 George Clooney îl atacă pe Pete Hegseth după ce acesta a ironizat o cadetă canadiană: „Sunt rușinat” | adevarul.ro
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Video George Clooney îl atacă pe Pete Hegseth după ce acesta a ironizat o cadetă canadiană: „Sunt rușinat”

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Actorul american George Clooney l-a criticat public pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, după ce acesta a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu doi membri ai programului canadian de cadeți, într-o postare considerată de critici o batjocură la adresa aspectului lor fizic.

George Clooney îl critică dur pe secretarul american după o postare controversată: „Sunt rușinat”
George Clooney îl critică dur pe secretarul american după o postare controversată: „Sunt rușinat” Foto: Profimedia

Clooney, cunoscut pentru pozițiile sale politice democrate, a comentat incidentul miercuri, la Festivalul de Film de la Veneția, unde a fost întrebat despre situația din Statele Unite.

„Suntem într-un moment al istoriei care este nefericită”, a declarat actorul, înainte de a face referire directă la postarea lui Hegseth, potrivit The Independent. 

„Ați văzut ce a postat pe Twitter secretarul Apărării? O fotografie cu femei din armata canadiană. Te întrebi: «Ce este în neregulă cu tine? Unde este simțul decenței în toate acestea?»”, a spus Clooney, care a regizat filmul „Good Night, and Good Luck”.

Fotografia care a stârnit controverse

La începutul acestei săptămâni, Pete Hegseth a publicat pe contul său de X o fotografie în care un membru al programului de cadeți din Vernon primește un premiu de la un instructor. Imaginea a fost însoțită de mesajul „this is real” („asta este realitatea”), interpretat drept o ironie la adresa aspectului fizic al celor două persoane.

Postarea a provocat reacții critice, Hegseth fiind acuzat că i-a ridiculizat și făcut de rușine pe cei doi membri ai programului canadian. Mesajul se afla în continuare pe contul personal al secretarului Apărării miercuri.

George Clooney a spus că este „rușinat” de comportamentul lui Hegseth și a criticat ceea ce consideră a fi o normalizare a cruzimii în discursul public.

„Știți, ideea că cruzimea este baza, că a fi crud și lipsit de bunătate face parte din distracția tuturor acestor lucruri... Mi-e rușine de asta, dar vom trece și peste asta”, a adăugat actorul din „Ocean's Eleven”.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor dintre SUA și Canada

Controversa apare într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și Canada sunt tensionate, după ce negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat.

Președintele Donald Trump și membri ai administrației sale au folosit în ultima perioadă rețelele sociale pentru a ironiza Canada, în contextul disputei comerciale.

Premierul canadian Mark Carney a transmis marți că discuțiile comerciale nu vor putea fi reluate până când partea americană nu renunță la ceea ce el a descris drept „meme-uri”, ironii și atitudinea de forță.

„Discuțiile comerciale vor începe atunci când americanii vor înceta să facă meme-uri, să arunce săgeți, să încerce să pară duri și vor începe să fie serioși în privința acestor negocieri”, a declarat Carney.

Pentagonul, întrebat despre postarea lui Hegseth, a transmis că mesajul „vorbește de la sine”.

Ce este programul canadian de cadeți

Persoanele vizate de postarea secretarului american al Apărării fac parte din programul național canadian de cadeți, administrat sub autoritatea armatei canadiene.

Programul este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani și urmărește dezvoltarea unor competențe și abilități prin activități specifice.

Generalul Jennie Carignan, șefa Statului Major al Apărării din Canada, a declarat că cele două persoane vizate beneficiază de sprijin din partea forțelor armate canadiene și că au fost consultate în legătură cu măsurile care ar trebui luate în continuare.

„Suntem foarte concentrați pe sprijinirea membrilor afectați și sunt foarte mândră de ceea ce fac Forțele Armate Canadiene, de cine suntem și de ceea ce reprezentăm”, a declarat Carignan pentru CBC News.

Ea a adăugat că armata canadiană dispune de „personal profesionist și competent” și a subliniat contribuția pe care Canada o are în cadrul cooperării militare cu Statele Unite.

„Și, din nou, subliniez acest aspect: omologii mei americani cunosc foarte bine cât de importantă este contribuția pe care o aducem”, a spus șefa apărării canadiene.

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