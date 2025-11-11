Marea Britanie suspendă furnizarea de anumite informații către SUA despre traficanții de droguri din Caraibe. Care este motivul

Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite anumite informații despre ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la atacurile letale lansate de americani, despre care autoritățile britanice consideră că ar putea încălca dreptul internațional.

De-a lungul anilor, Londra a oferit sprijin Washingtonului prin identificarea navelor suspecte, folosind date colectate din teritoriile sale de peste mări din regiune. Aceste informații au permis Gărzii de Coastă americane să intercepteze ambarcațiuni, să aresteze echipaje și să confiște cantități importante de droguri, relatează agenția DPA, citând surse CNN.

Totuși, cooperarea s-a întrerupt după ce administrația Trump a început atacurile aeriene asupra unor presupuse ambarcațiuni implicate în traficul de droguri. Oficialii britanici se tem că datele transmise ar putea fi utilizate pentru desemnarea unor ținte în cadrul unor lovituri considerate ilegale.

Potrivit CNN, peste 76 de persoane au fost ucise până acum în atacurile americane din Caraibe și Pacific. Marea Britanie ar fi suspendat colaborarea de mai mult de o lună, împărtășind evaluarea comisarului ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, conform căreia aceste atacuri echivalează cu „omoruri extrajudiciare”.

Dezvăluirile vin cu o zi înaintea întâlnirii dintre ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, programată în cadrul summitului G7 din Canada.

Întrebat despre suspendarea cooperării, un purtător de cuvânt al Downing Street 10 nu a negat informațiile, declarând doar: „Nu comentăm problemele de securitate.”