 Donald Trump neagă o ironie la adresa lui. „A venit timpul să-ți agăți peruca în cui” | adevarul.ro
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Video Donald Trump neagă o ironie la adresa lui. „A venit timpul să-ți agăți peruca în cui”

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Donald Trump a respins categoric speculațiile potrivit cărora ar purta o perucă, după ce aspectul părului său a revenit în atenție. Președintele SUA a invocat un moment din campania electorală din 2024 pentru a-și susține afirmația.

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Donald Trump neagă că poartă perucă Foto: GettyImages

„M-am dus la microfon și bătea un vânt atât de puternic”, a spus Trump, referindu-se la vremea din acea zi, potrivit USA Today. „Nu port perucă. Dar în acea seară au aflat că nu port perucă, pentru că, dacă ai fi purtat una, nu ar fi rămas prea mult timp pe cap.”

Părul lui Trump a fost mult timp subiect de ironii din partea criticilor săi. În august, comedianta Rosie O’Donnell a susținut că părul președintelui este fals și că, de fapt, acesta poartă o perucă.

„Trebuie să-ți dai seama că a venit timpul să-ți agăți peruca în cui și să o lași pe Natalie să te bage în pat”, a spus O’Donnell, referindu-se la consiliera de la Casa Albă Natalie Harp, în timp ce îl înlocuia pe Jimmy Kimmel în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, difuzată de ABC.

Trump a fost nevoit să nege încă din primul său mandat că părul său ar fi fals.

„Nu port meșă; este părul meu, jur”, spunea Trump în timpul unui miting electoral din 2015. „Asta devine deja nebunie”, a adăugat el, în timp ce își trăgea de păr.

Medicul lui Trump de mai mulți ani, doctorul Harold Bornstein, declara pentru The New York Times în 2017 că președintele ia zilnic patru medicamente diferite, dintre care unul combate calviția de tip masculin. Medicamentul menționat de Bornstein este finasterida, un medicament eliberat pe bază de prescripție medicală, administrat pe cale orală pentru tratarea căderii părului la bărbați și a prostatei mărite, potrivit Mayo Clinic.

Un sondaj reaprinde misterul părului lui Donald Trump

Un sondaj realizat de Mirror U.S. arată că 87% dintre respondenți cred că președintele Donald Trump poartă o perucă.

Fotografiile realizate în timpul unui discurs susținut de Trump la Red Rock Casino Resort au părut să arate o coafură mai bogată și mai strălucitoare decât în cazul altor apariții recente, ceea ce a readus în atenție subiectul. Unii utilizatori ai platformei X s-au întrebat dacă Trump purta o perucă, în timp ce susținătorii săi au folosit noul aspect pentru a-l lăuda.

În timpul unui discurs susținut pe 5 august, la Las Vegas, internauții au remarcat că părul președintelui părea mai bogat decât de obicei. Jurnalistul Aaron Rupar a pus imediat sub semnul întrebării noul aspect al podoabei capilare a lui Trump, scriind: „Poartă Trump o perucă sau ce se întâmplă aici?”

Prin comparație, părul lui Trump a părut mai rar în timpul unei întâlniri improvizate cu reporterii aflați la bordul aeronavei Air Force One, duminică, spre deosebire de apariția programată de la Las Vegas, pentru care, cel mai probabil, a avut mai mult timp să se pregătească.

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