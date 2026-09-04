Casa Albă a lansat joi pagina web „Arcade”, care include cinci jocuri video în stil retro inspirate de politicile președintelui american Donald Trump, inclusiv de măsurile privind securizarea frontierei și expulzarea imigranților aflați ilegal în Statele Unite. Astfel, administrația Trump a transformat politica sa antiimigrație într-o formă de divertisment.

Casa Albă a lansat joi pagina web „Arcade” cu jocuri controversate. Foto: Profimedia

Unul dintre jocuri, inspirat din celebrul „Snake”, îl pune pe jucător în rolul lui Tom Homan, principalul consilier al lui Donald Trump pe probleme de imigrație.

Scopul este adunarea unui număr cât mai mare de persoane prezentate drept „intruși”, după ce acestea traversează Rio Grande, la granița dintre SUA și Mexic, pentru a fi ulterior expulzate, notează AFP.

Un alt joc, inspirat din „Tetris”, îi invită pe utilizatori să construiască un zid la frontiera cu Mexicul, unul dintre proiectele emblematice ale lui Donald Trump. Jocul poartă titlul „Protejați granița de hoarda care se apropie”.

Inițiativa a provocat imediat reacții critice. Amérika García Grewal, codirectoare a organizației Frontera Federation din Texas, a declarat pentru AFP că este revoltată de transformarea politicii de expulzare într-un joc video.

„Mi se face rău. Se joacă cu viețile oamenilor de ani de zile, iar acum fac un joc video din acțiunile lor”, a spus aceasta.

Reprezentanții Casei Albe și-au apărat însă inițiativa și au prezentat jocurile drept o modalitate de promovare a viziunii administrației Trump. Potrivit acestora, jocurile antiimigrație evidențiază contrastul dintre o cultură a „distracției” și a câștigului și ceea ce ei descriu drept „viziunea socialistă sumbră a democraților pentru America”.

Criticile vin în contextul în care administrația Trump și-a intensificat politica de expulzări. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a publicat recent un videoclip în care sunt prezentate imagini cu imigranți haitieni încătușați, după ce administrația a abrogat un decret care le permitea să rămână legal în Statele Unite. Materialul a fost catalogat drept umilitor și rasist de către criticii președintelui.

De cealaltă parte, DHS susține că în luna august a arestat un număr record de aproape 51.000 de imigranți aflați ilegal în SUA. Politica expulzărilor în masă este una dintre direcțiile administrației Trump care avansează în linie cu obiectivele anunțate de președintele american, în timp ce acesta se confruntă cu dificultăți în alte domenii, precum economia și diplomația, înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.