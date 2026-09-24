 Robert Sighiartău îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de seriozitate. „Aceleași glumițe nesărate, același servilism față de baronii județeni” | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Robert Sighiartău îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de seriozitate. „Aceleași glumițe nesărate, același servilism față de baronii județeni”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deputatul PNL Robert Sighiartău îl acuză pe președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de lipsă de seriozitate, glume nepotrivite și servilism față de baronii locali. Liberalul afirmă că actualul lider social‑democrat continuă declinul politic început în epoca Liviu Dragnea și perpetuat ulterior de Marcel Ciolacu.

Robert Sighiartau FOTO Facebook Robert Sighiartau
Foto: Facebook

„Prestația politică a domnului Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcția de președinte de partid. Aceleași glumițe nesărate, aceeași lipsă de respect față de competitorii politici, aceeași neseriozitate. Și același servilism față de baronii județeni”, a scris Sighiartău, joi, pe Facebook.

Liberalul susține că Sorin Grindeanu nu doar că repetă greșelile liderilor anteriori, ci duce mai departe o linie politică pe care o consideră falimentară.

„Sorin Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu”, afirmă Sighiartău.

Libealul a criticat și incapacitatea PSD de a învăța din erorile trecutului, acuzând o atitudine constantă de evitare a responsabilității.

În opinia sa, „este inexplicabilă această incapacitate de a învăţa din greşeli, de a prefera permanent aroganţa şi fuga de răspundere.”

Sorin Grindeanu, despre Siegfried Mureșan: „Bolojan second hand”

Amintim că liderul PSD a participat joi, la Craiova, la o întâlnire regională a Birourilor Permanente Județene ale organizațiilor Partidului Social Democrat din Oltenia, de unde a lansat o serie de atacuri la adresa liberalilor.

Sorin Grindeanu a criticat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, despre care a susținut că este prea general și l-a ironizat pe acesta, spunând că este „Bolojan second hand”.

„Acela nu e program de guvernare, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are și-ar permite o variantă premium la Chat GPT, că ce are el acolo e cam second hand, de fapt el e Bolojan second hand”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la Craiova.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: România la New York. Diferența între o deplasare externă și o politică externă
gandul.ro
image
România ar putea spune adio leului. Planul lui Siegfried Mureșan pentru trecerea la euro
mediafax.ro
image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
fanatik.ro
image
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
digisport.ro
image
Gabriela Cristea se laudă cu o nouă reușită. Surpriză mare în topul celor mai urmărite vedete din România. Ce loc ocupă
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde
observatornews.ro
image
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Nu toți anii recunoscuți la pensie te ajută să ieși mai devreme din activitate. Diferența dintre stagiul contributiv și cel asimilat
playtech.ro
image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
digisport.ro
image
Cindy Crawford și Rande Gerber, devastați după moartea fiului lor. „Nu au renunțat niciodată la el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Elena Udrea, anunț BOMBĂ despre Nicușor Dan după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Putin pregătește o armă secretă. Racheta Dan-T schimbă soarta lumii
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”
click.ro
image
Puya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”
click.ro
image
Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul”
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Majoritatea monedelor provin din timpul împăraților din dinastia Flaviilor și le prezintă profilul. În imagine, monedă cu portretul împăratului Domițian
Un tezaur roman uriaș, din vremea împăratului Hadrian, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura