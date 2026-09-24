Penalități de zeci de mii de euro pe zi pentru Rheinmetall din cauza întârzierilor la sistemele antiaeriene. Miruță: „Nu se pot închide ochii”

Compania germană Rheinmetall plătește penalități consistente pentru fiecare zi de întârziere la livrarea sistemelor antiaeriene modernizate destinate Armatei Române. Radu Miruță, Ministrul interimar al Apărării, a confirmat la Antena 3 CNN că termenul pentru primele două sisteme - 15 aprilie 2026 - a fost depășit, iar livrarea nu a avut loc nici până acum.

Miruță, la Ziua Distinșilor Vizitatori din cadrul exercițiului „Eastern Phoenix 2026”, Capu Midia Foto: captură video Adevărul

Miruță a explicat că Armata Română aplică strict prevederile contractului:

„Nu se pot închide ochii, ci se aplică niște penalități usturătoare, de zeci de mii de euro, în fiecare zi de întârziere.”

Potrivit ministrului, penalitățile sunt menite să pună presiune pe furnizor:

„Sunt sume imense care se aplică drept penalitate tocmai pentru a pune presiune pe compania care trebuie să respecte condițiile contractului și care și-a asumat să le facă mai repede. Rheinmetall este penalizată cu foarte multe zeci de mii de euro pe zi. Și este penalizată de câteva zile bune”.

Contractul prevede patru sisteme, fiecare cu propriul termen de livrare, iar penalitățile sunt calculate separat, în funcție de data la care fiecare trebuia să ajungă în România, a explicat Radu Miruță.

Rheinmetall indicase luna septembrie ca nou termen pentru primele două sisteme, însă ministrul admite că nici acesta nu mai pare realist:

„Așteptăm și noi să vină”

Amintim că primele două sisteme nu au trecut testele de recepție, unele subsisteme fiind neconforme, potrivit unui document al MAPN consultat de G4Media.

Compania a invocat probleme tehnice și dificultăți de aprovizionare și s-a angajat să înlocuiască componentele.

Contractul total este de 328 de milioane de euro, iar modernizarea ar trebui să permită doborârea dronelor, rachetelor și proiectilelor de mici dimensiuni. Până la livrare, România se bazează pe sistemul american MEROPS, tunurile Gepard și rețeaua de senzori și radare, în timp ce MApN pregătește achiziții antidronă prin programul european SAFE.