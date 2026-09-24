Fosta directoare a Spitalului Județean din Botoșani și-a recunoscut faptele în fața DNA după ce ar fi primit 11.000 de euro și bijuterii

Fosta directoare a Spitalului Județean de Urgență din Botoșani, Doina Caba, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA și a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Potrivit DNA, aceasta ar fi primit mită pentru a aproba transferuri, angajări și organizarea unor concursuri în condiții care să favorizeze anumite persoane.

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Potrivit unui comunicat DNA, procurorii au sesizat Tribunalul Botoșani, respectiv Tribunalul Suceava, cu acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu 12 persoane, între care șapte asistenți medicali și alți angajați din cadrul spitalului menționat, precum și persoane fără calitate specială.

„Prin aceste acorduri, persoanele în cauză au recunoscut săvârșirea faptelor de corupție sau asimilate faptelor de corupție reținute în sarcina lor și au fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor, precum și cu modalitatea de executare a acestora.

Pedepsele convenite au fost cuprinse între un (1) an și doi (2) ani și opt luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepselor sub supraveghere pe durata unor termene de supraveghere de 2 ani, respectiv 3 ani.

Instanțele de judecată au admis acordurile de recunoaștere a vinovăției, prin sentințe rămase definitive prin neapelare sau prin decizii definitive pronunțate de instanțele de apel”, adaugă instituția.

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2021-iulie 2022, Doina Caba, pe atunci manager al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, ar fi primit în total 11.000 de euro și bijuterii din aur în valoare de peste 22.000 de lei de la angajați ai spitalului și candidați la concursuri, în schimbul unor favoruri legate de angajări, transferuri și concursuri.

Procurorii susțin că aceasta ar fi primit 4.000 de euro pentru organizarea unui concurs de asistent medical în condiții care să permită participarea unei persoane fără specializarea necesară.

Într-un alt caz, ar fi primit un colier din aur cu perle, evaluat la aproximativ 8.525 de lei, pentru favorizarea unei candidate la un concurs de psiholog. De asemenea, ar fi primit 3.000 de euro pentru menținerea unui asistent medical pe post și angajarea acestuia pe perioadă nedeterminată, precum și bijuterii din aur pentru aprobarea transferului unui asistent medical de la un alt spital.

Totodată, în calitate de președintă a unei comisii de concurs, Caba ar fi furnizat unui candidat favorizat subiectele examenului, pentru ca acesta să promoveze și să ocupe postul.

Procurorii au pus sechestru pe 21.000 de euro și pe bunurile primite în urma faptelor de corupție. Caba Doina și-a recunoscut integral faptele și a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de patru ani.

Doina Caba nu va mai putea ocupa, timp de patru ani, funcții publice sau funcția de manager al unui spital public.

Ea a acceptat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Tribunalului Botoșani, iar ancheta continuă față de alte persoane.