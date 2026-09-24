 Performanță istorică în padel: România, în sferturile turneului european de calificare la Cupa Mondială | adevarul.ro
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Performanță istorică în padel: România, în sferturile turneului european de calificare la Cupa Mondială

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Padelul românesc își face simțită prezența în concursurile internaționale. Echipa feminină a României a trecut în premieră de faza grupelor la calificările europene pentru Campionatul Mondial. Tricolorele și-au asigurat astfel prezența în sferturile turneului de calificare de la FIP World Cup Qualifier Europe, competiție desfășurată între 22 și 26 septembrie la Arroyomolinos, în apropiere de Madrid.

Cristina Aiello și coechipiera ei, după calificare
Cristina Aiello și coechipiera ei, după calificare Foto: Facebook

România a obținut două victorii în grupă, ambele cu 2-1, împotriva Georgiei și Croației, și a pierdut cu același scor în fața Ucrainei. Clasamentul a fost atât de strâns încât calificarea s-a decis la diferența de un singur set. Este pentru prima dată când echipa feminină a României depășește faza grupelor în aceste preliminarii.

Vineri, 25 septembrie, România va întâlni Polonia în sferturile de finală. Dacă va câștiga, va juca sâmbătă împotriva Marii Britanii, calificată direct în semifinale. Miza acelui meci ar fi un loc la Campionatul Mondial de la Doha, în Qatar: doar două echipe din competiția feminină europeană obțin calificarea. România participă la turneul de la Madrid și în întrecerea masculină, unde sunt disponibile tot două locuri pentru Mondiale.

Cristina Aiello a fost pe locul 392 WTA la tenis

Din lotul feminin face parte Cristina Aiello, cunoscută iubitorilor de tenis din anii în care concura cu numele de fată, Cristina Ene. Fostă jucătoare profesionistă de tenis, ea a atins în 2015 cea mai bună clasare a carierei în circuitul WTA, locul 392. Acum, alături de colegele sale și folosind experiența acumulată în anii petrecuți pe terenurile de tenis, luptă pentru calificarea României la Mondialele de padel. Și o face foarte bine. 

„Astăzi a fost o zi istorică pentru padelul românesc. Echipa feminină a reușit să treacă de grupe în calificările pentru Mondialele de padel. E o fericire foarte mare și o performanță extraordinară”, a declarat, în exclusivitate pentru „Adevărul”, Cristina Aiello. Aceasta a explicat cât de strânsă a fost lupta pentru accederea în sferturi: „Un singur set a făcut diferența, ceea ce înseamnă că fiecare fată din echipă și-a dus aportul, fiecare punct a fost important, fiecare game și, la final, un singur set a făcut diferența”, a declarat jucătoarea.

Cristina Aiello în acțiune la calificările europene pentru Campionatul Mondial de padel
Cristina Aiello în acțiune la calificările europene pentru Campionatul Mondial de padel Foto: Facebook

Vineri, România joacă împotriva Poloniei în sferturile de finală

„Sunt foarte recunoscătoare și foarte mândră de echipa noastră și sperăm să inspirăm cât mai mulți oameni să se apuce de acest sport minunat”, a adăugat Aiello, care așteaptă cu nerăbdare confruntarea de vineri, contra Poloniei. O victorie le-ar aduce la o singură partidă de calificarea la Campionatul Mondial de la Doha, acolo unde Europa are rezervate două locuri prin aceste calificări.

Din echipa României mai fac parte, în afara Cristinei, Alice Radu, Roberta Giulia Naicu, Elisa Săraru, Emilia Feodorovici, Oana Ciotlausi, Raluca Elena Ciufrilă și Andreea Elena Iordachi. Stafful tehnic e format din Rafael Eduardo Moreno De La Torre și Bristan Bogdan-Alin.

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