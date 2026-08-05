Atac armat cu mai multe victime într-o locuință din Carolina de Nord. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei

Mai multe persoane au fost ucise, iar cel puțin o alta a fost rănită în urma unui atac armat produs miercuri în localitatea Prospect Hill, din statul american Carolina de Nord. Autoritățile au precizat că incidentul pare să fie unul izolat, iar în acest moment nu există un pericol pentru populație.

Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI) a anunțat că Biroul Șerifului din comitatul Caswell a solicitat sprijin în urma unui „atac armat cu multiple victime” produs pe Brooks Road, potrivit Fox News.

Mai multe persoane au fost găsite împușcate

Ulterior, un oficial al comitatului Caswell a confirmat că mai multe persoane și-au pierdut viața în atac, iar cel puțin o victimă a fost transportată la Spitalul Universitar Duke cu o plagă prin împușcare.

„O persoană a fost transportată la Spitalul Universitar Duke cu o plagă prin împușcare, iar mai multe alte persoane au fost găsite decedate. Șeriful comitatului Caswell, Tony Durden, a solicitat imediat sprijinul Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Atacul s-a produs în jurul orei 08:00, ora locală, la o proprietate situată pe Brooks Road, în Prospect Hill.

Ancheta este în desfășurare

Până la această oră, autoritățile nu au identificat niciun suspect și nu au oferit informații privind circumstanțele în care s-a produs atacul.

Anchetatorii criminaliști ai SBI efectuează cercetări la fața locului, unde colectează probe și îi audiază pe martori.

„Nu există niciun pericol pentru populație, iar incidentul este limitat la adresa respectivă”, au transmis reprezentanții Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord.

Ancheta este coordonată de Biroul Șerifului din comitatul Caswell, cu sprijinul Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord, al Poliției Rutiere din Carolina de Nord, al Departamentului de Pompieri Prospect Hill, al serviciilor de ambulanță și management al situațiilor de urgență, precum și al Biroului Șerifului din comitatul Person.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publică identitatea victimelor și nici nu au anunțat dacă există un suspect. Oficialii au precizat că numele persoanelor implicate vor fi comunicate după informarea familiilor.

Între timp, criminaliștii continuă cercetările la fața locului, unde colectează probe și audiază martori pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile spun că vor face publice noi informații pe măsură ce investigațiile avansează.