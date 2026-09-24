Directorul General al Transgaz, Ion Sterian, a efectuat joi, 24 septembrie, o vizită de lucru la infrastructura prin care gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi preluate în Sistemul Național de Transport Gaze Naturale.

1/8 Ion Sterian, în vizită de lucru Foto: Transgaz

„Ion Sterian, Director General al SNTGN Transgaz SA a efectuat o vizită de lucru la Stația de Robinete nr.2 (SR2) a Transgaz, care este punctul de plecare al gazoductului Tuzla-Podișor și totodată punctul de intrare al gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep în această conductă.

Vizita de lucru a continuat cu Stația de Măsurare Gaze (SMGN) de la Tuzla a OMV Petrom care este punctul de intrare a gazelor naturale din Neptun Deep, gaze care apoi merg în SR2 a Transgaz și de aici în conducta de transport gaze naturale Tuzla -Podișor, respectiv în Sistemul Național de Transport Gaze Naturale”, transmite Transgaz într-un comunicat.

Transgaz transmite că stația de la Tuzla poate prelua până la 26,9 milioane de metri cubi de gaze pe zi, iar gazele intră în sistem la o presiune de până la 73 de bari și ies la maximum 63 de bari.

Compania adaugă că gazoductul Tuzla-Podișor, cu o lungime de 308,3 km, în valoare de aproximativ 500 milioane euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale Transgaz, „un proiect strategic, vital, pentru securitatea energetică, consolidarea acesteia și dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale.”

„Conducta de transport gaze naturale «Țărmul Mării Negre-Podișor» a fost finalizată în iunie 2025 și pusă în funcțiune la începutul lunii octombrie 2025, conform graficului de execuție și este pregătită să preia gazele naturale din Marea Neagră pentru ca acestea să intre în SNT și să ajungă la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile racordate la sistem.”

Transgaz este operatorul național de transport al gazelor naturale din România și Republica Moldova și este controlat de statul român.

Compania deține monopolul natural asupra transportului gazelor naturale pe teritoriul României și asigură transportul unei proporții majoritare din gazele consumate la nivel național.