Un șofer a postat un video înregistrat cu o cameră de bord, pe Drumul Expres Craiova-Pitești, arătând că o greșeală care a mai făcut anterior victime putea să ducă, din nou, la o tragedie. „Inconștiență maximă!”, a exclamat șoferul.

Foto: Captura Facebook/Trafic in Romania

Două mașini oprite pe banda 1, pe Drumul Expres Craiova-Pitești, au fost surprinse într-un video înregistrat cu o cameră de bord și postate pe grupul „Trafic în Romania”. Autorul postării a explicat că imaginile au fost surprinse miercuri-dimineață, 23 septembrie 2026, pe Drumul Expres DEx12, „la doar 1 km de ieșirea spre autostrada A1”.

„Inconștiență cruntă pe DEx 12, la ieșire spre Pitești! (Ora 6,20, beznă completă)

Azi dimineață, pe Drumul Expres DEx12, la doar 1 km de ieșirea spre autostrada A1, am fost la un pas de un accident devastator.

În video se vede clar cum două autoturisme erau oprite direct pe banda 1: primul autoturism era oprit cu fața spre Pitești, al doilea autoturism era întors cu fața către Craiova, oprit exact lângă el.

ZERO avarii.

ZERO triunghiuri reflectorizante.

Semnalizare INEXISTENTĂ.

Era ora 6:20 dimineața. Beznă totală.

Oameni buni, treziți-vă la viață!

Săptămâna trecută au murit trei oameni pe acest drum.

Săptămâna aceasta, drumul expres a fost blocat complet în zona Albota din cauza unui accident grav, tot pentru că cineva a oprit pe banda 1 fără să fie semnalizat corespunzător.

Data viitoare s-ar putea ca cel din spate să nu aibă aceleași reflexe sau spațiu de evitare!”, a semnalat autorul postării.

Șoferul a continuat prezentând ce este necesar să se întreprindă în condițiile în care ai o urgență și ești obligat să oprești:

„Aprinde AVARIILE instantaneu!

Pune TRIUNGHIURILE reflectorizante (pe drum expres se pun la cel puțin 50-100 de metri în spate, nu lipite de portbagaj!).

Poartă VESTA reflectorizantă când ieși din mașină!

Trage mașina pe banda de urgență/refugiu, niciodată nu o lăsa pe banda de rulare!

Nu vă mai jucați cu viața voastră și a celorlalți participanți la trafic”, a mai avertizat șoferul.

Imaginile video au fost ulterior repostate și de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Mai mulți morți pe Drumul Expres Craiova-Pitești, cinci doar în 2026

Primul drum expres deschis circulației în România, Drumul Expres Craiova-Pitești, a făcut, în doar doi ani, mai multe victime, o parte dintre accidentele mortale având un element comun: vehicul oprit/staționat sau aflat parțial pe partea carosabilă.

Primul accident mortal s-a produs în 12 august 2024, când un autoturism oprit pe acostament a fost lovit de un autocamion. Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a murit, iar alte trei persoane au fost rănite.

Un alt accident mortal s-a produs în 5 iunie 2025, când o autoutilitară și un ansamblu rutier au intrat în coliziune. Șoferul autoutilitarei a murit, iar o altă persoană a fost grav rănită.

Încă un accident mortal s-a produs în 28 februarie 2026. Un autoturism a acroșat două persoane aflate pe carosabil, care, potrivit poliției, ar fi oprit pentru schimbarea unei roți. Un bărbat de 30 de ani a murit, altul a fost rănit.

În 23 martie, la nici o lună, din nou un accident: un autocar a lovit un autoturism oprit parțial pe carosabil. Șoferul autoturismului, în vârstă de 75 de ani, a murit la spital.

Ultimul accident mortal s-a produs la începutul acestei luni. O autoutilitară a intrat într-un autotren oprit parțial pe banda 1 după o explozie de anvelopă. Autoutilitara a fost proiectată ulterior spre un autoturism aflat pe banda a doua. Trei pasageri ai autoutilitarei au murit, iar șoferul și un alt pasager au fost răniți. Patru dintre accidentele mortale au în comun oprea sau staționarea.

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Imaginile postate pe „Trafc in Romania” au stârnit foarte multe comentarii, internauții încercând să găsească explicații.

Autorul postării a revenit și le-a răspuns celor care „caută scuze” spunând că „era de ajuns că avea luminile de întâlnire aprinse” sau că „poate îi dădea curent”.

„Chiar dacă îi dădea curent, nimic nu justifică lipsa totală de siguranță pe un drum expres!

Avariile nu consumă bateria mașinii care dădea curent. Trebuiau aprinse! Triunghiurile reflectorizante NU au nevoie de baterie. Trebuiau puse în spate, mai ales că eram într-o curbă la dreapta! Vestele reflectorizante NU au nevoie de baterie.

Oamenii erau pe carosabil, în beznă, fără veste, fără lanterne, complet invizibili. Erau pietoni pe drum expres, la 6:20 dimineața!

Farurile aprinse au indus o eroare uriașă și extrem de periculoasă!

Fiind curbă la dreapta și venind în același timp mașini pe sensul opus (tot cu farurile spre mine), în acea fracțiune de secundă am crezut că și acele faruri sunt ale unei mașini care circulă normal, pe sensul ei de mers. În curbă și în beznă, nu ai cum să realizezi instant că farurile alea sunt de fapt pe banda ta, pe sens interzis! Nu mai căutați scuze pentru o iresponsabilitate care poate ucide oameni”, a fost avertismentul șoferului.

„Drumul expres nu este parcare și nici loc de șuetă”, a mai semnalat șoferul.

Soluțiile tehnice, doar pentru viitor

Problemele înregistrate pe primul drum expres din România deschis circulației, DEx 12 Craiova-Pitești, au iscat, evident, discuții de-a lungul celor doi ani de când se află în exploatare, și s-a pus problema dacă nu cumva drumurile expres, care nu au o bandă de urgență, ar trebui proiectate, pe viitor, cu soluții integrate pentru a evita astfel de situații. S-a modificat chiar ordinul care reglementează proiectarea acestor drumuri, astfel încât pentru lucrările încă nelicitate să fie integrate soluții.

Purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova, Cristian Tudor, a precizat, pentru „Adevărul”, ce au de făcut participanții la trafic în situația în care apare o problemă și trebuie să oprească.

„Referitor la Drumul Expres Craiova-Pitești și la modalitatea cum se desfășoară circulația pe acest sector de drum, reamintim participanților la trafic că porțiunea de drum dintre parapetul lateral și prima bandă de circulație nu este considerată bandă de urgență. Pe această porțiune de drum este interzisă oprirea fără motive temeinice – motive temeinice însemnând apariția unor probleme tehnice la autovehicul: o explozie sau o problemă atât de gravă încât să nu mai putem continua deplasarea până în prima parcare unde putem opri în condiții de siguranță, chiar dacă este o parcare încă nedeschisă la acest moment participanților la trafic, dar, pe bretele de accelerare-decelerare, în aceste parcări se poate opri în condiții de siguranță – pentru că lățimea acestui acostament, între parapet și banda de circulație, nu permite scoaterea în afara părții carosabile, în totalitate, a autovehiculului oprit.

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Mai mult decât atât, în cazul în care apar probleme tehnice care nu permit înaintarea autovehiculului până într-un loc sigur, avem obligația să punem triunghiuri reflectorizante în spatele autovehiculului, să luăm pe noi vestă reflectorizantă, sunăm la 112 sau la dispeceratul de Drumuri Naționale, trebuie să anunțăm în timp cât mai scurt că este un autovehicul oprit acolo, și să ne îndepărtăm din zona respectivă; să trecem toți ocupanții vehiculului dincolo de parapet, să se pună pe dumnealor, în primul rând, în siguranță și după aceea să se gândească la ce poate întâmpla cu autovehiculul. Viața oamenilor este prioritară!”, a precizat reprezentantul DRDP Craiova.

Pentru drumurile expres deja realizate, pe de altă parte, o posibilă soluție ar fi construirea unei benzi de urgență (variantă puțin probabilă) sau realizarea unor refugii special amenajate unde un vehicul cu probleme tehnice poate ieși complet din fluxul de trafic. Acestea ar trebui să fie mai dese, amplasate la câțiva kilometri distanță unul față de celălalt.

„Momentan nu s-a luat în calcul dezvoltarea unei benzi de urgență pe Drumul Expres Craiova-Pitești. A fost modificat ordinul care prevede proiectarea și construcția acestor drumuri și pentru drumurile deja existente aceste modificări se vor putea face în momentul în care vor intra în lucrări de reabilitare sau lucrări de mai mare amploare, în funcție de ce bugete vor fi disponibile în fiecare an”, a mai precizat Cristian Tudor.