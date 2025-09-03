Video „O lovitură letală” în Caraibe: SUA au distrus o navă cu droguri din Venezuela. Atacul s-a soldat cu 11 morți

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că forţele SUA au atacat în sudul Caraibelor o navă care transporta droguri şi care plecase din Venezuela. Operaţiunea, desfăşurată împotriva grupării Tren de Aragua, s-a soldat cu 11 morţi, potrivit liderului de la Casa Albă.

„Atacul a avut loc în timp ce teroriştii se aflau pe mare, în apele internaţionale, transportând narcotice ilegal, îndreptându-se spre Statele Unite”, a declarat Donald Trump pe reţelele de socializare.

„Niciun membru al forţelor armate americane nu a fost rănit în acest atac. Vă rugăm să consideraţi acest lucru ca un avertisment pentru oricine se gândeşte să introducă droguri în Statele Unite ale Americii”, a adăugat preşedintele american, citat de News.ro.

Anterior, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, Trump afirmase că armata americană „a tras asupra unei nave (...), o navă care transporta droguri, multe droguri”.

Rubio: „O lovitură letală”

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat marţi că nava vizată era operată de o „organizaţie narcoteroristă desemnată”. El a precizat că a fost vorba despre „o lovitură letală” a armatei americane.

Rubio a publicat şi un filmuleţ cu momentul în care ambarcaţiunea este lovită şi distrusă. Oficialul a abordat subiectul chiar înainte de a pleca într-un turneu diplomatic în Mexic şi Ecuador, unde urma să discute despre cartelurile de droguri, securitate şi comerţ.

Maduro denunţă „ameninţarea” americană

Reacţia de la Caracas nu a întârziat. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat luni Statele Unite că „ţintesc Venezuela” prin trimiterea a opt nave de război şi a unui submarin în Caraibe. El a sugerat posibilitatea unei debarcări şi a unei încercări de „schimbare a regimului”.

„Venezuela este pregătită pentru lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a declarat Maduro, ameninţând chiar că „va declara constituţional starea de război” dacă ţara sa va fi atacată.

Dispută privind rolul Venezuelei în traficul de droguri

Washingtonul a acuzat în repetate rânduri regimul Maduro că sprijină reţelele de trafic de droguri şi a anunţat consolidarea prezenţei maritime în apele din largul Venezuelei. Totuşi, Maduro susţine că SUA construiesc „o naraţiune falsă” pentru a-l forţa să părăsească puterea.

Oficialii venezueleni au invocat un raport ONU care, potrivit lor, ar arăta că doar 5% din cocaina produsă în Columbia trece prin Venezuela. Raportul mondial privind drogurile publicat de ONU indică o creştere a confiscărilor în Columbia, Ecuador şi Peru, dar nu atribuie Venezuelei rolul accentuat pe care Washingtonul i-l reproşează.

„Impactul creşterii traficului de cocaină s-a resimţit în special în Ecuador, care a cunoscut un val de violenţă letală legată de grupurile criminale locale şi transnaţionale”, se arată în document.

Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a comentat încă oficial anunţul lui Trump, iar Pentagonul nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre incident.