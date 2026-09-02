 George Clooney spune că administrația Trump a devenit o „kakistocrație”. „Ne aflăm într-un moment nefericit” | adevarul.ro
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George Clooney spune că administrația Trump a devenit o „kakistocrație”. „Ne aflăm într-un moment nefericit”

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Starul Hollywood George Clooney a afirmat miercuri, 2 septembrie, că administrația președintelui american Donald Trump a devenit o „kakistocrație”, termen folosit pentru a descrie „o țară condusă de cei mai puțin calificați oameni”.

George Clooney
George Clooney Foto: Shutterstock

Cred că ne aflăm într-un moment nefericit. Și asta este puțin spus”, a declarat actorul în vârstă de 65 de ani, prezent la Festivalul de Film de la Veneția, scrie France 24.

„Există un cuvânt foarte potrivit, kakistocrație, care înseamnă o țară condusă de cei mai puțin calificați oameni. Cred că poate avem o kakistocrație în acest moment, dar vom trece și peste asta”, a spus Clooney.

El a afirmat că alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie ar putea oferi un „mecanism de control și echilibru”, iar „în 2028, cu puțin noroc, vom reveni la o oarecare normalitate”.

Declarându-se optimist, Clooney a amintit de perioadele dificile din istoria SUA, în special de anul 1968, marcat de violențe și de asasinarea lui Martin Luther King și Bobby Kennedy.

„A fost foarte multă violență. Capitoliul era înconjurat de tancuri (...) Am mai trecut prin perioade dificile, dar aceasta este una dintre ele”, a adăugat actorul.

Clooney a făcut referire și la o postare publicată în această săptămână pe X de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în care acesta ar fi ironizat aspectul fizic al unei soldate canadiene supraponderale care prezenta o medalie la o tabără pentru tineri.

„Unde este simțul decenței în toate acestea? Și îmi este rușine de toate acestea, dar vom trece și peste această perioadă”, a spus Clooney. „Și vom ieși mai buni din cealaltă parte.”

George Clooney a criticat și operațiunile SUA din Iran

În aprilie, Clooney a criticat dur declarațiile lui Trump referitoare la posibilitatea unor acțiuni militare masive împotriva Iranului, calificând amenințarea drept o „o crimă de război”.

„Unii spun că Donald Trump este în regulă. Dar dacă cineva spune că vrea să pună capăt unei civilizații, asta e o crimă de război. Puteți susține în continuare punctul de vedere conservator, dar trebuie să existe o linie a decenței și nu trebuie să o depășim", le-a spus elevilor actorul, în vârstă de 64 de ani.

Casa Albă a reacționat rapid la criticile actorului. Steven Cheung, directorul de comunicare al instituției, a transmis un mesaj în care a ironizat cariera cinematografică a lui Clooney:

„Singura persoană care comite crime de război este George Clooney pentru filmele sale groaznice și abilitatea sa actoricească dezastruoasă."

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