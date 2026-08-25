SUA pregătește revocarea a până la 200.000 de vize turistice și de afaceri pentru persoane care au cerut azil

Administrația Donald Trump pregătește revocarea vizelor turistice și de afaceri ale unor străini care au intrat în Statele Unite cu vize temporare și au solicitat ulterior azil. Măsura ar putea viza până la 200.000 de persoane și, dacă va fi pusă în aplicare la această scară, ar reprezenta cea mai amplă campanie de revocare a vizelor din istoria SUA, potrivit Associated Press.

SUA pregătește revocarea a până la 200.000 de vize turistice și de afaceri Foto: arhivă

Departamentul de Stat a confirmat că lucrează împreună cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru identificarea persoanelor vizate și revocarea vizelor, potrivit Reuters.

Ce vize ar urma să fie revocate

Măsura vizează vizele B1 și B2, folosite pentru călătorii de afaceri și, respectiv, pentru turism.

Potrivit documentelor Departamentului de Stat obținute de AP, ar urma să fie vizate vize B1 și B2 emise între 2016 și 2026 ale căror titulari au solicitat azil sau au în prezent o cerere de azil în Statele Unite. Planul ar urma să fie anunțat oficial în următoarele săptămâni, iar procesul ar fi derulat în colaborare cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott, a declarat că autoritățile identifică persoanele care au intrat în SUA pretinzând că sunt vizitatori temporari și care au solicitat ulterior azil pentru a rămâne în țară.

Administrația consideră că folosirea unei vize de vizitator cu intenția ulterioară de a solicita azil constituie un motiv pentru revocarea acesteia.

Revocarea vizei nu înseamnă automat deportare

Revocarea vizei nu ar duce automat la deportarea persoanei respective.

Potrivit Reuters, citând informațiile AP, persoanele ale căror cereri de azil sunt în curs de soluționare ar putea fi încadrate într-o altă categorie de imigrație, însă ar pierde statutul asociat vizelor turistice sau de afaceri.

Numărul exact al vizelor care vor fi revocate nu este cunoscut. Departamentul de Stat nu a anunțat o cifră oficială, iar procesul ar urma să se desfășoare gradual. Estimarea de până la 200.000 de persoane provine din documentele și sursele citate de Associated Press.

Administrația Trump înăsprește politica privind vizele

Planul face parte din politica mai amplă a administrației Trump de înăsprire a sistemului american de imigrație.

Departamentul de Stat a anunțat la începutul lunii august că administrația a revocat peste 175.000 de vize ale unor cetățeni străini de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Oficialii americani susțin că măsurile sunt necesare pentru combaterea fraudelor și pentru securitatea națională. În același timp, organizațiile pentru drepturile omului au criticat politica administrației, susținând că aceasta afectează drepturile imigranților și poate conduce la discriminare.

SUA propun și o taxă de peste 103.000 de dolari pentru vizele H-1B

Separat, administrația Trump a propus o nouă taxă de 103.265 de dolari pentru petițiile H-1B supuse plafonului anual. Propunerea a fost publicată de Departamentul pentru Securitate Internă și nu este încă definitivă.

Taxa s-ar adăuga celorlalte costuri aplicabile și ar fi plătită la depunerea cererii. DHS estimează că măsura ar putea genera aproximativ 8,8 miliarde de dolari pe an, la un volum estimat de 85.000 de petiții H-1B supuse plafonului.

Administrația spune că banii ar contribui la acoperirea costurilor sistemului de imigrație, inclusiv pentru procesarea cererilor, verificările de securitate, combaterea fraudelor, modernizarea sistemelor și funcționarea instanțelor de imigrație. În același timp, oficialii susțin că taxa ar determina companiile americane să angajeze și să plătească mai bine lucrătorii americani.

Propunerea nu este încă în vigoare. Există o perioadă de 30 de zile pentru transmiterea comentariilor publice, iar procesul de adoptare ar putea dura mai multe luni și ar putea fi contestat în instanță.

Vizele H-1B sunt utilizate pentru angajarea profesioniștilor străini în ocupații specializate, inclusiv în domenii precum tehnologia și ingineria. Plafonul anual este de 65.000 de vize, la care se adaugă 20.000 pentru persoanele care au obținut cel puțin o diplomă de master de la o instituție de învățământ superior din SUA.

Noua propunere vine după ce un judecător federal a respins în iunie încercarea anterioară a administrației de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B.