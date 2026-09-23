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Un grup de hackeri a atacat FBI și susține că a furat mii de date ale angajaților

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Biroul Federal de Investigații (FBI) a anunțat că investighează o posibilă breșă de securitate, după ce gruparea de criminalitate cibernetică ShinyHunters a susținut că a pătruns în sistemele instituției.

Kash Patel, șeful FBI
Kash Patel, șeful FBI/FOTO:AFP

FBI investighează o posibilă breșă produsă în portalul său online de angajări, după ce o grupare cunoscută de criminalitate informatică a afirmat public că a furat date personale ale angajaților agenției.

„FBI este la curent cu afirmațiile privind o activitate neautorizată care afectează site-ul FBIjobs.gov și desfășoară în prezent o investigație", a transmis Biroul Național de Presă al FBI, într-un comunicat.

Confirmarea anchetei a venit la câteva ore după ce gruparea ShinyHunters a publicat online un mesaj în care pretindea că a furat date „extrem de sensibile" referitoare la „aproape toți" agenții FBI, precum și la persoanele care au aplicat pentru posturi în cadrul instituției.

Gruparea a pus la dispoziția publicației 404 Media, care a scris prima despre acest presupus atac, un eșantion de date furate, referitor la 5.000 de agenți FBI. Potrivit sursei citate, eșantionul conținea nume, adrese de domiciliu, numere de telefon și informații despre soții/soțiile agenților.

Două persoane cu cunoștințe despre incident au declarat că anchetatorii consideră credibile afirmațiile grupării, evaluând situația drept un eșec semnificativ de contrainformații. Datele de identificare, chiar și ale unui număr redus de angajați ai agenției, ar putea fi folosite pentru amenințarea sau hărțuirea agenților activi ai FBI sau a familiilor acestora, fiind totodată de interes atât pentru servicii de informații străine, cât și pentru grupări infracționale violente.

„Este într-adevăr grav", a declarat una dintre cele două surse, căreia i s-a acordat anonimat din cauza sensibilității situației.

Site-ul de recrutare al FBI părea, la rândul său, afectat de breșă, afișând marți după-amiază un mesaj privind indisponibilitatea sistemului.

Presupusul atac survine după o altă breșă majoră produsă anul acesta într-un sistem sensibil al FBI. În aprilie, hackeri asociați Chinei ar fi pătruns într-un sistem de interceptări al agenției, unul dintre cele mai grave incidente de acest tip din ultimii ani, potrivit unor informații publicate atunci de POLITICO.

În mesajul postat, ShinyHunters nu a precizat ce sisteme sau baze de date ar fi compromis, ce volum de date ar fi furat sau ce perioadă ar acoperi acestea.

Atacatorii ar fi exploatat o vulnerabilitate din Oracle PeopleSoft

Una dintre sursele cu cunoștințe despre incident a declarat că atacatorii ar fi exploatat o vulnerabilitate din Oracle PeopleSoft, o aplicație utilizată frecvent de departamentele de resurse umane. Un reprezentant al grupării a declarat pentru 404 Media că accesul în PeopleSoft s-a realizat printr-o vulnerabilitate software necunoscută anterior — un așa-numit „zero-day" — deși sursa citată a precizat că anchetatorii nu au stabilit încă dacă aceasta este situația reală.

În luna iunie, ShinyHunters a folosit o vulnerabilitate „zero-day" atunci necunoscută într-o campanie de atacuri îndreptate împotriva organizațiilor care utilizează PeopleSoft. Ulterior, Oracle a remediat problema, astfel încât este posibil ca gruparea să fi reutilizat aceeași metodă de exploatare pentru a pătrunde într-un sistem pe care FBI nu l-a actualizat, sau să fi găsit o cale complet diferită de acces.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească acest aspect, a precizat prima sursă citată.

ShinyHunters este o grupare de criminalitate cibernetică extrem de activă, care și-a intensificat acțiunile în cursul acestui an. FBI a emis în luna mai un avertisment public referitor la această grupare și la metodele sale de operare, după ce ShinyHunters a atacat platforma educațională Canvas, lăsând temporar offline mii de școli și universități.

Într-un comunicat, ShinyHunters a criticat acel avertisment public, susținând că breșa din sistemele FBI ar fi fost realizată pentru a forța agenția să „corecteze sau pur și simplu să elimine" alerta respectivă, respingând ferm acuzațiile potrivit cărora gruparea ar fi recurs la scheme de sextorsiune împotriva victimelor.

Reprezentanții Departamentului de Justiție nu au răspuns solicitării de comentarii privind breșa de securitate. Un purtător de cuvânt al Agenției pentru Securitate Cibernetică și a Infrastructurii (CISA) — agenția americană responsabilă de apărarea cibernetică — a refuzat să comenteze, direcționând solicitarea către FBI.

Aceeași grupare a publicat, tot anul acesta, date furate ale clienților sălii Madison Square Garden, fiind acuzată și de o breșă produsă în infrastructura cloud a Comisiei Europene. De asemenea, compania Anthropic a publicat luna aceasta dovezi potrivit cărora ShinyHunters ar fi desfășurat operațiuni de furt de date împotriva unor victime neidentificate public.

Cynthia Kaiser, fostă director adjunct al Diviziei Cyber a FBI, a declarat marți pentru POLITICO că acest tip de atac „de represalii" împotriva FBI reprezintă „un comportament foarte atipic pentru grupările de tip ransomware, dar arată caracterul imprevizibil și lipsa de maturitate a grupării".

Referitor la vizarea fostei sale agenții, Kaiser a subliniat că, „din nefericire, infractorii cibernetici au vizat constant instituțiile de aplicare a legii pentru a obține informații despre anchetele acestora și pentru a viza persoanele implicate în ele".

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