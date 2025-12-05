Atac al armatei SUA: patru bărbați au fost uciși pe o navă suspectată de trafic de droguri

Armata Statelor Unite a anunțat că a eliminat patru persoane în urma unui atac asupra unei nave despre care autoritățile suspectau că transporta droguri, în apele internaționale din Pacificul de Est.

Potrivit declarației oficiale publicate pe X, nava interceptată se afla pe o rută cunoscută pentru traficul de narcotice și transporta substanțe ilegale, potrivit reuters.

„Spionajul a confirmat că nava transporta narcotice ilicite şi tranzita o rută cunoscută pentru traficul de narcotice în Pacificul de Est”, a arătat Armata SUA, într-o declaraţie pe X.

Incidentul readuce în atenție criticile la adresa Pentagonului, după ce în septembrie o altă intervenție similară a dus la moartea membrilor echipajului unei nave suspecte de trafic de droguri, chiar dacă inițial aceștia supraviețuiseră.

De la începutul campaniei cunoscute sub numele Operațiunea Southern Spear, au fost ucise cel puțin 87 de persoane în atacuri asupra a 23 de nave suspectate că transportau droguri, operațiune menită să reducă traficul de narcotice în regiune.