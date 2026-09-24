Ceremonia de primire a președintelui chinez Xi Jinping la baza militară Joint Base Andrews din Maryland - SUA a fost marcată de un moment neprevăzut care l-a iritat vizibil pe Donald Trump. Un zgomot puternic i-a smuls o grimasă liderului de la Casa Albă, în timp ce omologul său a rămas indiferent.

Reacțiile diferite ale celor doi lideri Foto: Captură X @Mollyploofkins

Un zgomot asurzitor provocat de un aparat de zbor care survola baza a acoperit brusc imnul național al Statelor Unite, relatează le Figaro.

Trump, care pregătise o ceremonie solemnă, cu covor roșu și militari în ținută de paradă, a părut vizibil deranjat de incident.

Xi Jinping, în schimb, a rămas impasibil.

Imaginile care surprind reacția lui Trump la sunetul brusc și puternic al aeronavelor, în antiteză cu expresie lui Xi Jinping, stăpân pe sine, s-au viralizat pe rețelele sociale.

Vizita lui Xi Jinping este prima la Casa Albă după mai bine de zece ani și marchează a treia întâlnire cu Donald Trump de la revenirea acestuia la putere anul trecut.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a întâmpinat personal pe liderul chinez Xi Jinping la sosirea acestuia la Washington, într-un gest diplomatic neobișnuit.

Liderul chinez, însoțit de soția sa, Peng Liyuan, are programată o vizită de stat de trei zile, care include o ceremonie oficială la Casa Albă, o paradă militară, un survol de avioane de luptă și un dineu de gală oferit de Melania Trump.