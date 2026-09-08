Administrația Trump critică planurile Marii Britanii de a susține presa tradițională pe platformele sociale

Administrația Trump și-a exprimat „preocupări serioase” față de planul guvernului britanic de a obliga YouTube și alte platforme digitale să acorde o vizibilitate mai mare posturilor de televiziune consacrate, avertizând că măsura riscă să „faciliteze cenzura”.

BBC, postul public britanic/FOTO:Shutterstock

Într-o intervenție tranșantă, guvernul american a declarat că propunerile de a favoriza mass-media tradiționale în algoritmii rețelelor sociale ar putea „crea un precedent la care regimurile autoritare să recurgă pentru a justifica un control sporit asupra conținutului online”.

De asemenea, Washingtonul a avertizat că măsura ar putea afecta „jurnaliștii independenți” și ar echivala cu o „cenzură extrateritorială a discursului protejat al cetățenilor americani online”.

Declarația, transmisă prin intermediul ambasadei SUA de la Londra, ridică miza planurilor de a oferi unor instituții precum BBC, ITV și altor media consacrate o vizibilitate mai mare pe platformele digitale, a căror influență este tot mai dominantă.

Măsură menită să contracareze dezinformarea

Miniștrii, autoritățile de reglementare și posturile publice de televiziune au sugerat că sunt necesare noi reguli pentru a contracara dezinformarea tot mai răspândită online, în condițiile în care publicul se orientează tot mai mult către platforme mai puțin reglementate, precum X, YouTube și TikTok.

Într-o consultare publică desfășurată anul acesta, guvernul britanic a declarat că ar putea recurge la legislație în cazul în care platformele nu iau măsuri pentru a prioritiza conținutul de încredere. Washingtonul a susținut însă că un astfel de plan riscă să elimine, în fapt, conținutul „jurnaliștilor independenți” în favoarea instituțiilor media consacrate.

„Menținerea unui internet liber și deschis, precum și protejarea libertății de exprimare online, reprezintă priorități esențiale pentru administrația Trump”, se arată în comunicat. „Un cadru care oferă guvernelor puterea de a influența ce surse beneficiază de vizibilitate preferențială riscă să devină un mecanism de cenzură bazat pe opinii.”

„Dacă Marea Britanie obligă platformele să promoveze în fluxurile algoritmice sursele media agreate de guvern, efectul asupra vizibilității unei voci sau a unei surse media defavorizate de guvern nu diferă în mod semnificativ de eliminarea completă a acesteia. Guvernul american ar considera, foarte probabil, o astfel de măsură drept o formă de facilitare a cenzurii.”

Ce spune guvernul britanic

Administrația americană a solicitat clarificări privind garanțiile care vor fi puse în aplicare pentru a se asigura că „eventualele prejudecăți și preferințe ale oficialilor guvernamentali britanici și ale organizațiilor terțe” nu vor influența planul într-un mod defavorabil „jurnalismului independent sau celui care exprimă opinii minoritare”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Cultură, Media și Sport a declarat: „Salutăm implicarea publicului și reacțiile la cartea noastră verde privind mass-media. Credem cu tărie în libertatea de exprimare și în concurența loială, iar orice măsură pe care o vom adopta va asigura respectarea acestor principii.”

Surse din interiorul guvernului susțin că orice măsură adoptată ar viza exclusiv Marea Britanie. Reacția Statelor Unite scoate în evidență disponibilitatea Washingtonului de a apăra companiile tehnologice, majoritatea cu sediul în SUA, care administrează cele mai mari platforme digitale din lume.