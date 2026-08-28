 După ce a vrut să-și pună numele pe Centrul Kennedy, Trump amenință acum cu demolarea clădirii. „Este de neconceput, este nedemn" | adevarul.ro
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După ce a vrut să-și pună numele pe Centrul Kennedy, Trump amenință acum cu demolarea clădirii. „Este de neconceput, este nedemn"

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Donald Trump ţine morţiş să-și asocieze numele cu Centrul Kennedy, într-o formă sau alta, iar conflictul juridic privind instituția a ajuns într-un punct în care administrația sa vorbeşte inclusiv de demolării clădirii.

Donald Trump şi-a pus numele pe Centrul Kennedy, dar decizia este contestată în instanţă.
Donald Trump şi-a pus numele pe Centrul Kennedy, dar decizia este contestată în instanţă. Foto: IMDb

După ce a schimbat componența consiliului de conducere și a încercat să-și adauge numele pe Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, Donald Trump este implicat într-un conflict juridic privind instituția.

Într-un nou document depus în acest dosar, prin avocații Departamentului de Justiție, administraţia sa susține că lucrările de renovare propuse de președinte sunt necesare pentru a evita degradarea clădirii și avertizează că, dacă acestea nu vor fi făcute, clădirea ar putea ajunge să fie demolată.

Avocații lui descriu Centrul Kennedy drept „nesigură din punct de vedere structural, fundamental periculoasă și o rușine pentru capitala națiunii”. În opinia lor, fără lucrări de renovare, centrul ar putea intra într-o „spirală descendentă financiară și structurală”, iar starea clădirii s-ar putea deteriora până în punctul în care demolarea ar fi singura soluţie.

Documentul prezintă chiar și o posibilă alternativă la actuala clădire: un amfiteatru de mari dimensiuni, în aer liber, cu vedere spre râul Potomac. Avocații recunosc însă că un astfel de proiect nu ar avea aceeași semnificație pentru memoria lui John F. Kennedy.

„O astfel de înlocuire nu va reuși să îl onoreze în mod adecvat pe președintele John F. Kennedy, dar ar fi mai simplu și mai puțin costisitor de construit, exploatat și întreținut”, se arată în document.

Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului a fost inaugurat în 1971 și a fost conceput ca memorial dedicat președintelui John F. Kennedy, asasinat în 1963.

De unde a pornit conflictul

La începutul celui de-al doilea său mandat de preşedinte al SUA, Donald Trump a modificat componența consiliului de conducere al centrului și a înlocuit mai mulți membri cu persoane apropiate administrației sale.

În acest context, în decembrie 2025, noul consiliu a votat schimbarea numelui în „Trump Kennedy Center”, iar în februarie 2026, Donald Trump a ordonat închiderea centrului pentru doi ani, pentru realizarea lucrărilor de renovare.

Amble decizii au fost, însă, contestate şi au ajuns în instanță. În mai, un judecător a stabilit că schimbarea numelui poate fi făcută numai de Congres și a blocat temporar atât redenumirea centrului, cât și închiderea planificată. Totodată, instanța a dispus eliminarea numelui lui Donald Trump de pe clădire.

Consiliul numit de Donald Trump să administreze Centrul Kennedy a încercat însă din nou să asocieze numele actualului lider de la Casa Albă cu instituția. La începutul acestei luni, membrii săi au votat denumirea „The John F. Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J. Trump”, decizie care a readus problema în fața instanței.

Totul în timp ce documente interne obținute de The Washington Post, citate de Time, arată că veniturile din bilete și fondurile obținute din donații au scăzut puternic după adăugarea numelui lui Donald Trump pe clădire.

Cazul Centrului Kennedy se înscrie în seria intervențiilor lui Donald Trump asupra unor clădiri importante din Washington, după ce administrația sa a demolat deja aripa de est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal al cărei cost ajunge la sute de milioane de dolari, un alt proiect contestat în instanță.

Ce spun cei care se opun schimbării

Avocații reprezentantei republicane Joyce Beatty, din Ohio, membră de drept a consiliului Centrului Kennedy, au reacționat imediat după apariția documentului Departamentului de Justiție, calificând drept „de neconceput” referirea la posibilitatea demolării.

„Aceasta este o amenințare deloc subtilă de a demola Centrul Kennedy dacă președintele nu obține ceea ce dorește”, au declarat avocații Norm Eisen și Nathaniel Zelinsky.

„Este de neconceput, este nedemn ca Departamentul de Justiție să includă măcar așa ceva într-un document depus în instanță și vom răspunde în fața instanței”, apreciază ei.

Republicana Joyce Beatty a depus o cerere urgentă pentru a bloca cea mai recentă încercare a consiliului de a adăuga numele lui Donald Trump pe clădire, care urma să fie analizată în cadrul unei audieri în cursul zilei de joi, 27 august.

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