Cine este viitorului agent 007? Noul James Bond a fost deja ales, iar producătorii se pregătesc pentru controverse

Selecția noului James Bond intră în etapa finală, iar identitatea viitorului agent 007 ar fi fost deja stabilită în culise, sugerează scenaristul Steven Knight. În paralel, scriitorul Charlie Higson avertizează că anunțul va provoca reacții puternice din partea fanilor, indiferent de numele ales, relatează Click!.

Daniel Craig va avea, în curând, un succesor la rolul Bond Foto: Profimedia

Misiunea de a-l succeda pe Daniel Craig fiind una extrem de dificilă, potrivit The Independent, care explică și de ce.

Autor al unor romane oficiale din universul Bond, Charlie Higson spune că producătorii se confruntă cu o presiune enormă și că valul de critici este inevitabil. El amintește că aceeași tensiune a existat și în 2005, când Daniel Craig a fost anunțat în rolul principal, iar fanii au reacționat vehement înainte ca „Casino Royale” să le schimbe percepția.

Cine nu se potrivește pentru rolul lui 007

În analiza sa, Higson a exclus câteva nume intens vehiculate:

Jack Lowden, favorit la casele de pariuri, este considerat prea puțin convingător pentru „duritatea elegantă” cerută de personaj. Jacob Elordi ar fi „prea înalt” pentru standardele fizice ale francizei. Callum Turner ar avea o fizionomie „prea neobișnuită” pentru imaginea clasică a lui Bond.

Higson a precizat însă că 007 poate fi jucat oricând de un actor de culoare, însă a exclus categoric schimbarea de gen a personajului.

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