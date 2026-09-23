Kyros Vassaras a dat „buzna” peste tricolori la Mogoșoaia. Discuție aprinsă în baza noilor reguli de joc: „N-au lipsit întrebările și dezbaterile!”

O întâlnire mai puțin obișnuită a avut loc la Mogoșoaia, în perioada de pregătire a naționalei României pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. Înainte ca tricolorii să intre pe teren în confruntările cu Suedia, Bosnia și Polonia, aceștia au primit explicații despre cele mai recente schimbări din Legile Jocului.

Ionuț Radu, extrem de interesat de noile reguli de joc Foto: Facebook @echipanationala

Cel care le-a prezentat noutățile a fost Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Oficialul grec le-a vorbit fotbaliștilor atât despre regulile care au fost modificate, cât și despre modul în care UEFA recomandă aplicarea lor în actualul sezon.

Discuția nu s-a limitat la o simplă prezentare

Fotbaliștii au ridicat mai multe întrebări, iar una dintre temele care a stârnit interes a fost reprezentată de contactele dintre jucătorii de câmp și portari în timpul fazelor fixe. Ionuț Radu a urmărit îndeaproape explicațiile și chiar a cerut clarificări suplimentare de la Vassaras, lucru vizibil în imaginile publicate pe canalele oficiale ale echipei naționale. Portarul a părut în mod special interesat de modul în care vor fi interpretate astfel de faze.

„N-au lipsit întrebările și dezbaterile!”

La rândul său, selecționerul Gică Hagi a urmărit cu atenție prezentarea făcută de oficialul CCA, într-o ședință menită să-i familiarizeze pe tricolori cu noile reguli și cu modul în care acestea vor fi aplicate la nivel internațional.

„Înaintea debutului în Liga Națiunilor, președintele CCA, Kyros Vassaras, le-a prezentat jucătorilor naționalei noile modificări ale Legilor Jocului și recomandările UEFA pentru actualul sezon. N-au lipsit întrebările și dezbaterile, una dintre ele privind contactele cu portarul la fazele fixe!”, a postat pagina oficială a echipei naționale pe rețelele de socializare.

Kyros Vassaras le-a oferit explicații tricolorilor Foto: Facebook @echipanationala

Care sunt noile reglementări?

În cadrul întâlnirii, Vassaras a trecut în revistă mai multe modificări ale Legilor Jocului. Unele dintre acestea sunt deja aplicate încă din sezonul precedent, în timp ce altele au fost experimentate la Campionatul Mondial din vară și urmează să fie introduse oficial începând cu stagiunea 2026-2027, potrivit IFAB (International Football Association Board), forul internațional responsabil de stabilirea și actualizarea regulamentului fotbalistic.