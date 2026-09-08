 Administrația Trump critică planurile Marii Britanii de a susține presa tradițională pe platformele sociale | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump critică planurile Marii Britanii de a susține presa tradițională pe platformele sociale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Administrația Trump și-a exprimat „preocupări serioase” față de planul guvernului britanic de a obliga YouTube și alte platforme digitale să acorde o vizibilitate mai mare posturilor de televiziune consacrate, avertizând că măsura riscă să „faciliteze cenzura”.

BBC, postul public britanic
BBC, postul public britanic/FOTO:Shutterstock

Într-o intervenție tranșantă, guvernul american a declarat că propunerile de a favoriza mass-media tradiționale în algoritmii rețelelor sociale ar putea „crea un precedent la care regimurile autoritare să recurgă pentru a justifica un control sporit asupra conținutului online”.

De asemenea, Washingtonul a avertizat că măsura ar putea afecta „jurnaliștii independenți” și ar echivala cu o „cenzură extrateritorială a discursului protejat al cetățenilor americani online”.

Declarația, transmisă prin intermediul ambasadei SUA de la Londra, ridică miza planurilor de a oferi unor instituții precum BBC, ITV și altor media consacrate o vizibilitate mai mare pe platformele digitale, a căror influență este tot mai dominantă.

Măsură menită să contracareze dezinformarea

Miniștrii, autoritățile de reglementare și posturile publice de televiziune au sugerat că sunt necesare noi reguli pentru a contracara dezinformarea tot mai răspândită online, în condițiile în care publicul se orientează tot mai mult către platforme mai puțin reglementate, precum X, YouTube și TikTok.

Într-o consultare publică desfășurată anul acesta, guvernul britanic a declarat că ar putea recurge la legislație în cazul în care platformele nu iau măsuri pentru a prioritiza conținutul de încredere. Washingtonul a susținut însă că un astfel de plan riscă să elimine, în fapt, conținutul „jurnaliștilor independenți” în favoarea instituțiilor media consacrate.

„Menținerea unui internet liber și deschis, precum și protejarea libertății de exprimare online, reprezintă priorități esențiale pentru administrația Trump”, se arată în comunicat. „Un cadru care oferă guvernelor puterea de a influența ce surse beneficiază de vizibilitate preferențială riscă să devină un mecanism de cenzură bazat pe opinii.”

„Dacă Marea Britanie obligă platformele să promoveze în fluxurile algoritmice sursele media agreate de guvern, efectul asupra vizibilității unei voci sau a unei surse media defavorizate de guvern nu diferă în mod semnificativ de eliminarea completă a acesteia. Guvernul american ar considera, foarte probabil, o astfel de măsură drept o formă de facilitare a cenzurii.”

Ce spune guvernul britanic

Administrația americană a solicitat clarificări privind garanțiile care vor fi puse în aplicare pentru a se asigura că „eventualele prejudecăți și preferințe ale oficialilor guvernamentali britanici și ale organizațiilor terțe” nu vor influența planul într-un mod defavorabil „jurnalismului independent sau celui care exprimă opinii minoritare”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Cultură, Media și Sport a declarat: „Salutăm implicarea publicului și reacțiile la cartea noastră verde privind mass-media. Credem cu tărie în libertatea de exprimare și în concurența loială, iar orice măsură pe care o vom adopta va asigura respectarea acestor principii.”

Surse din interiorul guvernului susțin că orice măsură adoptată ar viza exclusiv Marea Britanie. Reacția Statelor Unite scoate în evidență disponibilitatea Washingtonului de a apăra companiile tehnologice, majoritatea cu sediul în SUA, care administrează cele mai mari platforme digitale din lume.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție
digi24.ro
image
Statul degeaba. O primărie are 7 angajați la mai puțin de 100 de locuitori. Milioane de lei, într-o comună aproape pustie
stirileprotv.ro
image
Europenii își iau aurul din SUA. Unde este aurul României și cum a fost folosit ca monedă de schimb în războaiele politice interne
gandul.ro
image
Dacia mută producția Spring în Europa. Unde va fi fabricată noua generație a modelului electric
mediafax.ro
image
Culisele negocierilor pentru transferul lui Cordea de la CFR Cluj. „A fost la 10 minute de Craiova”
fanatik.ro
fără imagine
Acuzații de hărțuire la Școala de Agenți de Poliție Câmpina: „M-a luat pe după spate”
libertatea.ro
image
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să cucerească toată regiunea Donbas (I
digi24.ro
image
Naomi Osaka n-a avut nicio șansă în optimile US Open! A impresionat doar prin vestimentația nonconformistă
gsp.ro
image
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
digisport.ro
image
Este cea mai veche casă de locuit din România. Are o istorie de peste 600 de ani. Unde se află
click.ro
image
Brazilia a plantat păduri de eucalipt pentru celuloză. După 45 de ani, cercetătorii au descoperit că pânza freatică a scăzut cu 4,5 m
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Un gigant mondial vine în România. Va ridica o fabrică de ultimă generaţie la Timişoara
observatornews.ro
fără imagine
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
cancan.ro
image
Senatorii pregătesc creșterea pensiilor civile și militare. 10 proiecte de lege îi vizează pe pensionari
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Ce avere are Alexandru Nazare. Ministrul se căsătorește cu o artistă de muzică populară
playtech.ro
image
Marius Șumudică, răspuns direct după ce Ilie Dumitrescu a anunțat că va fi noul antrenor al FCSB: „Dacă mă sună Gigi Becali…”
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
digisport.ro
image
Cea mai proastă veste – momentul în care Pamela Anderson a aflat că mai avea doar 10 ani de trăit!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer și soțul ei și-au cumpărat casă, iar renovările sunt în toi. Locuința e mare, spațioasă și are etaj. Punctul de atracție este curtea foarteee mare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 8 septembrie 2026. Se schimbă jocul pentru mai multe zodii! Apar răspunsuri importante, bani și decizii care nu mai pot fi amânate
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare”
click.ro
image
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
click.ro
image
Regele Charles a luat decizia în privința lui Harry și Meghan. Ce se întâmplă cu revenirea lor în Marea Britanie
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
image
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul