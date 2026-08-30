Focuri de armă la o petrecere rave din Elveția. Mai multe victime, intervenție amplă a poliției

Poliția elvețiană a anunțat că mai multe persoane au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unei petreceri rave organizate la hipodromul din Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich, relatează AFP şi publicaţia elveţiană 24 heures.

Focuri de armă la o petrecere rave din Elveția. Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc în zona Schachen, iar autoritățile au mobilizat forțe importante pentru intervenție. Poliția le-a cerut oamenilor să evite zona în timp ce operațiunea era în desfășurare.

„Aarau: Focuri de armă la un eveniment din Schachen. Mai multe victime. Operațiune polițienească amplă în desfășurare. Stați departe de zonă”, a transmis poliția pe platforma X.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre numărul exact al victimelor, starea acestora sau circumstanțele în care s-au produs focurile de armă. Incidentul este anchetat.