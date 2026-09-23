 SONDAJ Aproape 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR ajunge la 34% | adevarul.ro
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SONDAJ Aproape 80% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR ajunge la 34%

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Aproape opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% sunt de părere că țara merge într-o direcție bună, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 16-22 septembrie. Cercetarea mai arată că AUR se află la 34% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 25% și PNL cu 18%.

UR se află la 34% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare.
UR se află la 34% în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

79% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 15% evaluează pozitiv direcția țării. Alți 6% nu au exprimat o opinie, potrivit sondajului.

În ceea ce privește intenția de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34%, potrivit datelor CURS. Pe următoarele poziții se află PSD, cu 25%, și PNL, cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

SOS România ar obține 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte formațiuni însumează 1%.

Față de sondajele CURS din luna august, AUR rămâne la 34%. PSD urcă de la 24% la 25%, în timp ce PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. UDMR se menține la 5%, SOS România crește de la 2% la 3%, iar Acțiunea Conservatoare și SENS ajung la câte 2%.

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Foto: curs.ro

Românii, împărțiți în privința alegerilor anticipate

Sondajul CURS a măsurat și opinia românilor cu privire la organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, în contextul actualei crize politice. Taberele sunt împărțite.

47% dintre respondenți se pronunță pentru această variantă: 36% spun că sunt cu siguranță de acord cu organizarea alegerilor anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord.

La polul opus, 47% resping această soluție. 26% sunt mai degrabă împotrivă, iar 21% se declară cu siguranță împotriva alegerilor anticipate. Alți 6% nu au exprimat o opinie.

Astfel, potrivit cercetării, nu se conturează o majoritate în favoarea sau împotriva alegerilor anticipate. Opinia publică este împărțită în mod egal asupra acestei variante.

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Foto: curs.ro

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 16-22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de respondenți, cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Datele au fost colectate prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

CURS precizează că eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Despre CURS

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS (www.curs.ro) este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România, cu o experiență de peste cinci decenii în sondaje și analize sociale. De-a lungul timpului, CURS a documentat constant schimbările din societatea românească prin studii de opinie publică, cercetări electorale și exit poll-uri la toate rundele de alegeri. CURS este membru ESOMAR și colaborează cu instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri internaționali.

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