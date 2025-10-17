În premieră, ar exista supraviețuitori după un atac al SUA asupra unei nave în Caraibe. Comandantul armatei SUA în America Latină a demisionat

Armata SUA a lansat joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi pentru prima dată, ar fi existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Oficialul, care a dezvăluit această informație sub rezerva anonimatului, nu a oferit alte detalii despre incident, care nu a fost raportat anterior, limitându-se să spună că nu este clar atacul a fost menit să permită supravieţuitori.

Acest fapt suscită întrebări, între care dacă armata SUA a oferit ajutor supravieţuitorilor şi dacă aceștia se află acum în custodia armatei americane, posibil ca prizonieri de război.

Pentagonul, care i-a etichetat pe cei care i-a vizat în lovituri ca narcoterorişti, nu a răspuns deocamdată solicitării de comentarii din partea Reuters, potrivit news.ro.

Înainte de operaţiunea de joi, atacurile armatei SUA împotriva navelor suspectate că transportă droguri în largul Venezuelei au dus la moartea a 27 de persoane, alarmând unii experţi şi parlamentari democraţi, care pun sub semnul întrebării dacă loviturile respectă legile războiului.

Imagini video prezentate de administraţia Trump după atacurile anterioare arată navele complet distruse, iar până acum nu au existat relatări privind eventuali supravieţuitori.

Administraţia Trump a anunțat că SUA este angajată într-un război cu grupări de narcoterorişti din Venezuela, ceea ce conferă legitimitate atacurilor. Oficiali din administraţia Trump afirmă că atacurile sunt necesare întrucât încercările tradiţionale de a-I prinde pe membrii echipajului şi a confisca marfa periculoasă au eșuat până acum să oprească fluxul de narcotice în SUA.

Atacurile vin în contextul unei acumulări de trupe ale SUA în Caraibe, alături de distrugătoare de rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear şi circa 6.500 de soldaţi, după ce preşedintele Donald Trump a acuzat guvernul venezuelean de implicare în trafic de droguri.

Miercuri, Trump a dezvăluit că a autorizat Agenţia Centrală de Informaţii să desfăşoare operaţiuni sub acoperire în Venezuela, alimentând speculaţiile de la Caracas că Statele Unite încearcă să îl răstoarne pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

În urmă cu mai puţin de o săptămână, Pentagonul a anunţat că operaţiunile sale anti-narcotice în regiune nu vor fi conduse de Comandamentul de Sud, cu sediul la Miami, ce coordonează activităţile Armatei SUA în America Latină.

În schimb, Pentagonul a anunțat că va fi creată o unitate militară specială, care va fi condusă de II Marine Expeditionary Force, care poate desfăşura operaţiuni rapide pe mare, cu sediul la Camp Lejeune, în Carolina de Nord.

Comandantul armatei americane pentru America Latină și-a anunțat demisia

Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM), Alvin Holsey, va demisiona la sfârşitul acestui an, cu doi ani înainte de termen, a anunţat joi secretarul apărării, Pete Hegseth, a relatat Reuters.

O sursă familiarizată cu această chestiune a declarat pentru Reuters că au apărut tensiuni între Holsey şi Hegseth cu privire la operaţiunile din Caraibe.

„A fost o onoare să servesc naţiunea noastră, poporul american şi să susţin şi să apăr Constituţia timp de peste 37 de ani”, a scris el.

În anunțul său în acest sens pe reţelele sociale, Hegseth nu a dezvăluit motivul plecării lui Holsey, care se numără printre cei doi ofiţeri de culoare cu patru stele care conduc un comandament de luptă al SUA.

„Departamentul îi mulţumeşte amiralului Holsey pentru deceniile de serviciu în slujba ţării noastre şi îi dorim lui şi familiei sale succes şi împliniri în anii care vor urma”, a scris Hegseth pe X.