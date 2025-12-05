search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Video Armata SUA, acuzată că a ucis naufragiați pe care i-a urmărit 40 de minute cum încearcă să se salveze

Publicat:

O operațiune americană din 2 septembrie, în care doi supraviețuitori ai unui vas răsturnat care transporta droguri au fost uciși într-un al doilea atac, a stârnit controverse majore în Congres, mulți considerând acțiunea drept un posibil act ilegal împotriva unor naufragiați neînarmați.

SUA au atacat în sudul Caraibelor o navă care transporta droguri FOTO: Captură video
În briefinguri confidențiale ținute joi, admiralul Frank “Mitch” Bradley, cel care a coordonat atacul, le-a spus parlamentarilor că cei doi bărbați rămași în viață nu aveau radio sau alte mijloace de comunicare. Trei surse apropiate discuțiilor au confirmat această declarație.

Asta contrazice justificările prezentate încă din septembrie, când oficiali ai apărării sugeraseră că supraviețuitorii ar fi încercat să „cheme întăriri”, ceea ce i-ar fi transformat în ținte legitime. Un oficial familiar cu brieful inițial a numit acum această explicație „complet nebunesc”.

Cum s-a ajuns la al doilea atac

Potrivit imaginilor video văzute de legislatori, primul atac asupra unui vas suspectat că transporta cocaină a ucis pe loc nouă persoane și a rupt barca în două. Două persoane au rămas agățate de o porțiune răsturnată, încă plutitoare.

Sursa video: X /@MichaelSCollura

Timp de 41 de minute, comandanții militari au urmărit cum cei doi încearcă să răstoarne bucata de ambarcațiune. Bradley le-a spus parlamentarilor că a ordonat lovitura secundară deoarece partea de barcă ce plutea părea să mai conțină droguri. Logica invocată: supraviețuitorii ar fi putut ajunge la mal și continua traficul.

Senatorul Chris Coons a spus că în total au fost folosite patru rachete: două la prima lovitură, două la a doua.

Reacții puternice în Congres

Interpretările înregistrării video diferă radical. Senatorul Tom Cotton a declarat că a văzut „doi supraviețuitori încercând să întoarcă o barcă încărcată cu droguri ca să rămână în luptă”.

Citește și: „O lovitură letală” în Caraibe: SUA au distrus o navă cu droguri din Venezuela. Atacul s-a soldat cu 11 morți

În schimb, președintele Comisiei de Informații din Camera Reprezentanților, Jim Himes, a spus: „Orice american care vede acel video va vedea armata SUA atacând niște marinari naufragiați - răufăcători, da, dar naufragiați.” El a completat ulterior la CNN: „Erau două persoane fără arme, fără unelte, agățate de o epavă... decizia a fost să fie uciși, iar asta e greu de privit”.

Sursa video: X/ @MrChrisArnell

Suspiciuni legale

Manualul militar american interzice uciderea naufragiaților, definiți ca persoane „în nevoie de îngrijire, care nu pot desfășura acte ostile”. De aceea, lovitura secundară a provocat o rară indignare bipartizană și o promisiune de investigație din partea Comisiei pentru Forțele Armate din Senat.

Între timp, rolul secretarului apărării Pete Hegseth rămâne neclar. Deși inițial a numit relatările despre al doilea atac „fabricate”, Casa Albă a confirmat ulterior că lovitura a avut loc și că Bradley a ordonat-o. Legislatorii au fost informați joi că Hegseth nu ar fi dat ordinul „să-i omoare pe toți”, dar stabilise ca operațiunea să fie „letală.

O campanie în umbră

De la incidentul din 2 septembrie, armata SUA a mai lansat peste 20 de atacuri asupra unor ambarcațiuni considerate ale „narco-teroriștilor”, soldate cu cel puțin 87 de morți. Mulți experți juridiși independenți consideră întregul cadru legal extrem de contestabil.

„Dacă pe o barcă sunt narcotice și oameni asociați cu o organizație de trafic, atunci e considerată țintă legitimă. Eu încă am întrebări despre asta”, a declarat senatorul Coons.

SUA

