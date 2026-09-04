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Record medical în SUA: un rinichi de porc a funcționat 271 de zile în corpul unui pacient

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Un rinichi provenit de la un porc modificat genetic a funcționat timp de 271 de zile în corpul unui bărbat din Statele Unite, stabilind un nou record în domeniul xenotransplantului, potrivit medicilor americani. Performanța oferă noi indicii despre posibilitatea ca organele de origine animală să fie folosite temporar de pacienții care așteaptă un transplant de la un donator uman.

Record medical în SUA: un rinichi de porc a funcționat 271 de zile în corpul unui pacient
Record medical în SUA: un rinichi de porc a funcționat 271 de zile în corpul unui pacient Foto: Freepik

Tim Andrews, pacientul care a beneficiat de procedură, a spus că transplantul i-a oferit „speranță” și i-a permis să evite, pentru o perioadă îndelungată, ședințele de dializă necesare pentru filtrarea sângelui.

Echipa medicală de la Mass General Brigham consideră că rezultatul susține ideea folosirii organelor de porc ca o soluție intermediară, până când pacienții pot primi un rinichi uman.

În cazul lui Andrews, însă, rinichiul transplantat a încetat în cele din urmă să mai funcționeze și a trebuit să fie îndepărtat. Bărbatul a revenit temporar la dializă, înainte de a primi un rinichi de la un donator uman.

Pacientul risca să aștepte ani pentru un transplant

Andrews suferea de insuficiență renală în stadiu terminal, provocată de diabetul de tip 2. La momentul xenotransplantului avea 66 de ani, iar intervenția a avut loc pe 25 ianuarie 2025.

Medicii spun că rinichiul de porc a început să funcționeze imediat după transplant. Organul a continuat să asigure funcția renală timp de 271 de zile, până când a fost îndepărtat în octombrie 2025.

Ulterior, Andrews a urmat 82 de zile de dializă, până în ianuarie 2026, când a primit un rinichi de la un donator uman. Noul organ funcționează în prezent corespunzător.

Pentru pacient, procedura experimentală a reprezentat o alternativă importantă într-o perioadă în care perspectiva unui transplant uman era incertă.

Andrews fusese informat că ar putea dura aproximativ șapte ani până când ar ajunge suficient de sus pe lista de transplant. În același timp, pentru pacienții aflați pe dializă, supraviețuirea medie este estimată la aproximativ cinci ani.

„Timpul nu era de partea mea... situația devenise foarte deprimantă”, a mărturisit el.

Bărbatul a privit însă xenotransplantul ca pe o posibilitate de a câștiga timp.

„Speranța este cel mai important lucru: șansa de a scăpa de aparatul [de dializă] și de a-ți trăi viața”, a spus Andrews.

De ce sunt folosiți porcii pentru transplanturi

Cercetătorii consideră porcii printre cele mai potrivite animale pentru xenotransplant. Organele lor au dimensiuni apropiate de cele umane, iar animalele pot fi crescute în condiții controlate.

Un organ de porc nu poate fi însă transplantat pur și simplu unui om. Sistemul imunitar uman îl recunoaște ca pe un țesut străin și poate declanșa o reacție extrem de agresivă, care duce rapid la distrugerea organului.

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Pentru a reduce acest risc, oamenii de știință au creat porci Yucatan de talie mică ale căror organe au fost modificate genetic.

În cazul rinichiului folosit pentru Andrews au fost realizate 69 de modificări genetice. Unele dintre acestea au eliminat anumite caracteristici ale celulelor porcine pe care sistemul imunitar uman le identifică și le atacă.

Cercetătorii au introdus, de asemenea, anumite elemente de ADN uman, menite să ajute țesutul animal să fie mai bine tolerat de organismul uman. Alte modificări au avut rolul de a dezactiva virusurile care se află în mod natural în ADN-ul porcilor și care ar putea reprezenta un risc pentru pacient.

Rinichiul a dat primele semne de respingere

Evoluția pacientului a arătat atât potențialul procedurii, cât și limitele sale.

La început au existat indicii că organismul lui Andrews începea să respingă rinichiul de porc. Medicii au reușit să controleze această reacție prin modificarea tratamentului medicamentos.

După aproximativ șase luni, însă, au apărut alte probleme. Vasele de sânge ale rinichiului au început să se deterioreze, organul s-a inflamat și funcția sa renală a început să se degradeze.

Medicii nu au identificat cauza exactă a deteriorării. Investigațiile nu au indicat faptul că anticorpii pacientului ar fi atacat direct rinichiul de porc.

În cele din urmă, organul a trebuit să fie îndepărtat, iar Andrews a revenit pentru o perioadă la dializă.

Rezultatele intervenției au fost prezentate într-un studiu publicat în revista medicală The Lancet.

„Acest caz ilustrează atât potențialul, cât și provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic”, au scris medicii în studiul publicat.

„Ne aflăm într-o criză” din cauza deficitului de organe

Problema pe care încearcă să o rezolve xenotransplantul este lipsa cronică de organe disponibile.

În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un rinichi, în timp ce numărul transplanturilor renale realizate anual este de aproximativ 25.000. În Marea Britanie, peste 7.000 de persoane se află pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi.

Dr. Leonardo Riella, de la Centrul pentru Științele Transplantului din cadrul Mass General Brigham, spune că diferența dintre numărul pacienților și cel al organelor disponibile a devenit o problemă majoră.

„Depunem eforturi intense pentru a oferi speranță și credem cu tărie că xenotransplantul poate reprezenta o alternativă pentru pacienții care nu au un donator viu; am putea, astfel, să evităm dializa și să ajungem direct la etapa transplantului”, a declarat medicul.

Potrivit lui Riella, un organ de porc ar putea, în viitor, să fie folosit nu neapărat ca soluție definitivă, ci ca o „punte” pentru pacienții care nu au acces imediat la un organ uman.

Recordul de 271 de zile reprezintă un pas important în această direcție, însă specialiștii subliniază că mai sunt necesare cercetări pentru a înțelege cât timp pot funcționa în siguranță astfel de organe și cum pot fi prevenite reacțiile organismului care duc, în cele din urmă, la deteriorarea lor.

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