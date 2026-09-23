Kyros Vassaras a dat „buzna” peste tricolori la Mogoșoaia. Discuție aprinsă în baza noilor reguli de joc: „N-au lipsit întrebările și dezbaterile!”
O întâlnire mai puțin obișnuită a avut loc la Mogoșoaia, în perioada de pregătire a naționalei României pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. Înainte ca tricolorii să intre pe teren în confruntările cu Suedia, Bosnia și Polonia, aceștia au primit explicații despre cele mai recente schimbări din Legile Jocului.
Cel care le-a prezentat noutățile a fost Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Oficialul grec le-a vorbit fotbaliștilor atât despre regulile care au fost modificate, cât și despre modul în care UEFA recomandă aplicarea lor în actualul sezon.
Discuția nu s-a limitat la o simplă prezentare
Fotbaliștii au ridicat mai multe întrebări, iar una dintre temele care a stârnit interes a fost reprezentată de contactele dintre jucătorii de câmp și portari în timpul fazelor fixe. Ionuț Radu a urmărit îndeaproape explicațiile și chiar a cerut clarificări suplimentare de la Vassaras, lucru vizibil în imaginile publicate pe canalele oficiale ale echipei naționale. Portarul a părut în mod special interesat de modul în care vor fi interpretate astfel de faze.
„N-au lipsit întrebările și dezbaterile!”
La rândul său, selecționerul Gică Hagi a urmărit cu atenție prezentarea făcută de oficialul CCA, într-o ședință menită să-i familiarizeze pe tricolori cu noile reguli și cu modul în care acestea vor fi aplicate la nivel internațional.
„Înaintea debutului în Liga Națiunilor, președintele CCA, Kyros Vassaras, le-a prezentat jucătorilor naționalei noile modificări ale Legilor Jocului și recomandările UEFA pentru actualul sezon. N-au lipsit întrebările și dezbaterile, una dintre ele privind contactele cu portarul la fazele fixe!”, a postat pagina oficială a echipei naționale pe rețelele de socializare.
Care sunt noile reglementări?
În cadrul întâlnirii, Vassaras a trecut în revistă mai multe modificări ale Legilor Jocului. Unele dintre acestea sunt deja aplicate încă din sezonul precedent, în timp ce altele au fost experimentate la Campionatul Mondial din vară și urmează să fie introduse oficial începând cu stagiunea 2026-2027, potrivit IFAB (International Football Association Board), forul internațional responsabil de stabilirea și actualizarea regulamentului fotbalistic.
- Autul trebuie executat în maximum 5 secunde. Dacă arbitrul observă că o echipă încearcă în mod intenționat să piardă timpul înaintea unui aut, va începe o numărătoare inversă de 5 secunde, vizibilă pentru toată lumea. Dacă mingea nu este repusă în joc până la finalul numărătorii, autul va fi acordat echipei adverse, din același punct.
- Și la lovitura de poartă există o limită de 5 secunde. În cazul în care echipa care trebuie să execute repunerea întârzie intenționat, arbitrul poate porni numărătoarea. Dacă timpul se scurge fără ca mingea să fie repusă în joc, adversarii vor primi un corner.
- Schimbările de jucători trebuie făcute mai repede. Din momentul în care arbitrul anunță schimbarea, fotbalistul care trebuie să iasă are la dispoziție cel mult 10 secunde pentru a părăsi terenul. Dacă depășește acest interval, înlocuitorul nu va putea intra imediat. El va trebui să aștepte până la o nouă oprire a jocului, care să apară după cel puțin un minut de la reluarea partidei.
- Un jucător accidentat poate fi obligat să stea un minut în afara terenului. Dacă un fotbalist de câmp are nevoie de îngrijiri pe teren sau jocul este oprit din cauza unei accidentări, acesta va trebui să iasă de pe suprafața de joc. După reluarea partidei, va putea reveni abia după ce trece un minut. Regula are însă mai multe excepții, printre care cazul portarului sau situația în care accidentarea este provocată de un fault sancționat cu cartonaș galben ori roșu.
- Și folosirea VAR-ului vine cu modificări. Au fost stabilite noi situații în care arbitrii pot apela la sistemul de asistență video, dar și cazuri în care intervenția VAR nu este permisă.