Un atac armat a avut loc miercuri, 2 septembrie, în orașul Minneapolis din statul american Minnesota, în urma căruia cel puțin două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite.

Potrivit CNN, atacatorul a fost găsit decedat, în urma unei împușcături autoprovocate.

După mai multe apeluri la 911 care semnalau focuri de armă, polițiștii au intrat în clădirea de apartamente, unde au găsit victime, au auzit focuri de armă și s-au confruntat cu „o pâclă care le-a limitat semnificativ vizibilitatea”, înainte ca unii dintre ei să fie răniți.

Șapte pacienți, inclusiv unul care a murit, au fost transportați la un spital din apropiere, a anunțat orașul pe X, iar o altă persoană a murit la fața locului. Trei dintre răniți se aflau în sala de operație pentru intervenții chirurgicale în urma rănilor provocate de gloanțe.

Atacul armat a fost raportat la 16:36, iar polițiștii ajunși la fața locului au găsit mai multe persoane rănite și au auzit focuri de armă. Trei polițiști au fost răniți, unul fiind transportat la spital pentru o intervenție chirurgicală.

Cu câteva ore înainte, poliția fusese chemată la același complex în urma unei dispute care ar putea avea legătură cu o persoană aflată în proces de evacuare. Autoritățile verifică dacă aceasta este și atacatorul.

Universitatea St. Thomas, al cărei campus din Minneapolis se află în apropiere, a emis un ordin prin care le-a cerut persoanelor aflate în campus să rămână în interior și să se adăpostească.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat într-o postare pe Facebook că echipa sa responsabilă de siguranța publică intervine în urma atacului armat și că oficiali ai statului se află la fața locului.

„Le suntem recunoscători forțelor de ordine care lucrează activ pentru a asigura siguranța locuitorilor din centrul orașului Minneapolis în această după-amiază”, a declarat guvernatorul într-o postare ulterioară. „Minnesota se roagă pentru primii noștri salvatori.”

Forțele de poliție din localitățile învecinate, precum și Poliția de Stat din Minnesota, „colaborează îndeaproape” cu Departamentul de Poliție din Minneapolis după atacul armat, a declarat primarul orașului, Jacob Frey, într-o postare pe X.

Agenți ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) și ai FBI intervin, de asemenea, în urma atacului armat, au anunțat cele două agenții pe X.