Robert Sighiartău îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de seriozitate. „Aceleași glumițe nesărate, același servilism față de baronii județeni”

Deputatul PNL Robert Sighiartău îl acuză pe președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de lipsă de seriozitate, glume nepotrivite și servilism față de baronii locali. Liberalul afirmă că actualul lider social‑democrat continuă declinul politic început în epoca Liviu Dragnea și perpetuat ulterior de Marcel Ciolacu.

Foto: Facebook

„Prestația politică a domnului Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcția de președinte de partid. Aceleași glumițe nesărate, aceeași lipsă de respect față de competitorii politici, aceeași neseriozitate. Și același servilism față de baronii județeni”, a scris Sighiartău, joi, pe Facebook.

Liberalul susține că Sorin Grindeanu nu doar că repetă greșelile liderilor anteriori, ci duce mai departe o linie politică pe care o consideră falimentară.

„Sorin Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu”, afirmă Sighiartău.

Libealul a criticat și incapacitatea PSD de a învăța din erorile trecutului, acuzând o atitudine constantă de evitare a responsabilității.

În opinia sa, „este inexplicabilă această incapacitate de a învăţa din greşeli, de a prefera permanent aroganţa şi fuga de răspundere.”

Sorin Grindeanu, despre Siegfried Mureșan: „Bolojan second hand”

Amintim că liderul PSD a participat joi, la Craiova, la o întâlnire regională a Birourilor Permanente Județene ale organizațiilor Partidului Social Democrat din Oltenia, de unde a lansat o serie de atacuri la adresa liberalilor.

Sorin Grindeanu a criticat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, despre care a susținut că este prea general și l-a ironizat pe acesta, spunând că este „Bolojan second hand”.

„Acela nu e program de guvernare, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT, că ce are el acolo e cam second hand, de fapt el e Bolojan second hand”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Craiova.