de la jumătatea mandatului arată că percepția asupra președintelui aflat la Casa Albă contează mai mult decât imaginea partidului de opoziție.

Ultima componentă a zidului republican este reprezentată de eforturile lui Trump de a modifica regulile electorale. Acestea includ presiunile pentru redesenarea circumscripțiilor în state republicane, încercările de restricționare a votului prin corespondență și posibile desfășurări de forțe federale de ordine în zonele cu populație predominant democrată.

Toate acestea ar putea limita câștigurile democraților. Însă strategii ambelor partide sunt de acord că atitudinea față de președintele aflat în funcție a devenit cea mai puternică forță care influențează rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului. Niciun zid nu ar putea fi suficient de înalt pentru a opri complet valul de nemulțumire publică ce se ridică în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, marcat de turbulențe, notează CNN.