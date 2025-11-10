Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a cerut Washingtonului să ancheteze legalitatea loviturilor americane asupra navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Pacific, avertizând că există „indicii solide” de „execuții extrajudiciare”.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au efectuat o serie de atacuri asupra unor ambarcațiuni acuzate că transportă droguri, soldate cu 76 de victime. Șase dintre acestea au fost ucise în weekendul trecut.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat pe rețeaua X că armata americană a vizat două nave „care transportau stupefiante”, fiecare cu câte trei persoane la bord, în apele internaționale din Pacificul de Est.

Sursa video: X / @SecWar

Reacția ONU: posibile încălcări ale drepturilor omului

„Potrivit lucrurilor pe care le știm, aceste acte constituie încălcări ale legii internaționale a drepturilor omului”, a declarat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, potrivit Agerpres.

El a cerut administrației americane „să deschidă o anchetă rapidă și prioritară”, subliniind că este esențial să se stabilească dacă „este vorba despre încălcări ale legii internaţionale a drepturilor omului sau este vorba despre execuţii extrajudiciare. Indicii solide sugerează că da, dar o anchetă este necesară”, a adăugat Turk.

Operațiuni de combatere a traficului sau încălcări ale legii?

Volker Türk a subliniat că, deși Washingtonul prezintă aceste lovituri drept „operațiuni de luptă împotriva traficului de stupefiante”, ele nu ar trebui să fie tratate ca operațiuni militare și nu ar trebui să ridice probleme de război sau de drept internațional umanitar.

Aceste acțiuni trebuie considerate „operațiuni de menținere a ordinii”, guvernate de legea internațională a drepturilor omului, a explicat el. În astfel de cazuri, „recurgerea la forță letală trebuie să fie extrem de limitată” și „aceasta trebuie să fie ultimul recurs în fața unui atac iminent”. „Nu este ceea ce constatăm noi”, a punctat Turk.

Întrebat dacă aceste lovituri constituie execuții extrajudiciare, Înaltul Comisar a răspuns: „Este tocmai ceea ce trebuie să examinăm și să determinăm”.